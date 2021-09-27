Камчатка весной. Вулканы и океан

Много снега, много солнца, много воды и стойкий снежный загар - все это для вас в этом майском путешествии на Камчатку

4.7
3 отзыва

Много снега, много солнца, много воды и стойкий снежный загар — все это для вас в этом майском путешествии на Камчатку!

Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
Камчатка весной. Вулканы и океан
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прокатимся на вездеходе на вулкан Мутновский и увидим его кратер;
  • покупаемся в термальном бассейне;
  • побываем на побережье Тихого океана;
  • порыбачим и отведаем морепродуктов;
  • покатаемся на собачьих упряжках.

Тур проводится в любой день под запрос для групп от трех человек.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

2 день
Петропавловск-Камчатский и Тихий океан

Первая половина дня посвящена обзорной экскурсии по городу, во время которой посетим смотровую площадку, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.

Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.

Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.

Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение в гостиничном номере на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.

3 день
На снегоходах к Авачинскому перевалу. Восхождение на гору Верблюд

Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.

С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.

У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию – восхождение на гору Верблюд.

Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку, термальный бассейн.

4 день
Путешествие на вулкан Мутновский

Четвертый день посвящен интереснейшему путешествую на вулкан Мутновский.

По пути до вулкана будет множество необыкновенно красивых видов: перевал Вилючинский, кальдера вулкана Горелый, каньон Опасный. Кратер Мутновского вулкана – это одно из мощнейших фумарольных полей в мире и одно из самых интересных мест на Камчатке.

Снегоход сможет подвести максимально близко, и пешком идти до кратера останется около 1 часа.

К вечеру возвращаемся в Паратунку, купание в термальном бассейне.

5 день
Морская прогулка к острову Старичков

Отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.

Возвращение в Паратунку⁠, термальный бассейн.

6 день
Катание на собачьих упряжках

В этот день Вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.

Затем у Вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, Вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.

После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.

К вечеру переезжаем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.

7 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. 

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 2 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 4 ночи
  • Питание, указанное в программе тура
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавлоск-Камчатский и обратно
  • Питание в городе (обеды и ужины)
  • Доплата за одноместное размещение – 24 000 руб.
  • Страховка
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавлоск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

· Удобная теплая обувь (обязательно высокая).
· Куртка с капюшоном и штаны (можно горнолыжный костюм).
· Теплая одежда (желательно флисовая).
· Носки (2-3 пары теплых).
· Шапка (флисовая или шерстяная).
· Перчатки (непромокаемые + запасные флисовые или шерстяные)
· Купальные принадлежности.
· Личная аптечка.
· Предметы личной гигиены.
· Треккинговые палки - желательно.
· Солнцезащитный крем, очки.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детям до 14 лет предусмотрена скидка 10%.

Какая будет погода?

На майские праздники нужно рассчитывать на погоду 0 - +5 градусов, а при солнечной погоде до +10 градусов. По утрам, а также в горах температура может быть ниже - до минус 5 градусов. В горах снега еще много и при активном солнце легко можно обгореть или сжечь глаза, поэтому обязательно нужно иметь солнечные очки и солнцезащитный крем.

Страховка

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможно изменение программы

Порядок проведения экскурсий по дням может отличаться от программы, это зависит прежде всего от погоды.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
27 сен 2021
Главным гидом был Алексей, и на сплаве подключался Пётр. Гиды в своей работе выложились на максимум, делали все возможное для нашего комфорта и безопасности. Но вопросы есть к организаторам: почему в приюте не повесить, например, зеркала. Также душ в приюте оплачивается дополнительно, лучше изначально включить в стоимость, потому что не всегда есть кэш в лесу, что приносит лишнюю беготню. Завтрак в радуге вкуса рассчитан явно не на взрослого человека, либо все на диетах сидят)) но питание в самом лагере организовано на высоком уровне. И встречающий человек слишком общительный у вас, что доставляет некоторый дискомфорт, хотя он это и делает от наилучших пробуждений.
Л
12 сен 2021
Прекрасная организация, профессиональные гиды, милейшие повара. Простое, но очень сытное, вкусное и разнообразное питание. Условия проживания в ряде мест спартанские, но ради испытания себя на прочность в том числе и едут на Камчатку.
Г
3 сен 2021
Организация тура как со стороны "Большой страны", так и с принимающей стороны слаженная на 100 процентов.

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