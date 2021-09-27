Преимущества этого путешествия:
Тур проводится в любой день под запрос для групп от трех человек.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
Первая половина дня посвящена обзорной экскурсии по городу, во время которой посетим смотровую площадку, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.
Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.
Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.
Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение в гостиничном номере на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.
Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.
С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.
У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию – восхождение на гору Верблюд.
Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку, термальный бассейн.
Четвертый день посвящен интереснейшему путешествую на вулкан Мутновский.
По пути до вулкана будет множество необыкновенно красивых видов: перевал Вилючинский, кальдера вулкана Горелый, каньон Опасный. Кратер Мутновского вулкана – это одно из мощнейших фумарольных полей в мире и одно из самых интересных мест на Камчатке.
Снегоход сможет подвести максимально близко, и пешком идти до кратера останется около 1 часа.
К вечеру возвращаемся в Паратунку, купание в термальном бассейне.
Отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Возвращение в Паратунку, термальный бассейн.
В этот день Вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.
Затем у Вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, Вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.
После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.
К вечеру переезжаем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
· Удобная теплая обувь (обязательно высокая).
· Куртка с капюшоном и штаны (можно горнолыжный костюм).
· Теплая одежда (желательно флисовая).
· Носки (2-3 пары теплых).
· Шапка (флисовая или шерстяная).
· Перчатки (непромокаемые + запасные флисовые или шерстяные)
· Купальные принадлежности.
· Личная аптечка.
· Предметы личной гигиены.
· Треккинговые палки - желательно.
· Солнцезащитный крем, очки.
Детям до 14 лет предусмотрена скидка 10%.
На майские праздники нужно рассчитывать на погоду 0 - +5 градусов, а при солнечной погоде до +10 градусов. По утрам, а также в горах температура может быть ниже - до минус 5 градусов. В горах снега еще много и при активном солнце легко можно обгореть или сжечь глаза, поэтому обязательно нужно иметь солнечные очки и солнцезащитный крем.
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".
Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Порядок проведения экскурсий по дням может отличаться от программы, это зависит прежде всего от погоды.