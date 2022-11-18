Камчатский экспресс. Весеннее путешествие

Всего за неделю вы сможете ознакомиться с основными знаковыми достопримечательностями

5
3 отзыва
Всего за неделю вы сможете ознакомиться с основными знаковыми достопримечательностями, при этом сделать это максимально комфортно с проживанием в гостинице в Петропавловске-Камчатском. Тур не сложный, подойдет для всех возрастов и детей от 8 лет.
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Ближайшие даты:
2
мая
10
мая
13
июн
20
июн

Что вас ожидает 🤩

Полное расслабление
Полное расслабление
Искупаемся в восхитительных Малкинских термальных источниках
Морская прогулка
Морская прогулка
Совершим прогулку по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
Подножие Авачинского вулкана
Подножие Авачинского вулкана
Перед нами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городуПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городуПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городуПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу
2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

Этот день можно использовать по своему усмотрению.

Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в Налычевской долине или этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».

Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.

ВАЖНО! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.

Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.

Ночь в гостинице.

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
3 день

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Завтрак.

Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.

В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.

Во время экскурсии Вы можете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.

Горячий обед на борту судна.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
4 день

Авачинский вулкан (подножие) , гора Верблюд

Завтрак.

Переезд к подножию Авачинского и корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу.

Несложный подъем на гору «Верблюд».

Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.

С Авачинского перевала в ясную погоду можно увидеть сразу семь вулканов (Авачинский, Корякский, Жупановский, Вилючинский, Горелый, Мутновский и иногда Опалу).

А в теплую солнечную погоду еще и приобрести первый весенний загар.

Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Авачинский вулкан (подножие) , гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие) , гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие) , гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие) , гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие) , гора Верблюд
5 день

Малкинские термальные источники

Завтрак.

Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.

По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Купание в диких термальных источниках, расположенных на берегу реки Ключевка, после водных процедур ланч с камчатскими деликатесами на открытом воздухе.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Ужин кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Малкинские термальные источникиМалкинские термальные источникиМалкинские термальные источники
6 день

Мутновский вулкан (подножие) . Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак.

Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время модно называют "Мини Долина Гейзеров".

Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.

В мае и июне в этом районе еще много снега и экскурсии проводятся либо на снегоходах с комфортабельными пассажирскими санями (нартами), либо на специально подготовленных внедорожниках (вид транспорта зависит от состояния снега и погодных условий).

По пути непередаваемые словами панорамы Вилючинского вулкана, вулкана Горелого, сопок Скалистой и Двугорбой.

Далее пеший переход от 20 минут до 1 часа в одну сторону (зависит от состояния снега), и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.

Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.

Между источниками и снежниками, уже в июне, на полянках появляется ярко-зеленая растительность и многочисленные альпийские цветы.

Возвращаемся к автомобилю/снегоходу.

Обед ланч-боксы.

Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Мутновский вулкан (подножие) . Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах.

Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. Подселения не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3*

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Петропавловска- Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсоводов
  • Питание на экскурсиях согласно программе тура
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное проживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Этническая экскурсия — 7500 руб.
  • Обеды и ужины в кафе (500-700 руб.) и ресторане города (1 200 руб.)
  • Личные расходы (алкоголь, покупка сувениров)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые ботинки на жесткой подошве (или высокие кроссовки на жесткой подошве) с хорошим протектором.
  2. Гамаши.
  3. Сменная обувь (кроссовки, кеды).
  4. Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны.
  5. Флиска или свитер.
  6. Термобелье, футболка.
  7. Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
  8. Перчатки (х/б).
  9. Носки теплые (2 пары).
  10. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
  11. Солнцезащитные очки.
  12. Солнцезащитный крем.
  13. Репеллент от комаров.
  14. Предметы личной гигиены.
  15. Личная аптечка.
  16. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
  17. Небольшой рюкзак 30-50 литров.
  18. Альпенштоки – треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Подойдет ли этот тур для отдыха с детьми?

Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться в туре?

Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:

  • 18- 45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
  • джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
  • микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.

При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.

Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.

На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 ноя 2022
Огромная благодарность "Большой Стране" за прекрасно организованный отдых! Ещё не раз обращусь за услугами
А
16 ноя 2022
Только вернулись из поездки! Понравилось очень, очень хороший гид Андрей все время был с нашей группой, все подробно рассказывал про Камчатку, доступным языком. Каждый день был наполнен яркими впечатлениями.
Д
16 ноя 2022
Все хорошо организовано

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры7-дневные туры🔭ОбзорныеВесенние

Похожие туры в Петропавловске-Камчатском

Исторический центр Петропавловска-Камчатского
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Исторический центр Петропавловска-Камчатского
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, городу расположившемуся вдоль берегов Авачинской бухты
Транспорт забирает экскурсантов с места размещения
14 янв
15 янв
21 янв
22 янв
от 2 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому + Халактырский пляж
7 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому + Халактырский пляж
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, городу расположившемуся вдоль берегов Авачинской бухты
Транспорт забирает экскурсантов с места размещения
7 000 за 1 человека
По Петропавловску-Камчатскому
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
Нет отзывов
По Петропавловску-Камчатскому
Петропавловск основал Витус Беринг в 1740 году. Городу присвоено звание города воинской славы
У вашего отеля
10 000 за всё до 6 чел.
Вачкажец
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
Нет отзывов
Вачкажец
Вы увидите все знаковые места древнего горного массива Вачкажец
У Вашего отеля
7 000 за 1 человека
Памятник природы регионального значения «Горный массив Вачкажец»
8 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Памятник природы регионального значения «Горный массив Вачкажец»
Региональный комплексный памятник природы «Горный массив Вачкажец» был создан
По договоренности
10 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
ХОРОШО
🧭
ТАМ