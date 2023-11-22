Камчатский экспресс. Летнее путешествие

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Этот тур разработан специально для тех, у кого нет много времени для знакомства с Камчаткой.

Всего за неделю вы сможете ознакомиться с основными знаковыми достопримечательностями, при этом сделать это максимально комфортно с проживанием в гостинице в Петропавловске-Камчатском.
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Ближайшие даты:
2
июл
13
авг
20
авг
27
авг
3
сен
10
сен

Что вас ожидает:

Полное расслабление
Полное расслабление
Искупаемся в восхитительных Малкинских термальных источниках
Морская прогулка
Морская прогулка
Совершим прогулку по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
Гибкая программа
Гибкая программа
Выберем экскурсию во второй день тура на свой вкус
Кратер вулкана
Кратер вулкана
Прогуляемся в кратер вулкана Мутновский
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Прогуляемся по удивительному городу Петропавловску-Камчатскому

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу
2 день

Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)

Завтрак в гостинице.

Этот день можно использовать по своему усмотрению.

Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в Налычевской долине / вертолетную экскурсию на Курильское озеро с наблюдением за медведями, облетом вулкана Ксудач и купанием в Ходуткинских термальных источниках (выполняется с 15 июля по 15 сентября) / или этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».

Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.

Важно! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.

Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.

Ночь в гостинице.

Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)
3 день

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Завтрак.

Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.

В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков (5 часов).

Во время экскурсии Вы можете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.

Горячий обед на борту судна.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
4 день

К подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак.

Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу.

Несложный подъем на гору «Верблюд».

Наблюдение за очень красивыми и крайне редкими альпийскими цветами и любопытными камчатскими сусликами — евражками.

Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.

Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

К подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдК подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдК подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
5 день

Малкинские термальные источники и сплав с рыбалкой по реке Быстрой

Завтрак.

Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.

По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Купание в диких термальных источниках расположенных на берегу реки Ключевка.

Переезд к одной из крупнейших и красивых рек полуострова Быстрой (25 км).

Обед в стационарном лагере.

Сплав с рыбалкой на безопасных надувных плотах — рафтах.

Река расположена в центральной части полуострова и протекает по нетронутым живописным местам.

Во время сплава очень часто можно наблюдать бурых медведей или белоплечего орлана.

В зависимости от сезона, на спиннинг можно поймать нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, хариуса, микижу.

Все это делает сплав по реке Быстрой интересным и увлекательным.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Малкинские термальные источники и сплав с рыбалкой по реке БыстройМалкинские термальные источники и сплав с рыбалкой по реке БыстройМалкинские термальные источники и сплав с рыбалкой по реке Быстрой
6 день

Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак.

Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время называют «Мини Долина Гейзеров».

Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.

Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около часа в одну сторону, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.

Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.

Только в отличие от кратера Мутновского вулкана, здесь больше земной жизни.

Между источниками и остатками снега, на полянках растет ярко-зеленая растительность и многочисленные альпийские цветы (по сезону).

Возвращаемся к автомобилю.

Обед ланч-боксы.

Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.

При наличии оставшихся свободных дней, можно взять дополнительные экскурсии и посетить другие интересные объекты, которые не вошли в тур.

По метеоусловиям возможны изменения маршрута и программы в целях обеспечения безопасности.

Проживание

Размещение в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах преимущественно в гостинице «Гейзер».

Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск».

В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.

В случае раннего выезда, некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.

Подселения не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3

Отель «Арсеньев»

6 ночей

«Арсеньев» – это современный отель, который состоит из трех корпусов и располагает 99 комфортабельными номерами. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Номера располагают всеми удобствами: холодильник, телевизор, телефон, сейф, душ или ванна, фен.

Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»Отель «Арсеньев»

Гостиница «Петропавловск»

6 ночей

Гостиничный комплекс «Петропавловск» находится на центральной линии, рядом с деловым центром города и в 15 минутах от исторического центра. С гостиницы открывается вид на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы. 77 уютных номеров, способны разместить 140 гостей.

Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Петропавловска-Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсоводов
  • Питание на экскурсиях согласно программе тура
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное проживание - 9 000 руб
  • Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 2 посадки: в кальдере вулкана Узон и в Налычевской долине для купания (с 1 июля до 30 сентября):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
  • Взрослый - 70 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 1 посадка в Налычевской долине для купания (с 1 июня до 30 сентября):взрослый - 63 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
  • Взрослый - 63 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Курильское озеро (с 15 июля):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
  • Этническая экскурсия «В гости к аборигенам Камчатки»
  • Обеды и ужины в кафе (600-700 руб.) и ресторане города (от 1 200 руб.)
  • Лицензия на вылов рыбы во время сплава - от 1 000 до 2 000 руб
  • Доплата за оформление пропуска для иностранных граждан - 500 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Алкоголь
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Треккинговые ботинки (выше щиколотки) на жесткой подошве с хорошим протектором — обязательно.
  • Гамаши (чехлы на ботинки, для защиты от проникновения внутрь снега, грязи, шлака).
  • Сменная обувь (кроссовки, кеды).
  • Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны.
  • Флиска или свитер.
  • Термобелье, футболка.
  • Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
  • Перчатки (х/б).
  • Носки, чтобы на каждой активной экскурсии было по запасной паре.
  • Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
  • Солнцезащитные очки.
  • Солнцезащитный крем.
  • Репеллент.
  • Предметы личной гигиены.
  • Личная аптечка.
  • Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки, аккумуляторы, power банки.
  • Небольшой рюкзак на 30–50 литров.
  • Альпенштоки — треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

Тур в представленном виде действует с 1 июля по 15 сентября.

В мае–июне действует программа Камчатский экспресс. Весеннее путешествие | Большая Страна (bolshayastrana.com).

Это связано с местными климатическими условиями.

Подойдет ли этот тур для отдыха с детьми?

Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться в туре?

Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:

  • 18–45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
  • джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
  • микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.

При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.

Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.

На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.

Какие условия трансфера?

Трансферы в/из аэропорта выполняются только в дни прилёта и отъезда основной группы по программе, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек и места проживания), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.

Возможны ли изменения в программе?

В день прилёта (или за день до) основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, времени выезда, транспорте и другой необходимой информации.

Время начала экскурсий может меняться, сообщается менеджером накануне каждой экскурсии с 19 до 21 часа и обсуждению не подлежит.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами и отменяться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
22 ноя 2023
Путешествие очень понравилось. За короткий промежуток времени мы увидели много интересных мест. Особое впечатление произвела экскурсия на Дачные источники. Особо хочется отметить прекрасную работу гидов-водителей.
Т
20 окт 2023
Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным песком, гейзеры- вся эта красота не может не удивлять. Это одно из мест, которое нужно посетить, хотя бы один раз в жизни, чтобы ещё раз убедиться насколько огромна и удивительна наша страна!
Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным
Н
23 сен 2023
Великолепно сбалансированный и продуманный до мелочей тур, который оставляет множество положительных эмоций и впечатлений. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям, решившим познакомиться с такой загадочной и таинственной территорией полуострова Камчатка.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Можно с детьмиПетропавловск-КамчатскийВыездныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Камчатский весенний микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский весенний микс
г. Петропавловск-Камчатский
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 77 000 за человека
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
г. Петропавловск-Камчатский
3 мая
11 июня
18 июня
25 июня
87 500 за человека
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
г. Петропавловск-Камчатский
30 июня
59 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петропавловске-Камчатском
Все туры из Петропавловска-Камчатского
All Airlines
ХорошоТам