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8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Июньская мозаика Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 68 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
30 июля в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
11 июля в 10:00
265 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
30 июля в 10:00
240 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
5 авг в 10:00
151 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
10 авг в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономический тур на Камчатку
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
25 июня в 10:00
10 авг в 10:00
от 202 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенняя палитра Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поздняя осень на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 81 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский весенний микс
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее путешествие на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 89 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ААлексей12 мая 2024Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
- ЕЕвгений12 мая 2024Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ММарина2 апреля 2024Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На автобусе»
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