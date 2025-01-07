Камера. Мотор. Урал. Тур по Пермскому краю

Приглашаем вас в Пермский край! Перед вами открыта страница с глубокой историей, невероятными видами, классными локациями и полнейшим релаксом – эта страница перевернет ваш мир, расширит кругозор, отключит от цивилизации и даст мозгам перезагрузиться! А еще будет, что поставить на новую аватарку!
4.67
3 отзыва
Камера. Мотор. Урал. Тур по Пермскому краю
Камера. Мотор. Урал. Тур по Пермскому краю
Камера. Мотор. Урал. Тур по Пермскому краю
Ближайшие даты:
12
дек13
фев
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Перми

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Перми с осмотром мест, где снимался фильм «Елки» и сериал «Реальные пацаны».

Посещение основных достопримечательностей города.

12:00-12:30 Экскурсия по квартире «Коляна» – главного героя сериала «Реальные пацаны».

13:00-14:00 Обед в кафе-музее национальной кухни «Пермская кухня», которое было участником проекта «Орел и решка».

14:00-18:00 Дорога до Губахи.

Путевой рассказ о снятых фильмах на территории Пермского края.

Просмотр фильма «Время первых».

18:00 Ужин.

Размещение в гостинице.

Приезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по ПермиПриезд. Обзорная экскурсия по Перми
2 день

Каменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходах

08:00-09:00 Завтрак.

Выселение из номеров.

09:00-11:00 Экскурсия к декорациям «Сердца Пармы».

11:00-11:30 Переезд до Каменного города.

11:30-14:00 Экскурсия в Каменный город.

Путешествуем по локациям съемок фильмов: «Топор», «Сердце Пармы», «Территория», «Последний богатырь – 2. Корень зла», «Чук и Гек», «По щучьему велению», «Иван Семенов: большой поход».

14:00-15:00 Обед в кафе.

15:00-18:00 Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходах (в санях).

Прогуляемся до самой живописной обзорной площадки этого маршрута.

Обязательно сделаем фотографии в тех же местах, где снимали фильмы «Географ глобус пропил», «Территория», «Сердце Пармы», «Время первых».

Увидим места, где снимали фильм «Топор».

18:00-20:00 Дорога до п. Усть-Койва.

Просмотр фильма «Чук и Гек».

20:00 Заселение в глэмпинг.

Ужин.

21:00-23:00 Деревенская баня.

Каменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходахКаменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходах
3 день

Вдоль реки Чусовой. Осмотр локации съемок сериала «Территория». Завершение тура

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-11:30 Выезд в комфортабельных крытых санях за снегоходами (с теплыми пледами) вдоль реки Чусовой, рядом с величественными скалами, вдоль уральской тайги.

Экскурсия камень Дыроватые ребра, карстовая арка «Царские ворота» и грот «Влюбленных» (сериал «Территория» и «Чук и Гек»).

Осмотр камней Сосун, Кобыльи ребра, Гусельный, Башня, Гнутый.

Крутые места для фотостопов, прикосновения к величественным скалам.

11:30-13:00 Пешая экскурсия на Мельничный ручей («Чук и Гек»).

13:00-14:00 Обед.

14:00 Отправление в п. Кусье-Александровский.

14:45-15:30 Осмотр локации съемок сериала «Территория» бывшей Красильной фабрики на правом берегу реки Койва, где держали в заточении «Птичку» – мать главного героя.

15:30 Отправление в Пермь.

19:00 Прибытие группы в Пермь.

Вдоль реки Чусовой. Осмотр локации съемок сериала «Территория». Завершение тураВдоль реки Чусовой. Осмотр локации съемок сериала «Территория». Завершение тураВдоль реки Чусовой. Осмотр локации съемок сериала «Территория». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • гостиница, г. Губаха. Двух и трехместные стандартные номера.
  • глэмпинг «Филин», п. Усть-Койва. Первая линия на реке Чусовой. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.

Стоимость тура на 1 человека: 39 000 руб.

Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.

Стоимость индивидуального тура:

Количество человек в группеСтоимость тура, руб/чел
Группа 16 человек37550
Группа 15 человек38330
Группа 14 человек39230
Группа 13 человек40270
Группа 12 человек43130
Группа 11 человек44570
Группа 10 человек46300
Группа 9 человек48410
Группа 8 человек47720
Группа 7 человек50000
Группа 6 человек53520
Группа 5 человек58450
Группа 4 человека65850
Группа 3 человека76540
Группа 2 человека99600

Варианты проживания

Гостиница, г. Губаха

1 ночь

Глэмпинг «Филин»

1 ночь

Первая линия на реке Чусовая. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.

Номера:

В барн-хаусе один двух и два четырех местные номера. Ярусные хостельные улучшенные кровати. Дополнительные места под запрос.

Удобства:

Кухня, телевизор, музыка, диван, барная стойка, сушильный шкаф для одежды, стол на 10 человек.

Туалет и душевая:

На один дом общая душевая и туалет.

Интернет и связь:

В поселке нет сотовой связи и интернета. В поселке есть бесплатный таксофон.

Экстренная спутниковая связь у администраторов.

Спутниковый WI-FI:
За дополнительную плату можно приобрести трафик спутникового интернета. Договариваться и оплачивать необходимо заранее. Для спутникового интернета на территории базы установлен WI-FI с радиальным покрытием в 200 метров.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе
  • Услуги снегоходов по программе
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Размещение в гостинице в г. Губахе на 1 ночь, размещение в глэмпинге «Филин» на 1 ночь в п. Усть-Койва
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.

С собой нужно взять:

  1. Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
  2. Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
  3. Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
  4. Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно.
  5. Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  6. Личные вещи для размещения в гостинице.

Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):

  1. В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. Используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
  2. Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
  3. Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
  4. Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
  5. Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
  6. Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
7 янв 2025
Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это автобус, так как в нем ты проводишь 10 часов от
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всей экскурсии. Последний ряд настолько тесный, что тяжело дышать, не то что сидеть. А когда ты в зимней одежде и с сумкой становится невыносимо. Я бы посоветовала не сажать по 4 человека на 6 ряд в автобусе.

Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

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