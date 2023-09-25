Камчатка входит в область Тихоокеанского огненного кольца, известного вулканической и сейсмической активностью, что влияет на облик ландшафта на полуострове. Увидим, как извержения изменили своими мощными взрывами и лавовыми потоками землю вокруг. А еще отправимся в морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской.
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер на базу отдыха
Прибытие на Камчатку.
Гид встречает туристов в аэропорту и доставляет на автомобиле на место дислокации — на базу отдыха в Паратунке.
Гости размещаются в благоустроенной гостинице со всеми удобствами.
На территории базы есть столовая и ресторан, а также бассейн с термальной водой.
С туристами, прибывшими до 12:00, мы едем на экскурсию к Тихому океану.
Здесь можно погулять по пляжу из черного вулканического песка или даже окунуться в холодные волны — все зависит от вашей смелости. Под вечер возвращаемся на базу отдыха.
Туристы, прилетающие после 12.00, сразу заселяются в гостиницу.
Переезд к Ключевской группе вулканов
Начало содержательной части тура связано с дорогой до Ключевской группы вулканов.
Она находится на Севере Камчатки, добираться туда порядка 10-12 часов, часть пути идет по гравию, последние километры — по бездорожью.
Выехав из Паратунки рано утром, до района Большого Трещинного Толбачинского Извержения группа добирается только к вечеру.
Последняя часть пути проходит в горах, машины поднимаются на высоту более чем тысяча метров над уровнем моря, именно там находится палаточный лагерь, где туристов ждет отдых.
Открывающиеся виды сглаживают тяготы дороги, усталость забывается.
За окном машины — застывшая лава и растущие конусы новых вулканов.
В течение этого дня туристы обедают в столовой в Мильково и перекусывают во время коротких привалов.
Вечером в лагере — ужин.
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик
День посвящен восхождению на стратовулкан Плоский Толбачик, который является частью массива, образовавшегося на месте когда-то бывшего здесь щитового вулкана в результате слияния двух стратовулканов.
Один из них — Острый Толбачик — уже потухший, а Плоский — действующий.
Восхождение на него является не самым простым маршрутом, каким проходят туристы на Камчатке.
Специального альпинистского снаряжения не требуется.
Но определенная физическая подготовленность участников должна быть.
Вершина Плоского Толбачика находится выше 3 000 м над уровнем моря.
Подъем на нее достаточно пологий, сильно крутых участков нет.
Трудности могут возникнуть из-за каменисто-песчаного покрытия склонов, поэтому так важно быть обутым правильно и иметь гамаши, которые спасут ноги от попадания песка и мелких камешков.
С собой туристы берут небольшой рюкзак с минимумом необходимых вещей.
Надо, поднимаясь вверх, преодолеть 20 км. На это уходит 6-8 часов в зависимости от темпа передвижения.
Спуск преодолевается быстрее на пару часов.
В процессе восхождения туристы идут среди слоев лавы, видят следы упавших когда-то вулканических бомб.
Сверху открывается удивительное зрелище – долина, покрытая слоем пепла после мощного извержения вулкана, и образовавшиеся новые конусы.
Последний участок перед вершиной – самый крутой, и преодолев его, путешественники оказываются перед огромной воронкой, диаметр которой после извержения увеличился в более чем пять раз – до 1700 метров.
Вечером группа возвращается в палаточный лагерь, где всех ждет горячий ужин.
Экскурсия на Северный и Южный прорывы
Этот день выделен для Северного и Южного прорывов, образовавшихся в середине 70-х годов ХХ века в результате трещинного извержения.
Катаклизм привел к образованию семи новых сооружений. Эти шлаковые конусы и называют Северным прорывом.
Поднявшись на небольшую высоту, туристы любуются Толбачинским долом – удивительной картиной вулканической деятельности.
Конусы стоят в ряд, образуя цепочку.
Подъем на другой конус дает возможность полюбоваться разнообразием горных пород.
Они разного цвета, вплоть до ярко-красного, некоторые камни невозможно взять в руки, так они горячи.
