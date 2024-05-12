Рыбалка в Петропавловске-Камчатском

Найдено 45 туров в категории «Рыбалка» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите лавовые пещеры, Мертвый лес, понежитесь в Малкинских горячих источниках и отправитесь в 2-дневный сплав с рыбалкой по реке Быстрая»
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«В нём мы совместили максимум активностей: экскурсии по интересным локациям, сплавы под руководством опытных гидов, рыбалка и крабовая вечеринка»
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«08:00–13:00 Морская прогулка на катерепо Авачинской бухте и к острову Старичков с рыбалкой»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана, отправитесь на сплав с рыбалкой, посетите горный массив Вачкажец и примите участие в морской прогулке к бухте Русской»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке»
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Но всё-таки главная цель сегодняшнего дня, это сплав по одной из самых красивых и богатой рыбой реке»
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются»
29 июля в 10:00
110 000 за человека
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Посмотрим, как рыбачат в Курильском озере медведи»
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Профессионалы выбирают наиболее сложные и бурные участки, но нашим гостям мы предлагаем спокойный сплав, сопряженный с рыбалкой»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Легенды севера Камчатки
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
«Мы понаблюдаем за их рыбалкой, порыбачим сами и осмотрим живописные уголки озера»
11 июля в 10:00
265 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Берега этой акватории очень живописны, они образованы более мелкими бухточками, здесь водится много рыбы, на островах живут птицы, тут расположены лежбища ластоногих»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды»
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом путешествии Вас ждут прогулки по берегу и водной глади Тихого океана, сплав по реке Быстрой, а также восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Камчатка без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«В этом туре вы встретите закат в глэмпинге на берегу Тихого океана, искупаетесь в термальных источниках, увидите водопады массива Вачкажец и отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой и обедом из морепродуктов»
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000 за человека
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Музей Океанрыбфлот — музей, посвященный истории рыболовства и мореплавания на Камчатке»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 549 700 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Сентябрь — время нереста кижуча, одного из самых интересных для рыбалки видов лосося»
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов»
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Понаблюдать, как они ловят рыбу и воспитывают новое поколение»
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«По пути обязательно заедем к известной скульптуре «Здесь начинается Россия» на фоне вулканов и по желанию участников — на местный рынок, где продаются вкуснейшая рыба, икра, крабы и другие деликатесы»
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    В сердце Камчатки
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Рыбалка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 25
  1. В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
  2. Свидание с Камчаткой
  3. Многогранная Камчатка
  4. По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
  5. Знакомство с настоящей Камчаткой
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Рыбалка" можно забронировать 45 авторских туров от 65 000 до 549 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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