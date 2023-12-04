4 день

Синий камень. Отъезд

Подъем, зарядка.

Завтрак (готовим вместе под руководством инструктора).

Идем дальше осматривать места съемок сериала “Территория”.

Синий камень – завершающая достопримечательность реки Койва.

Этот живописный массив сложен серыми известняками, которые придают горным скалам синий оттенок.

Говорят даже, что утёс тает в “синей дымке”, отсюда и название камня.

Царские ворота и Дыроватые ребра – когда-то здесь было Святилище.

Здесь нашли мотыги, которым было 12 тысяч лет; а еще здесь находили клад с изделиями из серебра.

Обед-перекус.

Выдвигаемся в сторону города.

Прибытие автобуса в город Пермь в 21:00 (по запросу группы).