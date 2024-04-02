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Авторский тур
7 дней
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход)»
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«фрирайд со снегоходным забросками»
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Программа Enjoy Камчатка — это сочетание хели-ски и поездок на снегоходах»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Завтрак и трансфер до места стоянки снегоходов»
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 170 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка за 7 дней. Снежный край
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Снегоходная экскурсия на Авачинский перевал»
1 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 130 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Снежная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Будет много катаний на снегоходах и красивых панорамных видов»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
98 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Мы продумали программу так, чтобы вместить в ней максимум впечатлений и комфорта — от прогулок на снегоходах до горнолыжного отдыха»
117 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Покатаемся на снегоходах и собачьих упряжках, вдоволь наплаваемся в горячих источниках и проведём время так, что будет приятно вспоминать ещё долгие месяцы»
189 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина2 апреля 2024Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ММилена22 января 2024Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и
- ААлександра25 декабря 2023Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами
- ИИрина25 сентября 2023Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ТТатьяна30 августа 2023Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!
- ННаталья28 августа 2022Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
- ААлександр16 февраля 2022Камчатка это конечно невероятно красивая природа. Вулканы, сопки, океан, пляжи с черными песками. Все прошло великолепно, но погода может подвезти.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На снегоходах»
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