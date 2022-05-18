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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту (водитель с табличкой), трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в гостинице в Паратунке).
Морская прогулка по Авачинской бухте и к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан и к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту катера.
После морской прогулки – экскурсия по Петропавловску с посещением Краеведческого музея, смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана: Дачные источники
Завтрак в гостинице.
Переезд в место пересадки на вездеходы (с крытыми кабинами на колесах низкого давления).
Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана.
Остановка на смотровой площадке Вилючинского перевала с видом на Вилючинский вулкан.
Переезд через перевал Пионерский к Дачным источникам, прогулка, осмотр фумарольной площадки.
Обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана / Поездка на мыс Маячный
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана.
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку к горе Верблюд, откуда открывается потрясающий вид на Налычевскую долину, Корякский и Авачинский вулканы.
В апреле и мае у подножия и на склонах гор все еще много снега, поэтому прогулка может быть как пешком, так и с использованием снегоходной техники.
Обед в базовом лагере, возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
ИЛИ (в зависимости от состояния дороги)
Завтрак в гостинице.
Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Трансфер к мысу Маячному.
Посещение смотровой площадки «Три брата».
Переезд к маяку, прогулка.
Перекус на маршруте.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак. Купание в радоновых источниках «Зеленовские озерки»
Завтрак.
Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
Переезд на машине в этнический комплекс.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки, выступление национального коллектива, танцевальный мастер-класс, фотосессия в национальных костюмах.
Горячий обед (уха или шурпа).
Переезд к горячим источникам «Озерки».
Купание в ваннах с термальной радоновой водой.
Возвращение в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день или дополнительные экскурсии.
Отъезд домой
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 77 000 руб. /чел.
Также вы можете выбрать вариант тура с двухместным размещением на базе отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловске-Камчатском.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Паратунка
|База отдыха «Гелиос» 2*
|94 500
|108 000
|Гостиница «Лесная Поляна» 3*
|112 000
|151 000
|Гостиница «Спутник-Камчатка» («Бел-Кам-Тур») 3*
|111 000
|142 000
|Гостиница «Спутник» 4*
|114 000
|149 000
|Гостиница «Лагуна» 4*, корпус «Голубое Озеро»
|102 000
|125 000
|Гостиница «Лагуна» 4*, корпус «Голубое Озеро» (заезды 28.04 и 5.05)
|103 000
|126 000
|Гостиница «Лагуна» 4*, корпус «Гостевая Деревня», «Форест», «Глазастики»
|104 000
|129 000
|Гостиница «Лагуна» 4*, корпус «Гостевая Деревня», «Форест», «Глазастики» (заезды 28.04 и 5.05)
|106 000
|131 000
|Петропавловск-Камчатский
|Гостиница «Ключотель» 3*
|105 000
|126 000
|Гостиница «Авача» 3*
|106 000
|131 000
В «Лагуне» купание в бассейне не входит в стоимость с 01.04 по 31.05.2024.
В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
Условия для детей:
- ребенок до 12 лет на доп. кровати в номере с двумя взрослыми — 46 000 руб. /чел.;
- скидка на ребенка до 12 лет на основном месте — 18 000 руб. /чел.;
Варианты проживания
Гостиница «Авача»
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки «Комсомольская площадь» 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля «Авача» оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля «Авача» сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты «Красная сопка» и «Эдельвейс». После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.
На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.
Гостиница «КлючОтель»
Трехзвездочная гостиница «КлючОтель» с камерой хранения багажа, принадлежностями для барбекю, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Петропавловске-Камчатском.
В распоряжении гостей номера с рабочим столом, телевизором с плоским экраном, сейфом, постельным бельем, полотенцами и собственной ванной комнатой.
По утрам в гостевом доме Klyuchotel предлагают завтрак «шведский стол».
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта Петропавловск-Камчатский (в 20 км).
Гостиница "Спутник-Камчатка" ("Бел-Кам-Тур")
Трехзвездочная гостиница «Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.
Гостиница «Спутник»
Четырехзвездочная гостиница «Спутник» расположена на общей территории в санаторно-курортной зоне «Паратунка» вдали от городской суеты, в тишине сельской местности, в окружении гор и вулканов, которые вы можете наблюдать из окна номера отеля, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом.
В распоряжении гостей на территории гостиницы расположен открытый бассейн, ресторан, бар.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
В гостиничном комплексе «Спутник» есть терраса.
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.
Гостиница «Лесная поляна»
Гостиница "Лесная поляна" категории 3 * расположена в живописнейшем месте Камчатского края - в Паратунской курортной зоне!
Вдали от городской суеты, вы сможете отдохнуть в комфорте, тишине и уюте, насладиться единением с природой, искупаться в бассейне с термальной водой!
Среди удобств курортного отеля — круглосуточная стойка регистрации, детский клуб и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
С балкона открывается вид на горы. В номерах установлен сейф.
Для гостей гостиницы «Лесная поляна» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние от базы отдыха «Лесная поляна» до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 28 км.
Гостиница "Лагуна" корпус "Вилла (Гостевая деревня) "
"Гостевая деревня" модульный отель:
45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м)
4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м)
К услугам гостей отеля "Лагуна"бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с плавательным бассейном, ресторан и бар.
Предоставляются услуги консьержа и экскурсионного бюро. К услугам гостей гидромассажная ванна, аниматоры и круглосуточная стойка регистрации.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
В окрестностях популярен лыжный спорт. В отеле Laguna можно взять напрокат лыжное снаряжение.
Расстояние до ближайшего аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 28 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница "Лагуна" корпус "Голубое озеро"
Корпус "Голубое озеро"
20 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин)
2 номера комфорт (трансформеры дабл/твин)
К услугам гостей отеля "Лагуна"бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с плавательным бассейном, ресторан и бар.
