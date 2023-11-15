Уютный Новый год в Усть-Койве

Новогодний тур в Перми
4.7
3 отзыва
Новый год — время чудес! Зимняя сказка уральских красот очарует и оставит много приятных воспоминаний.

Отметьте праздник в путешествии, вдалеке от праздничной суеты и поближе к молчаливой статике гор и лесов.

Во время тура вы прогуляетесь до Царских ворот и загадаете самое заветное желание, подниметесь на вершину Красного камня и полюбуетесь изгибами Чусовой, увидите хрустальное царство и прогуляетесь вдоль громадных ледовых стен замёрзшего Мельничного ручья.
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Уютный Новый год в Усть-Койве
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Уральский Новый год
Уральский Новый год
Встретите новый год в теплой компании в окружении заснеженного леса, вдали от городской суеты
Заснеженная Чусовая
Заснеженная Чусовая
Пройдете до скалы Красный камень, откуда открывается захватывающая панорама лесов и замерзшей реки
Камень Царские ворота
Камень Царские ворота
Эта грандиозная арка высотой 8 метров поражает своими размахами – ходят легенды, что если сидя под ней загадать желание и бросить камень вверх, то оно обязательно сбудется

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года

10:00 Сбор у дк Солдатова.

Отъезд. Краткий брифинг в дороге.

14:00 Приготовление, обед.

15:00 Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра.

Эта грандиозная арка высотой 8 метров поражает своими размахами.

Ходят легенды, что если сидя под ней загадать желание и бросить камень вверх, то оно обязательно сбудется.

Нагулявшись, вернемся на базу, где приготовим праздничный ужин и встретим новый 2024 год в замечательной компании, брызги шампанского и бенгальских огней!

Расстояние за день: на автобусе 230 км, пешком – 5 км.

Встреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового годаВстреча в Перми. Прогулка на камень Царские ворота и скалы Дыроватые ребра. Празднование Нового года
2 день

Прогулка по заснеженной Чусовой

10:00 Первый подъем в новом году, завтрак.

Сегодня нас ждёт ещё одна прогулка по потрясающей заснеженной Чусовой.

Мы пройдём до скалы Красный камень, откуда открывается захватывающая панорама лесов и замерзшую реку.

Прогуляемся до знаменитого хрустального ледопада замёрзшего Мельничного ручья.

Сосульки тут достигают нескольких метров и образуют настоящие ледовые стены.

Сделаем множество фото на память, и в своё удовольствие нагуляемся по лесу.

Устроим обеденный перекус в зимнем лесу с горячим ароматным чаем.

16:00 Возвращение на базу.

18:00 Ужин, настольные игры, баня с ароматными вениками, купание в снегу.

Для желающих можно покататься на «банане» за снегоходом.

Расстояние за день: 9 км.

Прогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной ЧусовойПрогулка по заснеженной Чусовой
3 день

Завершение программы. Гора Колпаки

09:00 Подъем, завтрак.

Сегодня встанем пораньше и, прежде чем вернуться в шумный праздничный город, заедем в одно потрясающее место – гору Колпаки (614 м). Высота этих скал достигает 20 метров.

Отсюда открывается отличный вид на многие десятки километров вокруг, на гору Качканар и Басеги.

Здесь же перекусим перед дорогой домой.

Ориентировочное возвращение в Пермь в 20:00

Завершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора КолпакиЗавершение программы. Гора Колпаки

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме в Усть-Койве.

Стоимость тура на 1 чел. – 15 200 руб.

Варианты проживания

Теплый дом

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Пермь – п. Усть-Койва – гора Колпаки – Пермь
  • Вход на территорию парка “Пермский”
  • Проживание в теплом доме в Усть-Койве
  • Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Питание на маршруте (2 завтрака, 1 обед и 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
  • Инструкторское сопровождение
  • Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Баня
  • Катание на снегоходе и банане
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  1. Рюкзак/спортивная сумка 40-70 литров для транспортировки вещей.
  2. Рюкзак 20-40 литров для прогулок на вершины.
  3. Хоба (предоставляется).
  4. Фонарик (лучше налобный).

Одежда и обувь:

  1. Ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные).
  2. Бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок.
  3. Куртка теплая (возможно горнолыжная).
  4. Штаны теплые (возможно комбинезон).
  5. Шапка теплая, теплый бафф.
  6. Кофта утепленная (флисовая).
  7. Варежки/перчатки утепленные.
  8. Комплект термобелья.
  9. Носки теплые и трекинговые 2 пары.
  10. Одежда, тапочки для дома и сна.
  11. Купальное белье для бани.

Что взять еще:

  1. Фотоаппарат (видеокамера).
  2. Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож).
  3. Самонагревающиеся химические грелки.
  4. Спички/зажигалка в гермоупаковке.
  5. Термос с чаем + перекус в дорогу.
  6. Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
  7. Средства личной гигиены.
  8. Банные принадлежности.
  9. Деньги на кафе.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

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