На Южном прорыве извержение было менее мощным, поэтому его последствия не стали причиной активного строительства новых конусов, но зато образовались лавовые пещеры.
Здесь есть и впечатляющий мертвый лес – абсолютно выжженная территория, на котором погибли все растения.
Сейчас можно наблюдать, что жизнь берет свое, и начинает расти новая зелень.
Вечером возвращение в лагерь и ужин.
Переезд в Паратунку
Почти весь день группа проводит в дороге обратно, делая короткие остановки.
На автомобилях путешественники возвращаются в гостиницу в Паратунку.
Морская прогулка в бухту Русская
Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской.
Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы.
Выходя из Авачинской бухты на катере, можно любоваться горным пейзажем с нового ракурса, со стороны моря.
Невозможно не обратить внимание на скалы «Три брата», которые, как стражи, стоят у входа в бухту.
С ними связана древняя легенда, о которой непременно расскажет гид.
Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды.
Чем ближе к острову Старичков, тем больше разных пернатых, а на самом острове – их шумная резиденция.
Это заповедная территория, где располагаются птичьи базары и лежбища ластоногих. Любоваться животными можно только издали, высадка на остров запрещена.
Посмотреть на лежбища сивуча и секача можно также на мысе Кекурный, мимо которого катер проходит на пути к бухте Русская.
Эта бухта раньше по-ительменски называлась Ахомен. Переименовали ее в 1952 году.
Ее особенность – в очень удобном расположении и защищенности, что делает ее надежным пристанищем для кораблей.
Еще в XVIII веке здесь от шторма прятались парусники. В годы Второй мировой войны в этой бухте располагалась морская база.
Помимо стратегического значения бухта имеет и просто эстетическую значимость. Это одно из красивейших мест Камчатки.
Прямо над бухтой располагается озеро с большим содержанием серебра в воде – еще один уникальный штрих в палитру камчатской природы.
В районе бухты иногда можно увидеть китов и касаток, которые подплывают достаточно близко, чтобы их плавники были заметны над водой.
В бухте прекрасная рыбалка.
Мы оснащаем туристов необходимыми снастями, и они сами ловят рыбу на ужин, и после поедания вкусной ухи и отдыха возвращаются обратно в Петропавловск-Камчатский.
Восхождение на вулкан Горелый
Этот день связан с вулканом Горелый.
Восхождение на него не относится к сложным и проходит между шлаковыми полями и застывшими потоками лавы.
У Горелого несколько конусов и с десяток кратеров.
Наиболее интересны для туристов два из них – «Активный» и «Голубое озеро».
Первый полностью оправдывает свое название, не прекращая свою вулканическую деятельность, и второй тоже не отстает, открывая взорам пораженных туристов на своем дне изумительное по красоте озеро.
Туристы проходят по кромке этих кратеров, поражаясь геологическому богатству их строения и любуясь открывающимися видами. Спуск проходит быстрее, чем подъем.
После путешественники ужинают, отдыхают и ложатся спать в палатках.
Дачные термальные источники, водопад Спокойный
Просыпаемся, завтракаем, и переезжаем к подножию Мутновского вулкана.
На сегодня запланировано посещение Дачных источников и водопада Спокойный.
Дачные термальные источники расположились на востоке между Двугорбовой и Скалистой горами, на северном склоне Мутновского.
Вулканические проявления раскиданы широкой полосой, которая тянется более километра.
Выделяют 5 источников и паровых выбросов, наиболее сильная из которых Активная воронка.
Горячие источники, кипящие котлы и паровые струи мы можем наблюдать на стенках этой котловины.
Далее наше путешествие продолжится и мы отправляемся к водопаду Спокойному.
Путь на автомобиле займет около 40 минут, пешком останется пройти еще километр.
Он не высокий и льется широким потоком в окружении зелени. К этому водопаду можно спуститься, чтобы рассмотреть получше, и даже искупаться — но вода прохладная.
