Отметьте праздник в путешествии, вдалеке от праздничной суеты и поближе к молчаливой статике гор и лесов.
Во время тура вы прогуляетесь до Царских ворот и загадаете самое заветное желание, подниметесь на вершину Красного камня и полюбуетесь изгибами Чусовой, увидите хрустальное царство и прогуляетесь вдоль громадных ледовых стен замёрзшего Мельничного ручья.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года
10:00 Сбор у дк Солдатова.
Отъезд. Краткий брифинг в дороге.
14:00 Приготовление, обед.
15:00 Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра.
Эта грандиозная арка высотой 8 метров поражает своими размахами.
Ходят легенды, что если сидя под ней загадать желание и бросить камень вверх, то оно обязательно сбудется.
Нагулявшись, вернемся на базу, где приготовим праздничный ужин и встретим новый 2024 год в замечательной компании, брызги шампанского и бенгальских огней!
Расстояние за день: на автобусе 230 км, пешком – 5 км.
Прогулка по заснеженной Чусовой
10:00 Первый подъем в новом году, завтрак.
Сегодня нас ждёт ещё одна прогулка по потрясающей заснеженной Чусовой.
Мы пройдём до скалы Красный камень, откуда открывается захватывающая панорама лесов и замерзшую реку.
Прогуляемся до знаменитого хрустального ледопада замёрзшего Мельничного ручья.
Сосульки тут достигают нескольких метров и образуют настоящие ледовые стены.
Сделаем множество фото на память, и в своё удовольствие нагуляемся по лесу.
Устроим обеденный перекус в зимнем лесу с горячим ароматным чаем.
16:00 Возвращение на базу.
18:00 Ужин, настольные игры, баня с ароматными вениками, купание в снегу.
Для желающих можно покататься на «банане» за снегоходом.
Расстояние за день: 9 км.
Завершение программы. Гора Колпаки
09:00 Подъем, завтрак.
Сегодня встанем пораньше и, прежде чем вернуться в шумный праздничный город, заедем в одно потрясающее место – гору Колпаки (614 м). Высота этих скал достигает 20 метров.
Отсюда открывается отличный вид на многие десятки километров вокруг, на гору Качканар и Басеги.
Здесь же перекусим перед дорогой домой.
Ориентировочное возвращение в Пермь в 20:00
Проживание
Стоимость тура на 1 чел. – 15 200 руб.
Варианты проживания
Теплый дом
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Пермь – п. Усть-Койва – гора Колпаки – Пермь
- Вход на территорию парка “Пермский”
- Проживание в теплом доме в Усть-Койве
- Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
- Питание на маршруте (2 завтрака, 1 обед и 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
- Инструкторское сопровождение
- Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
- Сувенир от компании
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
- Баня
- Катание на снегоходе и банане
- Место начала и завершения?
- Пермь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Рюкзак/спортивная сумка 40-70 литров для транспортировки вещей.
- Рюкзак 20-40 литров для прогулок на вершины.
- Хоба (предоставляется).
- Фонарик (лучше налобный).
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные).
- Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок.
- Куртка теплая (возможно горнолыжная).
- Штаны теплые (возможно комбинезон).
- Шапка теплая, теплый бафф.
- Кофта утепленная (флисовая).
- Варежки/перчатки утепленные.
- Комплект термобелья.
- Носки теплые и трекинговые 2 пары.
- Одежда, тапочки для дома и сна.
- Купальное белье для бани.
Что взять еще:
- Фотоаппарат (видеокамера).
- Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож).
- Самонагревающиеся химические грелки.
- Спички/зажигалка в гермоупаковке.
- Термос с чаем + перекус в дорогу.
- Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
- Средства личной гигиены.
- Банные принадлежности.
- Деньги на кафе.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России