Летняя Камчатка за 7 дней

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Камчатка — край, где извергаются вулканы и круглый год бушует океан.

Сквозь часовые пояса со всех уголков планеты на Камчатку летят туристы, чтобы увидеть «горячую» землю и десятки вулканов, почувствовать мощь ледяного океана, погреться в термальных источниках и прикоснуться к дикой природе. Данная программа — это возможность максимально охватить красоты летней Камчатки за неделю.
Летняя Камчатка за 7 дней
Летняя Камчатка за 7 дней
Летняя Камчатка за 7 дней
Ближайшие даты:
2
июн
2
июл
14
июл
26
июл
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14
авг
28
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даты

Что вас ожидает:

Каякинг в бухте Русская
Каякинг в бухте Русская
Неспешно проплывём по бухте, в которой обитают пятнистые тюлени
Прогулка по озеру Толмачёва
Прогулка по озеру Толмачёва
Отправимся на озеро вулканического происхождения, куда редко добираются люди
На джипах с ветерком
На джипах с ветерком
Поедем к каньону Опасный рядом с Мутновским вулканом
Морское путешествие на катамаране
Морское путешествие на катамаране
Полюбуемся пейзажами бухты Русская и, возможно, даже увидим косаток и китов
Инопланетные виды Халактырского пляжа
Инопланетные виды Халактырского пляжа
Прогуляемся по чёрному песку и восхитимся панорамами окружающих вулканов
Тепло камчатских терм
Тепло камчатских терм
Увидим фумарольное поле, где расположены грязевые котлы, кипящие фонтанчики, а склоны покрыты разноцветной глиной

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом/шале.
После заселения в номера вас ждут обед, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж.

Ужин, отдых в гостевом доме/шале.

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляжЭкскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляжЭкскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляжЭкскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
2 день

Морское путешествие на катамаране

Ранний завтрак и отправление на катамаране Kosatka в морской порт.

Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 6 часов в одну сторону.

Маршрут проходит мимо скал Три брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная.

Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!

Обед и ужин пройдут в большой уютной кают-компании на борту судна.

Морское путешествие на катамаранеМорское путешествие на катамаранеМорское путешествие на катамаранеМорское путешествие на катамаране
3 день

Каякинг

Утро в бухте Русская, завтрак.

Морской каякинг (при хорошей погоде). Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки. Если повезет, вы увидите пятнистых тюленей, которые с июня часто отдыхают на отмелях в бухте.

После обеда на борту катамарана вы посетите мыс Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище северных морских львов (сивучей), и будете держать курс на город.

Ужин и ночь в городе в гостевом доме/шале.

КаякингКаякингКаякингКаякингКаякинг
4 день

Прогулка на моторной лодке по озеру Толмачёва. Посещение термальных бассейнов

Завтрак и переезд на озеро Толмачева.

Дорога в одну сторону занимает не менее 3 часов. Но она проходит через ягодные поля, на которых зачастую можно наблюдать медведей.

Наш лагерь находится прямо на берегу озера Толмачева.

Мы совершим прогулку на моторной лодке по акватории озера до противоположного берега, куда редко добираются люди.

Именно поэтому медведи чувствуют себя здесь в безопасности и приходят кормиться вкусной ягодой.

Пообедав в уютном домике на берегу озера, прогуляемся к маару. Около 4600 лет назад здесь произошло извержение, оставив после себя плоскодонные кратеры, в которых образовались озёра.

После будем выдвигаться в обратный путь, посетив термальные бассейны.

Возвращение в город, ужин в гостевом доме/шале.

Прогулка на моторной лодке по озеру Толмачёва. Посещение термальных бассейновПрогулка на моторной лодке по озеру Толмачёва. Посещение термальных бассейновПрогулка на моторной лодке по озеру Толмачёва. Посещение термальных бассейновПрогулка на моторной лодке по озеру Толмачёва. Посещение термальных бассейнов
5 день

Дачные горячие источники и каньон Опасный

После завтрака переезд на подготовленном автомобиле до Мутновской геотермальной электростанции. Переезд занимает порядка 2 часов, по пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках.

