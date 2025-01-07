Первая линия на реке Чусовая. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.

Номера:

В барн-хаусе один двух и два четырех местные номера. Ярусные хостельные улучшенные кровати. Дополнительные места под запрос.

Удобства:

Кухня, телевизор, музыка, диван, барная стойка, сушильный шкаф для одежды, стол на 10 человек.

Туалет и душевая:

На один дом общая душевая и туалет.

Интернет и связь:

В поселке нет сотовой связи и интернета. В поселке есть бесплатный таксофон.

Экстренная спутниковая связь у администраторов.

Спутниковый WI-FI:

За дополнительную плату можно приобрести трафик спутникового интернета. Договариваться и оплачивать необходимо заранее. Для спутникового интернета на территории базы установлен WI-FI с радиальным покрытием в 200 метров.