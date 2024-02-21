Камчатское наслаждение
Совершим головокружительные спуски к побережью Тихого океана, где наши эмоции усилит настоящий камчатский ланч с диким лососем и красной икрой.
Продлить удовольствие и расслабиться после насыщенного катания нам поможет купание в горячем термальном бассейне под открытым небом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет, раскатка, знакомство
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами в аэропорту, трансфер в отель/гостевой дом, обед.
Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности.
Ужин в отеле/в гостевом доме, брифинг по программе, отдых.
Ски-тур/бэккантри
После завтрака вы отправитесь в район Усть-Большерецка на ски-тур/бэккантри.
Сегодня вас ждут от 1 до 3 спусков с перепадом высот 400–700 метров и протяженностью 1–2 километра.
На обратном пути вы заедете в бассейн с термальной водой.
Ужин и отдых в отеле/гостевом доме.
Фрирайд с забросками на машине или на снегоходе
Завтрак в отеле/гостевом доме, выезд на программу фрирайда.
До места начала программы вы доберетесь на автомобиле, время в пути — около 1,5 часа.
Вы сделаете 6–8 спусков с перепадом высот 300–500 м и протяженностью до 2 км.
При желании после катания заедете в бассейн с термальной водой и вернетесь в отель/гостевой дом, где вас уже будет ждать ужин.
Свободный день или дополнительные активности
Завтрак.
На сегодняшний день активностей не запланировано.
Можно погулять по городу, заглянуть в интерактивный музей вулканов, посетить этнодеревню или попробовать серфинг в Тихом океане.
Наши менеджеры помогут вам с организацией.
Ужин в отеле/гостевом доме.
Хели-ски
После завтрака — трансфер до места стоянки вертолетов и уже совсем скоро первая высадка на горной вершине!
В течение дня вы совершите от 5 до 9 спусков протяженностью до 5 км со склонов вулканов и горных хребтов.
Вертолет вернет вас на вертодром, а оттуда — наш трансфер в отель, где уже готов горячий ужин.
Хели-ски
Завтрак и трансфер до вертолета.
До 9 спусков первым следом с горных вершин и вулканов.
Район катания определят старший гид и пилот по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
К вечеру возвращение в отель, ужин.
Свободный день или дополнительные активности
Завтрак.
Свободный/запасной день на случай непогоды.
Если программа выполнена, выбор дополнительной активности на месте.
Ужин в отеле.
Трансфер в аэропорт
После завершительного завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Стоимость тура при двухместном размещении — 315 000 руб. /чел.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, так же как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Сопровождение командой - менеджеры, гиды
- Проживание в гостевом доме/отеле
- Завтраки и ужины в гостевом доме/отеле
- Ланч на маршрутах
- Велком-обед в день прилета
- Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
- Фрахт вертолета МИ-8 (2 дня)
- Использование снегоходов
- Профессиональная видеосъёмка и отчетный фильм о поездке
Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
- Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
- Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
- Ботинки - 3 500 руб
- Шлем - 2 000 руб
- Рюкзак - 1 000 руб
- Обеды в городе, кроме обеда в день прилета
- Дополнительные программы: фрирайд со снегоходными забросками (1 день) - от 20 000 руб. /чел. хели-ски (1 день) - от 80 000 руб. /чел. этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел. экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - 1 200 руб. /чел
- Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) - от 20 000 руб. /чел
- Хели-ски (1 день) - от 80 000 руб. /чел
- Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел
- Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) - 1 200 руб. /чел
- Билеты на подъемник на горнолыжной базе и в термальные бассейны
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- катательный снаряд (сноуборд / лыжи+палки/скитурный набор) + ботинки;
- катательная одежда — штаны и куртка ветро/влаго защитные (достаточно одного комплекта);
- термобельё (верх, низ), 2 комплекта;
- «второй слой одежды» — флиски, кофты, балахоны;
- спальник (комфорт на -15°C);
- коврик под спальник (каремат);
- одежда для базы — лёгкие штаны, футболки, удобная сменная обувь;
- для бассейна — купальники, плавки, тапочки;
- рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
- шлем;
- шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
- тёплая куртка, лучше пуховая;
- маска (лучше иметь и запасную) и очки;
- личная аптечка;
- сноубордистам иметь трекинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения (у нас есть прокат);
- тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы (у нас есть прокат);
- термос;
- налобный фонарь;
- зубные щётки, пасту, гель для душа, шампунь.
Если есть свое лавинное снаряжение — бипер, щуп, лопата, обязательно берите! Если нет, то мы обеспечим, только предупредите нас!
Информация для иностранных туристов
Для организации тура необходима доплата:
- оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
- англоговорящий сопровождающий и гид;
- учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую страховку необходимо оформить?
Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников — до 50 лет;
- Физическая подготовка — начальная, средняя;
- Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим прогулкам и заброскам на снегоходах.
Какие есть дополнительные программы?
Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 20 000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.
Хели-ски (1 день) — от 80 000 руб. /чел.
Фрирайд с забросками вертолётом. Возможен только при полностью набранной группе.
Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак — от 6 000 руб. /чел.;
На этой экскурсии дружелюбные ездовые собаки окружат гостей и покатают в упряжках. Хозяева познакомят с обычаями камчатских народов, споют национальные песни, дадут примерить этнические костюмы, накормят традиционными блюдами.
Экскурсия в музей Вулканариум (1 час) — 1 200 руб. /чел.;
Посещение Музея вулканов, где посетители смогут увидеть извержения вулканов, побывать в лавовой пещере и прикоснуться к многовековым камням.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться.
План по районам катания является примерным.
В случае благоприятной летной погоды в первый день и неблагоприятного прогноза погоды на последующие дни возможен вылет на хели-ски в первый день программы — день прилета.