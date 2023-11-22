2 день

Свободный день / Долина Гейзеров (опционально) / Курильское озеро (опционально) / Корякское этническое стойбище, питомник ездовых собак (опционально)

Завтрак в гостинице.

Этот день можно использовать по своему усмотрению.

Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в Налычевской долине / вертолетную экскурсию на Курильское озеро с наблюдением за медведями, облетом вулкана Ксудач и купанием в Ходуткинских термальных источниках (выполняется с 15 июля по 15 сентября) / или этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».

Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.

Важно! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.

Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.

Ночь в гостинице.