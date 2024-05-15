Туры на автобусе в Петропавловске-Камчатском

Найдено 60 туров в категории «На автобусе» в Петропавловске-Камчатском, цены от 27 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Вулкан Толбачик. По следам извержения
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вулкан Толбачик. По следам извержения
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
7000064 400 за человека
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600 за человека
Огненные вершины: восхождения на вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450 за человека
Июньская мозаика Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Июньская мозаика Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 68 000 за человека
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352 за человека
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
30 июля в 10:00
от 88 000 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000 за человека
Камчатка в июне
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000 за человека
Камчатка: косатки и медведи
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Камчатка лайт. Активное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000 за человека
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 265 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Легенды севера Камчатки
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
11 июля в 10:00
265 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
30 июля в 10:00
240 000 за человека
Очень активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
5 авг в 10:00
151 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000 за человека
Поход по Камчатке: вулканы и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Поход по Камчатке: вулканы и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
10 авг в 10:00
74 000 за человека
Гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Камчатку
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
25 июня в 10:00
10 авг в 10:00
от 202 000 за человека
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900 за человека
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000 за человека
Осенняя палитра Камчатки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенняя палитра Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 73 000 за человека
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от 76 000 за человека
Поздняя осень на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поздняя осень на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 81 500 за человека
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
87 500 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Камчатский весенний микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский весенний микс
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 77 000 за человека
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Зимнее путешествие на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее путешествие на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 89 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
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    теплом! Сейчас выберу фото-видео… 🙂 Есть и замечания… 🙂 1. Экскурсия по городу слишком быстро после прилёта - пара часов на обустройство маловато. Идеально было бы вообще на следующий день. Но хотя бы часа 3-4 надо бы после приземления… 2. ИМХО, было бы правильно включить в программу обзорной экскурсии какой-то из музеев. Например военно-исторический.

    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
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    вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить.

    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Снежная Камчатка
    Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
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    не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!

  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
  2. Свидание с Камчаткой
  3. Вулкан Толбачик. По следам извержения
  4. Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
  5. Огненные вершины: восхождения на вулканы Камчатки
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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