Вечером возвращаемся в гостиницу.
Свободный день или дополнительные экскурсии
В предпоследний день перед завершением тура гостям на выбор предлагается два маршрута:
- экскурсия в Долину гейзеров с посещением вулкана Узон и термальных источников Налычево;
- экскурсия на Курильское озеро с посещением вулкана Ксудач и Ходуткинских термальных вод.
Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете. Оба предлагают незабываемое зрелище и красивейшие виды.
Про Долину гейзеров слышали, кажется, все.
Это памятник природы мирового значения, одно из самых впечатляющий мест на Земле.
Расположенная в каньоне в бассейне реки Гейзерная, долина богата разнообразными выходами термальных вод и пара.
Здесь есть булькающие грязевые ванны, но больше всего – пульсирующих фонтанов, выстреливающих из недр земли горячую воду.
В Долине гейзеров сложилась своя экосистема, которую тщательно изучают ученые. Здесь есть такие организмы и растения, которых больше нигде не встретить. Чтобы не навредить хрупкой природе долины, туристы передвигаются только по специально проложенным тропам.
Полюбовавшись Долиной гейзеров, туристы на вертолете прибывают прямо в кальдеру вулкана Узон.
Она имеет в диаметре 10 км и, на первый взгляд, выглядит как равнина. Однако при ближайшем знакомстве открываются всякие чудеса вулканического происхождения – горячие фумаролы, грязевые котлы и красивейшие озера, наполненные водой или кислотой, отчего вода приобретает красивый яркий цвет.
Поэтому, находясь в кальдере, надо вести себя очень осторожно. Здесь тоже сложилась своя экосистема, в которую встроены и животные. Можно увидеть, как мелкие виды, так и лисиц и даже медведей. При встрече с медведем надо создать как можно больше шума, это отпугнет косолапого.
После таких приключений самое время расслабиться и отдохнуть. В природном парке «Налычево» все устроено для этого.
Тут есть горячие источники, в которых можно искупаться и получить заряд бодрости. Они имеют также оздоравливающий эффект.
После ужина группа возвращается в город, чтобы ночевать в гостинице.
Второй маршрут – на Курильское озеро, столь же интересен, как и первый.
Это заповедное место славится своей красотой и тем, что тут всегда можно встретить медведей.
Особенно много этих животных в августе, когда начинается большой нерест. В Курильское озеро впадает река Озерная, и ее устье – как раз то место, которое соединяет озеро с океаном, и это единственный путь для нерестящейся рыбы, чтобы добраться до пресной воды.
На этом месте находится научно-исследовательская база, специалисты которой изучают рыб и отслеживают процесс нереста. Они охотно знакомят туристов со своей работой и рассказывают о повадках и образе жизни обитающих тут животных.
Покинув берег Курильского озера, путешественники летят к разрушенной взрывом кальдере вулкана Ксудач, облетая по дороге впечатляющие вершины вулканов Карымский и Малый Семячик.
В кальдере можно наблюдать несколько кратеров, в одном из них расположилось Горячее озеро, вокруг которого туристы совершают пешую прогулку. Открывающиеся виды неизменно вызывают восторг у каждого, кто их видит.
Приятным и расслабляющим завершением дня является посещение Ходуткинских горячих источников, купание в которых восстанавливает силы.
После ужина группа возвращается на место ночевки.
Трансфер в аэропорт
Окончание тура.
Трансфер в аэропорт, прощание.
Наши гости, полные впечатлений, уезжают домой.
Те, кто хочет остаться на Камчатке еще на несколько дней, имеют возможность заказать однодневные экскурсии, чтобы увидеть другие прекрасные места нашего удивительного полуострова.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (двухместное размещение) и проживание в палатках (двухместное размещение).
Для размещения в палатке необходимо взять с собой спальник, с температурой комфорта не выше -5°C (минус пять). Если вы мерзнете, то можно более теплый. Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура.
Варианты проживания
Кречет
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.
