В этом туре Вы побываете на активных вулканах, увидите горные водопады, весенние цветы альпийских лугов, совершите сплав по реке Быстрая, отправитесь на морскую прогулку, прогуляетесь по побережью открытого Тихого океана.
июн
июн
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Во второй половине дня отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Питание не включено.
Морская прогулка к бухте Русской
Утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте.
Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.
Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.
К вечеру возвращаемся в гостиницу.
Ужин в этот день самостоятельно за свой счет.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например, Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Питание включено: завтрак на яхте, обед из морепродуктов.
Сплав по р. Быстрой, Малкинские источники, Паратунка
Переезжаем на реку Быструю и начинаем сплав.
Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям.
Желающие могут заняться рыбалкой.
На берегу реки устраиваем пикник и варим уху из лосося.
После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где желающие могут искупаться.
К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, где размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.
Питание включено: завтрак, обед (уха), ужин.
Вачкажец
Утром выезжаем к одному из красивейших мест камчатской первозданной природы — Вачкажцу, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.
Вачкажец — это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м.
Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам.
Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.
Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.
На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов.
К вечеру возвращаемся в Паратунка, бассейн с термальной водой.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или ланч-бокс), ужин.
Вилючинский водопад, турприют Вулканный
Выезжаем в район вулканов.
Дорога проходит мимо вулкана Вилючинский, на подножии которого находится 40-метровый одноименный водопад.
Мы остановимся напротив водопада и совершим мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (путь до водопада занимает около 40 минут).
Далее по крутому серпантину дорога нас выведет на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Несмотря на то, что летний сезон уже начался, но на вулканическом плато в июне еще весна, и снег еще продолжает таять, поэтому за перевалом передвигаться будем на снегоходах с нартами.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся в турприют Вулканный, расположенный возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Малая долина гейзеров
Отправляемся к северному подножию вулкана Мутновский, где расположена геотермальная электростанция и Дачные горячие источники, которые также называют малой долиной гейзеров.
Среди огромных сугробов мы увидим зеленые проталины парящей земли, где бьют фонтаны парогазовых струй, бурлят водяные и грязевые котлы.
По пути будем наблюдать также вулканы и множество белоснежных сопок.
Будет возможность искупаться в горячих источниках.
На ночлег возвращаемся в турприют Вулканный.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Вулкан Горелый
После завтрака отправляемся на вулкан Горелый.
Подъем на вулкан обычно занимает 2–3 часа, но вероятно снегоход сможет заехать на плечо вулкана, сильно сократив нам путь пешком.
Вулкан Горелый имеет несколько кратеров, но в июне наиболее интересен кратер Чаша, так как в нем в это время года бывает голубое озеро.
Возвращаемся в турприют на обед, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
Питание включено: завтрак, обед (перекус и/или горячий обед — по обстоятельствам).
Проводы в аэропорт
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Обед при необходимости самостоятельно за свой счет.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
До новых встреч на Камчатке!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение:
- двухместное в гостиницах в Петропавловске-Камчатском — 3 ночи;
- двухместное в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) — 2 ночи;
- многоместное в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский — 2 ночи.
Размещение туристов преимущественно в двухместных номерах. Туристы, которые приезжают по одному, селятся совместно с другим участником тура (мужчина к мужчине, женщина к женщине). Если совместить не удалось — турист будет один в номере, доплата при этом не требуется.
Если турист хочет проживать исключительно один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата — 15 000 руб.
Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке.
Одноместное размещение невозможно в горных турприютах, в Эссо и в Козыревске.
Скидка для детей до 14 лет включительно — 10%.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на альтернативные.
Варианты проживания
Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.
Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский
Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Эдельвейс», г. Петропавловск-Камчатский
Гостиница «Эдельвейс» находится в Петропавловске-Камчатском, в 1 км от Института вулканологии и торгового центра «Сварог». К услугам гостей беспроводной доступ в Интернет.
Все номера располагают телевизором с плоским экраном, чайником, холодильником и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В кафе гостиницы «Эдельвейс» подают блюда европейской кухни. В 300 метрах от гостиницы работает продуктовый рынок.
Расстояние от гостиницы «Эдельвейс» до аэропорта Елизово составляет 25 км.
Гостиница «Фламинго», п. Паратунка
В гостинице «Фламинго» просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.
Гостиница «Гелиос», п. Паратунка
В Гелиосе номера менее просторные, но санузел в каждом номере. Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком. На территории имеется два небольших бассейна с водой из горячих источников.
Горный турприют в районе «мутновки»
За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5–6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках). На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском — 3 ночи
- Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) — 2 ночи
- Многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский — 2 ночи
- Морская прогулка на яхте к бухте Русской
- Питание, указанное в программе (7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина)
- Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в городе (во время трех ночевок)
- Душ в турприюте
- Доплата за одноместное размещение (в гостиницах)
- Спиртные напитки
- Туристическая страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок — необязательно, на турприюте под вулканами есть спальники, но если вы хотите спать в своем спальнике, то возьмите его с собой, либо можете взять с собой вкладыш в спальник (это аналог простыни/пододеяльника для спальника);
- сидушка-пенка — необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши — необязательно;
- сменная обувь (кроссовки);
- тапочки/сланцы/кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (не обязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- легкая шапка;
- перчатки флисовые или шерстяные — 2 пары;
- носки теплые или термоноски — минимум 2 пары;
- в июне очень желательно дополнительно иметь утепленную куртку или жилетку;
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров;
- фонарик.
Как организовано питание в туре?
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на «гречку с тушенкой». На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
На столе всегда есть нарезка сыра, колбасы, красной рыбы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса — зависит от места и времени. Например, если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе.
На сплаве — это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и «гречка с тушенкой» — все зависит от места и времени.
Также часто бывает рыба, особенно на сплаве. Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 14 лет включительно действует скидка 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансферы из аэропорта / в аэропорт
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже:
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможно изменение программы?
- Порядок программы по дням может быть изменен исходя из погодных и других условий.
- В случае штормовой погоды морская экскурсия к бухте Русской будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте либо к острову Старичков, при этом возврат составит 4000 рублей на человека.
- Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
Если мне нет 18 лет, могу ли я поехать в тур?
Мы принимаем туристов до 18 лет с письменным разрешение от родителей.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ребята на турприюте большие молодцы! Два дня пролетели как один. Снаружи инструкторы суровые, а внутри милашки) ☺ Наташа и Нина повара волшебницы. Всё было вкусно приготовлено и качественно. Кормили очень хорошо.
Мы были от лета до зиму по дням тура. Сплав вообще безопасный. Восхождение к водопадам интенсивный. Спасибо отдельно Сергею Рудскому.
Отдельно хочется сказать сотрудникам принимающей стороны, людям, показавшим и рассказавшим о своём Крае и обеспечивших нам отличное путешествие и настроение.