Кроме того вы посетите знаменитый питомник «Снежные псы», где познакомитесь с ездовыми собаками и северными оленями, окунетесь в загадочный быт коренных жителей Камчатки и отведаете шурпу из оленины с корякскими лепешками. А ещё сплавитесь по реке на рафтах и от души наедитесь крабами, рыбой и красной икрой!
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой. Поездка на Мишенную сопку
Аэропорт - Мишенная сопка - п. Паратунка.
Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.
Первым делом мы заедем пообедать в кафе, после отправимся на Мишенную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.
После этого заселимся на турбазу в поселке Паратунка.
Отдых после смены часовых поясов и длительного перелета сейчас просто необходим.
Завтра начинается наша насыщенная программа на полуострове.
Авто: 30 км.
Пешком: 1-5 км.
Проживание: турбаза.
Питание: обед и ужин (не входит в стоимость тура).
Путешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец
П. Паратунка - горный массив Вачкажец - п. Паратунка.
После завтрака отправимся в авто-пешее путешествие к озерам и водопадам горного массива Вачкажец. Трекинг несложный и дает возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.
Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы. На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. А панорама озера Тахколоч на фоне гор никого не оставит равнодушным. Вачкажец - это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы.
После отлично проведенного дня нас ждет турбаза с горячим бассейном.
Авто: 180 км.
Пешком: 15-18 км налегке.
Диапазон высот: 480- 1120 м.
Перепад высот: подъем - 680 м, спуск - 680 м.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).
Подъем на вулкан Горелый. Малая долина гейзеров
П. Паратунка - вулкан Горелый и Малая долина гейзеров - п. Паратунка.
Очень ранний подъем: сегодня еще более насыщенный день, нужно все успеть.
Транспорт повышенной проходимости доставит нас к подножью вулкана Горелый.
Подъем на вулкан Горелый занимает в среднем 3-4 часа. Идем налегке. Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский. Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров, открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.
После спуска с вулкана сделаем обеденный перекус и переедем к Мутновской ГеоЭС.
Мутновская ГеоЭС является уникальной электростанцией, расположенной на Камчатке в долине вулкана Мутновский на отметке 780 метров над уровнем моря и использующей для производства электрической энергии геотермальное тепло.
Здесь мы посетим так называемую Малую долину гейзеров, где через фумаролы пробиваются струи водяных паров и газов.
Авто: 120 км.
Пешком: 12 км налегке.
Диапазон высот: 1000-1750 м.
Перепад высот: подъем - 750 м, спуск - 750 м.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).
Питомник «Снежные псы». Халактырский пляж
П. Паратунка - питомник «Снежные псы» - Халактырский пляж.
Отправляемся в еще одно уникальное место - знаменитый питомник «Снежные псы».
Здесь мы познакомимся с ездовыми собаками, которые участвуют в легендарной ежегодной гонке Берингия. Увидим северных оленей, окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки, отведаем шурпу из оленины с корякскими лепешками, а также сделаем уникальные фото в национальных корякских костюмах. А за доп. плату будет возможность прокатится на собачьей упряжке, несмотря на то, что сейчас лето.
Далее - переезд на Халактырский пляж с его черным песком. Гуляем, наслаждаясь дыханием океана и шумом волн. Это очень атмосферное место. Самые отчаянные могут искупаться в достаточно холодных водах Тихого океана.
Эту ночь проведем в глемпинге, насладимся незабываемым закатом под шум волн.
Авто: 100 км.
Пешком: 1-2 км налегке.
Проживание: глэмпинг на пляже.
Питание: завтрак, обед и ужин включены.
Халактырский пляж. Кордон Авачинский
Халактырский пляж - кордон Авачинский - ПК.
Сегодня мы поедем к подножию действующих вулканов Авачинская и Корякская сопка. Эти два великана первыми встречают всех прилетающих на Камчатку. Наш путь будет пролегать по руслу Сухой речки, по пути сделаем несколько остановок для фотосессий. В базовом лагере нас встретят приветственные евражки, они же - берингийские суслики. Это небольшие зверьки, живущие колониями в горной местности и у подножия вулканов, отличающиеся добродушным нравом и отличным аппетитом.
Авачинский вулкан для восхождения довольно сложный, только подъём до вершины занимает от 5 до 8 часов, а то и больше, всё зависит от общей физической подготовки и погоды. Мы же отправимся до горы Верблюд.
Это гора вулканического происхождения - экструзия, появившаяся примерно 5 тысяч лет назад во время извержения Авачинского вулкана. Вязкая лава “выжималась” не из кратера, а из-под земли, нагромождаясь в виде купола. Со временем ветер разрушал породы, и вершина горы стала похожа на верблюжьи горбы, отсюда и название. На горе насладимся красивыми видами на вулканы.
А если позволит погода и физическое состояние, то мы совершим впечатляющее восхождение на смотровую площадку Авачинского вулкана, расположенную на высоте 2000 метров. На этой точке находится бункер с ретранслятором, который передает данные о сейсмоактивности.
К вечеру вернемся в Петропавловск-Камчатский и заселимся в гостевой дом. Отдых.
Авто: 90 км.
Пешком: 12 км.
Диапазон высот: 880-2000 м.
Перепад высот: подъем - 1120 м, спуск - 1120 м.
Проживание: гостевой дом/хостел.
Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).
Сплав по реке Быстрая. Рыбалка и Малкинские горячие источники
ПК - сплав по реке Быстрая, рыбалка - Малкинские горячие источники - ПК.