Палаточный лагерь
Проживание в палатках, двухместное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые экскурсии по программе
- Групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- Проживание в гостинице, двухместное размещение
- Проживание в палатках, двухместное размещение
- Завтраки в гостинице
- Завтраки на активной части маршрута
- Обед/перекус и ужины на активной части маршрута
- Работа гидов
- Посещение особо охраняемых территорий
- Базовое туристское снаряжение (палатки, костровое оборудование и т. д.)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в дни 1 и 10, 11, два обеда в кафе в поселке Мильково, ужины в гостинице
- Дополнительные экскурсии
- Страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки);
- термобелье (теплое);
- непромокаемые штаны;
- ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном);
- плащ-дождевик (по желанию);
- куртка из полартекса (флиска);
- шапка;
- перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо);
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные очки;
- теплые носки;
- купальные принадлежности;
- спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов (минус пять)*. Если турист мерзнет, то можно более теплые;
- рюкзак с объемом не менее 75 литров. Используется только для перевозки вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит;
- вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги);
- крем от загара;
- фонарик;
- термос;
- средство от комаров;
- накомарник;
- гамаши;
- личная аптечка.
Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура!
Гид/проводник имеет право не взять туриста на маршрут в случае его отсутствия.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли возрастные ограничения?
В тур «Вулканы Камчатки» мы принимаем детей от 14 лет только в сопровождении взрослых. Верхняя граница определяется индивидуально, но в среднем это 60 лет. Путешествие подходит для туристов, не имеющих ограничений по здоровью.
Необходимая информация о туре
Туристам не нужно будет таскать на себе тяжелые рюкзаки.
Все переезды осуществляются на машинах, а во время пеших экскурсий достаточно носить с собой немного вещей.
На природе туристы ночуют в палатках, несколько ночей – в гостинице (завтраки включены).
Все сборы за посещение платных территорий входят в стоимость тура, также, как и проживание в гостинице и питание во время похода.
Гид и повар сопровождают группу.
Однако, когда туристы обедают и ужинают в кафе в Мильково и в гостиницах по меню, это оплачивается ими самостоятельно.
Туристы также сами должны позаботиться о страховке и оплатить ее. Это обязательное условие любого тура на Камчатке.
Какая самая сложная часть в туре?
В туре есть три восхождения на вулканы Мутновский, Горелый и Толбачик. Маршрут не имеет альпинисткой категории, но, как и любой другой подъем, требует выносливость.
Перепад высот во время восхождений на каждый из вулканов, Мутновский и Горелый, составляет около 1000 метров, по времени сам подъем занимает порядка 3 часов. Если в 2022 году обычная тропа восхождения будет недоступна, возможно пойдем альтернативным маршрутом до 25 км или заменим на осмотр другой достопримечательности.
Набор высоты при восхождении на вулкан Толбачик составляет около 1 800 метров, подъем по времени занимает около 7 часов, а протяженность маршрута – 20 километров.
Во сколько нужно прилететь на Камчатку, чтобы меня встретили?
Вы можете прилететь в удобное время – мы встречаем туристов целый день.
Если рейсы прилетают с разницей в час, то нужно будет подождать других туристов – автобусу потребуется 1,5 часа чтобы отвезти одну группу и вернуться за другой.
Но чтобы успеть в первый день на экскурсию на Халактырский пляж, то необходимо спланировать прибытие на Камчатку до 12:00.
В последний день мы так же объединяем туристов, улетающих рейсами с разницей в полтора часа.
Можно ли прилететь раньше / позже тура?
Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано все грамотно, хорошие гиды, которые сопровождали восхождения и более лёгкую экскурсионную часть. Интересно рассказывали о природе, животном и растительном мире, походах и тд.
База Лагуна не оправдала ожидания: на трех взрослых крошечный номер, в душевой кабине отломана ручка и щит, закрывающий низ. Вроде недавно построили, а уже все отваливается. Слышимость ужасная.
Рестораны в Лагуне: пафоса на 5, с обслуживание на 3. Половина меню отсутствует.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!