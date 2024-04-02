Туры и туры на снегоходах в Петропавловске-Камчатском

Найдено 8 туров в категории «На снегоходах» в Петропавловске-Камчатском, цены от 87 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатская зима
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход)»
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500 за человека
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«фрирайд со снегоходным забросками»
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000 за человека
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Программа Enjoy Камчатка — это сочетание хели-ски и поездок на снегоходах»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000 за человека
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Завтрак и трансфер до места стоянки снегоходов»
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 170 000 за человека
Камчатка за 7 дней. Снежный край
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка за 7 дней. Снежный край
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал»
1 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 130 000 за человека
Снежная Камчатка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Снежная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Будет много катаний на снегоходах и красивых панорамных видов»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
98 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Мы продумали программу так, чтобы вместить в ней максимум впечатлений и комфорта — от прогулок на снегоходах до горнолыжного отдыха»
117 900 за человека
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Покатаемся на снегоходах и собачьих упряжках, вдоволь наплаваемся в горячих источниках и проведём время так, что будет приятно вспоминать ещё долгие месяцы»
189 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Снежная Камчатка
    Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
    читать дальше

    не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!

  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатская зима
    Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
    читать дальше

    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • М
    Милена
    22 января 2024
    Камчатская зима
    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и
    читать дальше

    виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️

    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍
  • А
    Александра
    25 декабря 2023
    Камчатская зима
    Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами
    читать дальше

    в большинство мест не доехали, особенно зимой. Проживали в гостинице Гейзер, на берегу бухты. Встречали рассвет с шикарным видом. Маршруты не сложные, рассчитаны до 16-17 часов. Весь вечер свободный для прогулок по Петропавловску-Камчатскому и собственной программы. Гидам Александру и Андрею отдельное спасибо. Добродушно и отзывчиво узнали о быте и красотах зимней Камчатке.

    Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Снежная Камчатка
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Спасибо организатору!
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2023
    Снежная Камчатка
    Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!
    Ездили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, без
  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
  • А
    Александр
    16 февраля 2022
    Камчатка за 7 дней. Снежный край
    Камчатка это конечно невероятно красивая природа. Вулканы, сопки, океан, пляжи с черными песками. Все прошло великолепно, но погода может подвезти.
    читать дальше

    Мне повезло с менеджером Аней, которая курировала мои активности на Камчатке. Она перенесла два активных дня (перевал Авачинский и перевал Вилючинский) на последние дни моего тура, как раз когда стояли ясные дни. Если бы мы ехали в те дни, в которые было запланировано, я бы ничего не увидел, ведь была плохая погода и видимость.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Камчатская зима
  2. Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
  3. Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
  4. Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
  5. Камчатка за 7 дней. Снежный край
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "На снегоходах" можно забронировать 8 авторских туров от 87 500 до 410 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Петропавловске-Камчатском на 2024 год на снегоходах, 18 ⭐ отзывов, цены от 87500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам