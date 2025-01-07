Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Перми
10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Перми с осмотром мест, где снимался фильм «Елки» и сериал «Реальные пацаны».
Посещение основных достопримечательностей города.
12:00-12:30 Экскурсия по квартире «Коляна» – главного героя сериала «Реальные пацаны».
13:00-14:00 Обед в кафе-музее национальной кухни «Пермская кухня», которое было участником проекта «Орел и решка».
14:00-18:00 Дорога до Губахи.
Путевой рассказ о снятых фильмах на территории Пермского края.
Просмотр фильма «Время первых».
18:00 Ужин.
Размещение в гостинице.
Каменный город. Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходах
08:00-09:00 Завтрак.
Выселение из номеров.
09:00-11:00 Экскурсия к декорациям «Сердца Пармы».
11:00-11:30 Переезд до Каменного города.
11:30-14:00 Экскурсия в Каменный город.
Путешествуем по локациям съемок фильмов: «Топор», «Сердце Пармы», «Территория», «Последний богатырь – 2. Корень зла», «Чук и Гек», «По щучьему велению», «Иван Семенов: большой поход».
14:00-15:00 Обед в кафе.
15:00-18:00 Экскурсия на Усьвинские столбы на снегоходах (в санях).
Прогуляемся до самой живописной обзорной площадки этого маршрута.
Обязательно сделаем фотографии в тех же местах, где снимали фильмы «Географ глобус пропил», «Территория», «Сердце Пармы», «Время первых».
Увидим места, где снимали фильм «Топор».
18:00-20:00 Дорога до п. Усть-Койва.
Просмотр фильма «Чук и Гек».
20:00 Заселение в глэмпинг.
Ужин.
21:00-23:00 Деревенская баня.
Вдоль реки Чусовой. Осмотр локации съемок сериала «Территория». Завершение тура
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:30 Выезд в комфортабельных крытых санях за снегоходами (с теплыми пледами) вдоль реки Чусовой, рядом с величественными скалами, вдоль уральской тайги.
Экскурсия камень Дыроватые ребра, карстовая арка «Царские ворота» и грот «Влюбленных» (сериал «Территория» и «Чук и Гек»).
Осмотр камней Сосун, Кобыльи ребра, Гусельный, Башня, Гнутый.
Крутые места для фотостопов, прикосновения к величественным скалам.
11:30-13:00 Пешая экскурсия на Мельничный ручей («Чук и Гек»).
13:00-14:00 Обед.
14:00 Отправление в п. Кусье-Александровский.
14:45-15:30 Осмотр локации съемок сериала «Территория» бывшей Красильной фабрики на правом берегу реки Койва, где держали в заточении «Птичку» – мать главного героя.
15:30 Отправление в Пермь.
19:00 Прибытие группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- гостиница, г. Губаха. Двух и трехместные стандартные номера.
- глэмпинг «Филин», п. Усть-Койва. Первая линия на реке Чусовой. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.
Стоимость тура на 1 человека: 39 000 руб.
Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.
Стоимость индивидуального тура:
|Количество человек в группе
|Стоимость тура, руб/чел
|Группа 16 человек
|37550
|Группа 15 человек
|38330
|Группа 14 человек
|39230
|Группа 13 человек
|40270
|Группа 12 человек
|43130
|Группа 11 человек
|44570
|Группа 10 человек
|46300
|Группа 9 человек
|48410
|Группа 8 человек
|47720
|Группа 7 человек
|50000
|Группа 6 человек
|53520
|Группа 5 человек
|58450
|Группа 4 человека
|65850
|Группа 3 человека
|76540
|Группа 2 человека
|99600
Варианты проживания
Гостиница, г. Губаха
Глэмпинг «Филин»
Первая линия на реке Чусовая. Барн-Хаусы с панорамным остеклением, камином и балконом.
Номера:
В барн-хаусе один двух и два четырех местные номера. Ярусные хостельные улучшенные кровати. Дополнительные места под запрос.
Удобства:
Кухня, телевизор, музыка, диван, барная стойка, сушильный шкаф для одежды, стол на 10 человек.
Туалет и душевая:
На один дом общая душевая и туалет.
Интернет и связь:
В поселке нет сотовой связи и интернета. В поселке есть бесплатный таксофон.
Экстренная спутниковая связь у администраторов.
Спутниковый WI-FI:
За дополнительную плату можно приобрести трафик спутникового интернета. Договариваться и оплачивать необходимо заранее. Для спутникового интернета на территории базы установлен WI-FI с радиальным покрытием в 200 метров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Путевая экскурсия
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Услуги снегоходов по программе
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Страхование во время автобусной перевозки
- Размещение в гостинице в г. Губахе на 1 ночь, размещение в глэмпинге «Филин» на 1 ночь в п. Усть-Койва
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.
С собой нужно взять:
- Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
- Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
- Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
- Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно.
- Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Личные вещи для размещения в гостинице.
Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):
- В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. Используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
- Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
- Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
- Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
- Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
- Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.