Сплав по реке Быстрой — увлекательное приключение. Горные пейзажи сменяются лесными, а сквозь воду виднеются стаи лосося. Вдоль берегов плавают утки, и нередко в небе можно увидеть белоплечих орланов, а у берегов — медведей. Любители рыбной ловли могут попробовать свои силы в рыбалке на лососевых, гольца и хариуса.
В конце сплава мы вкусно пообедаем и переедем на Малкинские источники. Нас ждет купание в горячих источниках, а желающих - контрастное купание в холодной речке Ключевка.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Авто: 270 км.
Рафт: 14 км.
Проживание: гостевой дом/хостел.
Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).
Морская прогулка в бухту Русская
ПК - морская прогулка в бухту Русская - ПК.
После инструктажа на катере выходим из Авачинской губы.
Остановка возле скал «Три брата». Подходим поближе, чтобы осмотреть застывших исполинов. Продолжаем движение на юг, проходим мимо скалистых берегов и красивых бухт: Спасения, Опасной, Вилючинской и Жировой. Здесь с высокой долей вероятности мы можем встретить касаток, дельфинов и горбатых китов.
Обед на борту катера.
После обеда нас ждет рыбалка. Кроме тихоокеанского лосося, в этих водах обитает камбала, терпуг, морской окунь и белокорый палтус. Но бухта интересна не только изобилием рыбы: к ее берегу выходят медведи в период нереста лосося, а на входе в бухту у мыса Кекурного находится лежбище сивучей.
Здесь мы насладимся красотами и сделаем фотографии, достойные журнала National Geographic.
К вечеру вернемся в город, найдем уютное кафе и устроим прощальный ужин.
Проживание: гостевой дом/хостел.
Питание: завтрак и обед включены, ужин (не входит в стоимость тура).
День отъезда
Питание: завтрак включен.
С утра до вылета мы должны успеть пробежаться по магазинам и рынкам, чтобы закупиться сувенирами и деликатесами.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
ВНИМАНИЕ! Вы можете продлить свое путешествие на 1-2 дня. Например, забронировать вертолетную экскурсию в долину гейзеров или на Курильское озеро или просто потратить день на сувенирные лавки и рыбные рынки.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 3 ночи на турбазе в п. Паратунка. Размещение на турбазе в 2-местных номерах, душ и туалет в номере;
- 3 ночи в Петропавловске-Камчатском. Размещение в гостевом доме/хостеле в 2- и 3-местных номерах, душ и туалет в гостевом доме/хостеле;
- 1 ночь в глэмпинге на берегу Тихого океана в 2-местных шатрах, удобства на территории глэмпинга.
Варианты проживания
Турбаза в п. Паратунка
3 ночи на турбазе в п. Паратунка. Размещение на турбазе в 2-местных номерах, душ и туалет в номере.
Гостевой дом / хостел в Петропавловске-Камчатском
3 ночи в Петропавловске-Камчатском. Размещение в гостевом доме/хостеле в 2-х и 3-местных номерах, душ и туалет в гостевом доме/хостеле.
Глэмпинг на берегу Тихого океана
1 ночь в глэмпинге на берегу Тихого океана в 2-местных шатрах, удобства на территории глэмпинга.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
- Проживание на турбазе в п. Паратунка (3 ночи)
- Ночевка в глэмпинге на берегу Тихого океана (1 ночь)
- Проживание в гостевом доме/хостеле в ПК (3 ночи)
- Завтраки
- Перекусы во время экскурсионных выездов на вулканы
- Обеды в питомнике «Снежные псы», на сплаве и на морской прогулке
- Ужин в глэмпинге
- Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
- Регистрация в МЧС
- Посещение питомника «Снежные псы»
- Сплав по реке Быстрой с рыбалкой
- Посещение горячих Малкинских источников
- Морская прогулка на катере к бухте Русской с рыбалкой
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение для приготовления пищи (котлы, горелки, газ)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации
- Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно (от 25 т. р.)
- Такси по городу и в аэропорт в последний день (1000-1500 р.)
- Ужины (кроме ужина в глэмпинге), а также обеды в первый и последний день путешествия
- Страховка от н/с
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Снаряжение:
Одежда и обувь:
- палки трекинговые (по желанию), понадобятся при подъеме на склоне Авачинского вулкана;
- туристическая сидушка на резинке(хоба);
- рюкзак 50-60 л. (большая сумка, баул, чемодан) для транспортировки личных вещей;
- маленький легкий рюкзак на 20-30 литров для прогулок;
- гамаши (фонарики), одеваются на ботинки, пригодятся при спуске с Авачинского вулкана.
Что взять еще:
- ботинки трекинговые/хорошие непромокаемые кроссовки с толстой подошвой и агрессивным протектором;
- куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
- дождевик хороший;
- панама, шапка флисовая, перчатки флисовые;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки (2-3 пары, синтетические);
- 1- 2 футболки;
- штаны ходовые легкие;
- комплект термобелья;
- сандалии спортивные или сланцы;
- купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников).
Документы:
- тарелка (контейнер), ложка, кружка (не керамические);
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий, средства от укачивания;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, женские средства личной гигиены и пр.);
- термос (0,5 -1 л.);
- карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- фонарик (налобный) + зап. и комплект батареек;
- бутылка для воды 1л.;
- свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
- фотоаппарат (видеокамера).
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы (10000 - 20000 р.).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли продлить пребывание на Камчатке?
Вы можете продлить свое путешествие на 1-2 дня. Например, забронировать вертолетную экскурсию в долину гейзеров или на Курильское озеро или просто потратить день на сувенирные лавки и рыбные рынки.
- Какой мобильный оператор ловит?
В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России