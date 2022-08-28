Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, одни из самых активных вулканов в мире, совершите несколько восхождений, посетите туристический городок с горячими
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
19:00 Встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Питание не включено.
Переезд к вулканам Ключевской группы
Рано утром выезжаем на кордон Копыто природного парка Вулканы Камчатки.
Дорога предстоит нелегкая — около 500 км, из которых примерно треть по асфальту и две трети по гравийной дороге.
В завершении пути по лесной труднопроходимой дороге заезжаем на горное плато Ключевской группы вулканов.
Примерно в середине пути обедаем в столовой п. Мильково (обед за свой счет).
Разбиваем лагерь.
Ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, ужин.
Треккинг в долину реки Студеной
Отправляемся на дневную прогулку в долину реки Студеной.
В этих местах при хорошей погоде открываются грандиозные виды на самые высокие вулканы Камчатки — Острый и Плоский Толбачики, Овальная Зимина, Безымянный, Ушковский, Крестовский, Камень и, конечно же, Ключевская сопка.
По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот маршрут является одним из самых красивых в мире.
Во время треккинга мы также увидим поляну Эдельвейсов (цветут в июле), Бараньи скалы и по возможности каньон реки Студеной.
Возвращаемся в лагерь.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Прогулка на смотровую площадку. Переезд в Козыревск
Утром отправляемся на смотровую площадку, расположенную на краю ущелья ручья Бараньего и реки Студеной.
После обеда собираем лагерь, садимся в машину и уезжаем в самобытный поселок Козыревск.
Размещаемся в частной гостинице.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Переезд к вулкану Шивелуч
Переезжаем (около 120 км) к самому северному вулкану Камчатки Шивелуч и одному из самых активных вулканов в мире.
Здесь Вы увидите «свежайшие» вулканические ландшафты и скопления вулканических бомб.
Разбиваем лагерь на границе леса и пепловых полей.
Вторую половину дня можно использовать на экскурсионный треккинг по каньону Крылья Гамулов и к пемзовым скалам.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Восхождение на сомму вулкана Шивелуч
Восхождение на активный конус вулкана может быть опасным, поэтому мы совершим восхождение на гребень старого Шивелуча.
С вершины Смотровой можно наблюдать пирокластические выбросы в кратере молодого конуса.
Шивелуч довольно часто извергается, но 100% гарантии застать реальный выброс нет.
Вулкан может весь день «молчать», но может и несколько раз за день «проснуться».
Вечером переезжаем в Козыревск.
Ночлег в частной гостинице.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Толбачинский дол
Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола.
Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Вечером экскурсия на лавовый поток 2012‒2013 гг.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Восхождение на Плоский Толбачик
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.
На верху нас ждет огромный по размерам кратер ‒ 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 ‒ 2013 годов.
Возвращение в лагерь.
Ночлег в палатках.
Восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Переезд в Эссо
Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией".
По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к красивейшему водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.
Желающие смогут посетить краеведческий музей.
Размещаемся в частной гостинице.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Сплав по реке Быстрая Эссовская
Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов.
Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.
Река протекает в красивой долине с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами.
Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются.
Возвращение в частную гостиницу в Эссо.
Экипировка для сплава выдается.
Питание включено: завтрак, обед (уха), ужин.
Переезд в Петропавловск-Камчатский
Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.
По пути обедаем в п. Мильково (обед за свой счет).
Вечером размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно за свой счет.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Обед при необходимости самостоятельно за свой счет.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
До новых встреч на Камчатке!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- двухместное размещение в гостиницах — 2 ночи в Петропавловске;
- проживание в пос. Козыревск — 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
- проживание в Эссо — 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в номере);
- размещение в 2-3-местных туристических палатках — 5 ночей.
Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке за доп. плату — 10 000 руб.
Одноместное размещение невозможно в горных турприютах, в Эссо и в Козыревске.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
При нехватки мест в гостиницах в пик сезона возможны и различные варианты других гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «База по приему юных туристов», г. Петропавловск-Камчатский
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города и способная вместить группу 20 человек. Во время учебного года она в основном используется спортивными секциями детского туризма, а в летний сезон принимает туристов. Здесь мы размещаем в двухместные, одноместные и трехместные номера. Санузел в каждом номере.
Отель «Арсеньев», г. Петропавловск-Камчатский
Расположен в живописном месте с видом на Авачинскую бухту, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями.
В отеле работает бесплатный Wi-Fi, на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В каждом номере установлен платяной шкаф.
По утрам для гостей отеля «Арсеньев» накрывают завтрак «шведский стол».
Стойка регистрации работает круглосуточно, ее сотрудники всегда с удовольствием помогут гостям.
Расстояние от отеля «Арсеньев» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 18 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Частная гостиница в Козыревске
Возможно использование двух таких гостиниц: «У Марии» и «У дяди Коли». По сути это земельные участки частного сектора поселка, где хозяева построили ряд маленьких двухместных домиков. Туалет на улице. Имеется баня. При больших группах двухместных домиков может не хватить на всех, и для этого имеются комнаты в частном доме по 4–5 человек.
Гостиницы в Эссо
В туристическом городке Эссо преимущественно размещаем в двух гостиницах: Южная и Алена-тур. При обеих гостиницах имеется собственный бассейн с водой из горячих источников. Размещение преимущественно в двухместных номерах, но при больших группах на вероятно размещение и по несколько человек в номере.
Палатка
В палатках размещаем по 1, 2 или 3 человека по желанию туристов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе
- Двухместное размещение в гостиницах - 2 ночи в Петропавловске
- Проживание в пос. Козыревск - 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
- Проживание в Эссо - 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в номере)
- Питание, указанное в программе (11 завтраков, 8 обедов, 9 ужинов)
- Услуги гида-инструктора, повара
- Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, кухонное снаряжение и т. д.)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в городе (во время двух ночевок - в начале и в конце тура)
- Обеды в пути в п. Мильково (день 2 и день 11)
- Доплата за одноместное размещение
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
- Опционально - вертолётная экскурсия или морская прогулка (требуются дополнительные дни, осуществляется по запросу)
- Личные расходы
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1500 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
- сидушка-пенка — необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши — необязательно;
- сменная обувь (кроссовки, кеды);
- сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, легкие перчатки;
- термоноски (2 пары);
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров — брызгалку и шляпу-накомарник;
- фонарик (желательно налобный).
Какие предоставляются скидки?
Скидки детям до 14 лет 10%.
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) — 103000 рублей.
Активная часть тура — это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.
Какое нас ждет питание в туре?
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на «гречку с тушенкой». На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса — зависит от места и времени. Например, если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве — это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и «гречка с тушенкой» — все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.
Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае — отравления.
Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.
Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
- если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
- вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе «Занятие спортом и активный отдых» следующие пункты:
- «треккинг», «горный треккинг»;
- «рафтинг» — в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
- «горные лыжи» — только для зимнего тура;
- «эвакуация вертолетом».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
- Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
- На какую высоту восходить на сомму вулкана Шивелуч, решается на месте по обстановке в зависимости от активности вулкана.
Если я еду один (одна), возможно подселение?
Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло — он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.
Если мне требуется исключительно одноместное размещение?
Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата.
Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке.
Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.
Трансферы из аэропорта / в аэропорт
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1733 и 1735.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Могу ли я взять в тур с собой ребенка?
Да, минимальный возраст от 12 лет, но нужно учитывать что не все дети готовы идти пешком много километров и совершать восхождения на вулканы.