Выход на маршрут, который начинается сразу от геотермальной станции. Пройдем к началу фумарольного поля. Именно здесь расположены грязевые котлы, кипящие фонтанчики, а склоны покрыты разноцветной глиной. Возвращение к автомобилю, ланч.

У Мутновского вулкана находится каньон Опасный, куда мы и отправимся на джипах. Речка Вулканная стекает со склонов Мутновского вулкана питается снежниками и ледниками, интенсивно тающими летом. Выйдя из кратеров, Вулканная бешеным потоком мчится по руслу, а в 3 км ниже падает с отвесного уступа - с высоты около 80 м - в узкую щель. Края ее отвесных стен расколоты трещинами, некоторые участки готовы рухнуть, и потому это ущелье называется каньон «Опасный».

Ужин от шеф-повара и ночь в гостевом доме/шале.

Дачные горячие источники и каньон ОпасныйДачные горячие источники и каньон ОпасныйДачные горячие источники и каньон ОпасныйДачные горячие источники и каньон Опасный
6 день

Свободный/запасной день на случай непогоды

Завтрак.

Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии. Ужин и ночь в гостевом доме/шале.

7 день

Вылет домой

Завтрак.

Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.

Очередность дней программы может меняться.

Вылет домой

Проживание

Тур предусматривает 2-местное размещение в одном из гостевых домов в г. Петропавловск-Камчатский «Bay House» или в загородном отеле (шале).

Вариант размещения определяется организатором тура.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Bay House

6 ночей

Уютный гостевой дом с видом на Авачинскую бухту, расположенный вблизи центра города. Построен в 2016 году.

Команда «Bay House» работает для того, чтобы ваш отдых на Камчатке прошёл максимально комфортно.

Гостевой дом находится в 15 минутах ходьбы от центра города.

Bay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay HouseBay House

Загородный отель (шале) «Кутхина дача»

6 ночей

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Загородный отель (шале) «Кутхина дача»Загородный отель (шале) «Кутхина дача»Загородный отель (шале) «Кутхина дача»Загородный отель (шале) «Кутхина дача»Загородный отель (шале) «Кутхина дача»Загородный отель (шале) «Кутхина дача»Загородный отель (шале) «Кутхина дача»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Работа гидов на маршрутах, координаторов, экскурсоводов
  • Проживание: двухместное размещение в шале или гостевом доме
  • Питание: завтраки, ужины, обед в первый день, обеды на маршрутах
  • Фрахт катамарана и джипов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в свободные дни
  • Активности в свободные дни
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.

Список вещей:

  1. Ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем).
  2. Удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  3. Флисовая куртка или свитер.
  4. Легкая пуховая жилетка/куртка.
  5. Пара футболок.
  6. Нижнее белье. Термобелье в том числе.
  7. Головной убор (кепка/панама и шапка).
  8. Носки (несколько пар).
  9. Легкие флисовые перчатки.
  10. Купальный костюм.
  11. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
  12. Прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие. чтобы хорошо фиксировать стопу. удобно разношенные.
  13. Спортивные тапочки или кроссовки.

Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания (на дни морского путешествия).

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли все то же самое, но не на джипе, а на городской машине?

Специфика Камчатки состоит в том, что все самое интересное и красивое находится далеко за бездорожьем. 80 км на карте в реальности может преодолеть далеко не каждый опытный водитель и не всякая подготовленная машина.

Здесь только часть пути пролегает по дороге, остальное — это точное понимание направления, уверенное использование возможностей своей техники, знание мельчайших нюансов и изменений на сегодняшний день: снежник над рекой может оттаять, например, за один день.

Опытный гид-водитель обратит внимание на маленькую новую трещинку в нем, а новичок на этой дороге — нет и провалится. А по пути нужно преодолевать и снежники, резкие подъемы и спуски, русла сухих речек и броды, проезжать по глубокой колее.

Часто и подготовленным для таких препятствий машинам нужна дополнительная помощь — выручает лебедка, лопата и владение ситуацией.

Поэтому на простой городской машине вы можете ездить просто по городу и на Халактырский пляж летом, если туда отгрейдировали дорогу. Во все джип-туры нужна подготовленная техника и опытный водитель.

А можно приехать раньше начала программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. То есть, если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?

Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.

Какие есть дополнительные экскурсии?
Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак.
На этой экскурсии дружелюбные ездовые собаки окружат гостей и покатают в упряжках. Хозяева познакомят с обычаями камчатских народов, споют национальные песни, дадут примерить этнические костюмы, накормят традиционными блюдами.
от 6 000 ₽/чел.
Джип-тур Горный массив Вачкажец
1 день
Во время путешествия вы увидите красивейшие горные озера с необычайно прозрачной водой, одно из них — Тахколоч. Оно располагается прямо у начала пешеходной тропы вдоль горного массива Вачкажец.
от 13 000 ₽/чел.
Купание в термальных источниках
На полуострове насчитывается более сотни горячих источников. Есть организованные бассейны с зонами отдыха, есть и неорганизованные со свободным доступом.
от 1 500 ₽/чел.
Вертолётная экскурсия в Долину гейзеров
1 день
Долина гейзеров: её называют жемчужиной Камчатки. Затерянная среди гор, она была открыта не так давно, в 1941 году. С тех пор Долина гейзеров ежегодно привлекает туристов со всего мира, ведь аналогов этому месту на нашей планете немного.
В программе: три посадки вертолета, обед, купание в горячих источниках.
от 56 000 ₽/чел.
Вертолётная экскурсия на Курильское озеро
1 день
Курильское озеро: шанс увидеть царя камчатских лесов — бурого медведя в его естественной среде обитания.
В программе: три посадки вертолёта, обед, купание в горячих источниках.
от 56 000 ₽/чел.
Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.

Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.

Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы — это день вылета.

Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Что важно знать?
  • очередность дней программы может меняться;
  • распределение участников по отелям определяется организаторами;
  • нерезидентам РФ необходима доплата — оформление документов, англоговорящий гид и т. д.;
  • если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании;
  • если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Какое питание будет в туре?
Завтраки
Каша (пшенная, овсяная, рисовая, кукурузная) с курагой и изюмом или фруктами.
Горячие бутерброды (с крабом или с ветчиной и сыром).
Яичница с беконом и свежим салатом.
Омлет с крабом и свежими овощами.
Тост с красной рыбой.
Запеканка творожная. Блины с красной икрой.
Супы
Бульон из двух видов палтуса (белокорый и синекорый).
Суп из папоротника.
Уха из красной рыбы.
Борщ из оленины.
Сливочный суп с крабом.
Горячее
Синекорый палтус запечённый в соусе и лимоном.
Треска запечённая с овощами.
Лосось с крабом и сливочным сыром.
Оленина жаренная с картофелем.
Котлетки из лосося со сливочным соусом.
Гарниры
Картофельное пюре, рис, овощи, жареная брокколи.
Салаты
Камчатский с кальмаром огурцом и красной икрой.
Слабосоленый лосось со свежим огурцом и киноа.
Оливье из оленины.
Салат с крабом-стригуном, свежим помидором и салатом-айсберг.
Салат с олюторской селедкой и горчичной заправкой.
Камчатский папоротник с маслом.
Если у вас есть ограничения по питанию, пожалуйста, укажите об этом при бронировании программы, мы обязательно учтем этот момент.
Есть ли на Камчатке комары, мошка и клещи?

Сезон комаров и мошки на Камчатке начинается в июне и длится примерно до конца июля. В августе насекомые также есть, но их становится гораздо меньше, чем в начале сезона. В сентябре практически не досаждают.

В основном, насекомые наиболее активны вблизи рек и озёр. Высоко в горах, при восхождении или во время морских прогулок их практически нет, т. к. ветер делает своё дело.

В Петропавловске-Камчатском и Елизове ситуация с комарами, мошками, слепнями и пр. спокойнее, чем в других районах.

Большая часть комаров обитает в центральной части Камчатки, также там может попасться и клещ (эти виды насекомых завозные, не являются эндемиками полуострова).

Средства защиты:
  • спреи линейки Gardex;
  • репеллентно-инсектицидная линейка средств Дэта;
  • москитные сетки (актуальны для многодневных походов).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 сен 2023
Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

ПешеходныеДжиппингПрирода и пейзажиДжип-турыВсе туры7-дневные туры

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