Предоставляются услуги консьержа и экскурсионного бюро. К услугам гостей гидромассажная ванна, аниматоры и круглосуточная стойка регистрации.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
В окрестностях популярен лыжный спорт. В отеле Laguna можно взять напрокат лыжное снаряжение.
Расстояние до ближайшего аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 28 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
База отдыха «Гелиос»
Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар. Номера с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Услуги экскурсовода
- Услуги гидов-проводников на маршрутах
- Трансферы по программе
- Трансферы от/до аэропорта проводятся только по воскресеньям и субботам (в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за доп. плату, деньги за групповой трансфер возврату не подлежат)
- Все экскурсии по программе
- Купание в бассейне при проживании в Паратунке (в «Лагуне» купание в бассейне не входит в стоимость с 01.04 по 31.05.2024)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Индивидуальный трансфер (цена зависит от количества человек)
- Ужины в гостинице
- Страховка
- Спиртные напитки
- Другие услуги, не указанные в программе
- Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Налычево (до 30.06.2024) - 63 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
- тёплое термобельё;
- удобная, высокая, тёплая, непромокаемая обувь для загородных экскурсий, удобная непромокаемая обувь для городских экскурсий;
- тёплые влаго- и ветрозащитные брюки и куртка (с капюшоном);
- свитер или флисовая кофта;
- перчатки, рукавицы, шарф или бафф, шапка;
- солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- купальные принадлежности.
Какие достопримечательности мы посетим на маршруте?
Авачинская бухта
Считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерес-товые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.
Остров Старичков
Расположен приблизительно в 10 км (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда – старичков (или по-другому – топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.
Дачные источники
Минеральные горячие источники, расположены на юго-восточном подножии сопки Скалистой рядом с Мутновским вулканом. Это уникальное активное фумарольное поле, горячие газы которого проходят сквозь воду холодного ручья, нагревая ее и создавая эффект фонтанирования. Химический состав парогазовых струй достаточно разнообразный и содержит медь, марганец, цинк, мышьяк, сурьму и радон.
Вилючинский перевал
Расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря. С перевала открывается Рпрекрасный вид на Вилючинский вулкан, а также на другие вулканы Южной группы.
Авачинский вулкан
Один из самых активных на Камчатке (2751 м), его часто называют «домашним вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.
Гора Верблюд
Представляет собой вулканическую экструзию, возвышающуюся на перевале между двумя вулканами, Корякским и Авачинским. Высота горы около 1200 м прогулка с подъемом на ее вершину занимает около 3 часов (7 км). С вершины Верблюда открывается вид на долину реки Авача, Авачинскую бухту и окрестности города Петропавловска и Елизово.
Мыс Маячный
Смотровая площадка с видами на скалы «Три Брата», самым старым маяком на Дальнем Востоке, панорамами Тихого океана, острова Старичков, вулканов Южной группы и скальными обрывами.
Этнический комплекс
Расположен на открытом воздухе с открывающимися живописными видами на Корякский и Авачинский вулканы. Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки (коряков, ительменов и эвенов). Вас проведут по питомнику ездовых собак и расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, об истории аборигенов, покажут красочную творческую программу местных народностей и обучат основным движениям национального танца. Так же вы получите уникальную возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с укладом жизни и быта коренных народов Камчатки и насладиться горячей, ароматной ухой или шурпой на свежем воздухе.
Зеленовские озерки
Представляют собой ванны с водой, содержащей радон и сероводород. Купание в такой воде благоприятно влияет на организм, улучшает обмен веществ, способствует регенерации кожи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой климат на Камчатке?
Климат Камчатки очень своеобразен. От резко континентального на севере полуострова (поселки Эссо, Ключи, Мильково), до умеренного морского на юге (Петропавловск-Камчатский и побережье).
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Летом на юге прохладно (от +10 до +20 в самые теплые дни), зимой тепло (от -10 до 0). Летом и зимой часто бывают осадки (снег, дожди, туманы, морось). На севере зимой холодно (до - 40), летом по-настоящему жарко (до +40).
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Как организовано питание в туре?
В каждой гостинице Петропавловска-Камчатского и Паратунки есть ресторан или кафе, где можно пообедать или перекусить. Кроме того, в самом городе множество ресторанов, кафе и продуктовых магазинов. Если же вы останавливаетесь в районе пос. Паратунка, то, как правило, при базе отдыха только одно заведение общепита, другой инфраструктуры рядом нет.
Еда на туристических маршрутах готовиться нашими опытными поварами и обычно заслуживает высокие оценки гостей. В походных условиях максимально используются качественные продукты местного производства, включая свежевыловленную рыбу, свежее мясо, местные овощи. Меню так же включает свежие фрукты, соки, десерты. Спиртные напитки обеспечиваются по предварительному заказу.
Какие необходимо соблюдать меры личной безопасности в туре?
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
- препараты от укачивания в транспорте и на воде;
- болеутоляющие средства;
- средства от сердечнососудистых заболеваний;
- желудочные средства;
- перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
- средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
- солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Какие необходимо соблюдать правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования?
- не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
- соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
- не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
- не заходите на территорию служебных помещений;
- на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
- в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
- на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
- если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
- при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
- при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
- в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
- в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Какие необходимо соблюдать правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях?
- Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
- Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
- Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
- Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
- Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
- Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
- Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Какие необходимо соблюдать правила безопасности на активных маршрутах?
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Какие необходимо соблюдать правила безопасности при купании в горячих источниках?
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать?
Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20–24 человек
Трансферы в/из аэропорта проводятся только по воскресеньям и субботам, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ и/ или снегоходном транспорте (снегоходы в нартах или ратраки).
В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.