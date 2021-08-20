Для тех, кто хочет ощутить себя на самом краю Света и встретить зверей, которые не знают, что людей надо бояться. Теперь этот тур организован с использованием авиасообщения, никаких рюкзаков, утомительных переходов и палаток. Все ночи Вы проведете в уютной гостинице, ежедневно отправляясь на новые интереснейшие экскурсии в сопровождении сотрудников заповедника.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kamchatka/nakrayusvetaturnakomandorskieostrova-16392 .

Программа тура по дням

1 день Перелет на Командорские острова

Встреча с группой в аэропорту г. Елизово в 8:30*, регистрация на рейс, вылет. Перелет на самолете типа Л-410, в пути 3,5 часа. Прибытие на остров Беринга, трансфер в село Никольское. Никольское – единственный населенный пункт на Командорах. Половину из, примерно, 700 его жителей составляют потомки алеутов, завезенных сюда Российско-Американской компанией в 1825-1826 годах с Алеутских островов для промысла котиков. Расселение в гостинице. Обед. Посещение визит-центра заповедника – экскурсия от сотрудников заповедника, просмотр научно-познавательных фильмов. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» создан в целях сохранения уникальных природных комплексов Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных условий жизни и деятельности командорских алеутов. Это самый большой морской заповедник России, с охраняемой им площадью морской акватории более 3 миллионов гектаров, и удивительными обитателями: китообразными, ластоногими, морскими птицами, каланами, песцами, краснокнижными растениями. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: обед, ужин. Багаж: до 15 кг, сверх 15 кг оплачивается дополнительно – 450 руб./кг.

2 день Остров Топорков. Нерестовое озеро Саранное

Завтрак. Прогулка по морской акватории на лодке типа «Посейдон» (1,5 – 2 часа). Экскурсия с экскурсоводом «К птичьим островам. Остров Топорков» с высадкой на острове. Высадка происходит в резиновых сапогах. Осмотр колонии морских птиц. Во время экскурсии есть вероятность увидеть антуров и каланов. Остров Топорков, получивший свое название от одноименной птицы, третий по величине остров архипелага, представляет собой плоский и низкий (средняя высота 9 метров) участок суши почти круглой формы диаметром чуть менее 1 км и площадью около 0,5 км². Модное хобби – наблюдение за птицами – приобретает здесь, так скажем, «неспортивную» форму: все равно, что после удочки рыбачить сетью. Птицы повсюду. В норах, проделанных в торфяном плато – верхней из трех террас острова, гнездятся топорки. Где-нибудь с краю примостились бакланы и, вытянув змеиные шеи, с интересом наблюдают за шумной жизнью многочисленных соседей. А рядом восседают серокрылые чайки, моёвки, тихоокеанский чистик. Обед. Поездка на автомобиле повышенной проходимости «вахтовка» на озеро Саранное (около 30 минут езды). Экскурсия, наблюдение за нерестом лосося (4 – 5 часов). Самое большое озеро островов площадью 31,6 км2. Глубина озера 36 м. В настоящее время уровень озера выше уровня океана на 12 м. Когда-то это озеро было морской лагуной, но около 20 тыс. лет назад произошло понижение уровня океана, что привело к опреснению лагуны и формированию современного облика озера Саранного. В нем до сих пор можно встретить реликтовых ракообразных как подтверждение его «морского» прошлого. Нерки в этих местах очень много. Рыба просто кишит в воде, мелькая своими ярко красными спинами. Также эти места – рай для грибников! Так как растительность на острове не высокая, грибы не нужно искать, они просто стоят на виду. Возвращение в с. Никольское. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое.

3 день Северное лежбище морских млекопитающих

Завтрак. Выезд на автомобиле повышенной проходимости в сторону мыса Юшина (около 25 км). Путь проходит вдоль побережья Тихого океана. Чтобы выйти на берег к самому лежбищу, необходимо преодолеть 2 км. по болотистой местности и высокой траве. Вдоль лежбища построена длинная эстакада. Вы сможете наблюдать за семейными отношениями сивучей и северных морских котиков на расстоянии в пару метров, оставаясь при этом незаметными для животных (покидать пределы эстакады категорически запрещено.) Рев секачей, громкое блеяние молодых котов, да писк детенышей стоят над лежбищем, раскинувшимся на километр-два вдоль каменистого пляжа и каменного мыса на северо-западе острова Беринга. В августе начинают распадаться гаремы: из них сотнями, а затем тысячами сбегают самки, все лето пролежавшие на камнях под бдительными взорами своих гигантов-мужей. Секач в несколько раз больше самочки, и жен у него бывает до 50. Детей секач не считает и может передавить их собственным неуклюжим телом. Таскают малышей и песцы, отъедающиеся в сочной островной траве за дюнами, обступившими лежбище. Возвращение к машине, перекус. Переезд в с. Никольское. Свободное время. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое.

4 день Морская прогулка «Путешествие в мир китов + Арка Стеллера»

Завтрак. Прогулка по морской акватории на лодке типа РИБ, 6 часов. Маршрут экскурсии пролегает вдоль западного побережья острова Беринга, где можно встретить наибольшее количество китообразных. Командорские воды – самое доступное для туристов в России место, где можно наблюдать десятки китов одновременно. Наблюдения здесь проводят ежегодно и круглогодично. В водах Командорских островов зарегистрирован 21 вид китообразных. Среди которых: горбатые киты, косатки, малые полосатики, кашалоты и белокрылые морские свиньи, а также северные плавуны и финвалы. Во время экскурсии, если повезет, можно наблюдать за кормящимися китами или запечатлеть прыжки морских гигантов – горбатых китов. При отсутствии тумана, перед вами откроются во всей красе живописные морские берега острова. Встретятся морские птицы, а если повезет, то и антуры и каланы, плывущие в океане. В пути перекус. Знаменательной точкой маршрута будет уникальный памятник природы – Арка Стеллера – геологическое сооружение в виде арки, высотой 20,6 м. Экскурсия и осмотр арки из бухты Наюшка (без высадки на берег). Арка была названа так Леонардом Стейнегером в память о замечательном натуралисте Второй Камчатской экспедиции Георге Стеллере. Невероятные морские пейзажи на фоне цветущей тундры и обрывистых скал. Возвращение в с. Никольское. Ужин. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое. Чтобы морское путешествие прошло комфортно, рекомендуем вам взять средства от укачивания.

5 день Запасной день. Опциональная экскурсия в бухту Командор

Завтрак. Свободное время или экскурсия в бухту «Командор» к последней стоянке Второй Камчатской экспедиции, к могиле Витуса Беринга (от 9 часов) за дополнительную плату. Проведение экскурсии возможно только во время отлива. Именно здесь 28 ноября 1741 года потерпел кораблекрушение флагманский корабль Второй Камчатской экспедиции – пакетбот «Святой Пётр» под командованием Витуса Беринга. С этого и началось освоение Командорских островов. Члены экипажа провели здесь 9 месяцев. 16 человек не пережили ту суровую зиму, среди них и командор Витус Беринг. В бухте находятся могилы погибших на острове моряков. Путь в бухту Командор лежит по восточному побережью острова Беринга, известному своими многочисленными водопадами и живописными бухтами, включая знаменитую своими самоцветами бухту Буян, где по программе запланирована остановка. Ночлег в гостинице. Питание: трехразовое.

6 день Краеведческий музей. Возвращение в Петропавловск-Камчатский