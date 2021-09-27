Много снега, много солнца, много воды и стойкий снежный загар — все это для вас в этом майском путешествии на Камчатку!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Тур проводится в любой день под запрос для групп от трех человек.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

2 день Петропавловск-Камчатский и Тихий океан

Первая половина дня посвящена обзорной экскурсии по городу, во время которой посетим смотровую площадку, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы. Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана. Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу. Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение в гостиничном номере на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.

3 день На снегоходах к Авачинскому перевалу. Восхождение на гору Верблюд

Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах. С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов. У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию – восхождение на гору Верблюд. Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку, термальный бассейн.

4 день Путешествие на вулкан Мутновский

Четвертый день посвящен интереснейшему путешествую на вулкан Мутновский. По пути до вулкана будет множество необыкновенно красивых видов: перевал Вилючинский, кальдера вулкана Горелый, каньон Опасный. Кратер Мутновского вулкана – это одно из мощнейших фумарольных полей в мире и одно из самых интересных мест на Камчатке. Снегоход сможет подвести максимально близко, и пешком идти до кратера останется около 1 часа. К вечеру возвращаемся в Паратунку, купание в термальном бассейне.

5 день Морская прогулка к острову Старичков

Отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов. Возвращение в Паратунку⁠, термальный бассейн.

6 день Катание на собачьих упряжках

В этот день Вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев. Затем у Вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, Вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке. После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра. К вечеру переезжаем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.

7 день Отъезд