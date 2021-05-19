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Полезная информация о Первоуральске

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Местное время в Первоуральске
02:2103
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПервоуральск
По-английскиPervoural'sk
Население города133 600 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота352 м. от уровня моря

Где находится Первоуральск на карте

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