Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в гостиницу.
Размещение в SPA-отель в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
У Вас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.
Питание за свой счет.
Завтрак.
7:00 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье).
По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами.
Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками, китами.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов - краб, сашими из камбалы.
Возвращение в порт к 18-19 часам.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата).
Питание: завтрак – при гостинице; обед – на прогулке.
Завтрак.
Поездка на вахтовке на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Установка лагеря.
Ужин.
Питание: завтрак – при отеле; обед – перекус; ужин – походная кухня.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!
Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.
По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Отдых.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка.
Размещение в SPA-отеле.
Отдых.
Питание: завтрак и обед – походная кухня.
Завтрак.
Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату).
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).
Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.
На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.
На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Питание: завтрак – при отеле; обед – включен в экскурсию.
Завтрак.
Выселение из гостиницы с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).
8:00 Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др.
Это крупнейшая группа вулканов в России.
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.
Вечером прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевом доме (одноместное размещение не предусмотрено).
Ужин.
Баня.
Питание: завтрак – при отеле; ужин – походная кухня.
Завтрак.
Переезд к подножию вулкана Плоский Толбачик (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж.
Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ).
На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия.
Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на Толбачинский дол.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд в «Мертвый лес», уничтоженный извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены.
Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).
У Вас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Ужин, отдых.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.
Инструктаж.
Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).
Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на многие километры вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы.
Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек.
Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переезд в п. Малки (430 км).
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Размещение в домиках на базе отдыха в п. Малки (одноместное размещение не предусмотрено).
Отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин – походная кухня.
Завтрак.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.
Подготовка рафтов, упаковка вещей.
Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.
В пути остановка на перекус.
Продолжение сплава.
Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.
Ужин, рыбалка с берега.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Продолжение сплава с рыбалкой.
Обед – перекус, горячий чай.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером.
Размещение в отеле.
Отдых.
Питание: завтрак и обед – походная кухня.
Завтрак.
Поздний выезд (в 12:00) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.
Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).
Ужин.
Питание: завтрак – при отеле; обед – перекус; ужин – походная кухня.
Завтрак.
Инструктаж.
Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).
Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.
Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.
Вершина венчается кратером.
Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!
В пути перекус.
Возвращение в базовый лагерь.
Ужин.
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение в отеле.
Питание: завтрак и ужин – походная кухня; обед – перекус.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак – при гостинице.
Стандартное размещение по программе – в гостиницах г. Петропавловска-Камчатского и/или в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского).
Двухместные номера с удобствами, завтрак при гостинице.
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев», «Арсеньев Грин», при отсутствии мест может быть «Гейзер», «Авача» и др.
В п. Паратунка – SPA-отель «Лагуна», SPA-отель «Спутник/Белкамтур».
Доплата за одноместное размещение составляет 15 000 руб./чел.
Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках. Одноместного размещения нет!
Размещение в с. Малки – на базе отдыха. Одноместного размещения нет!
Размещение под Авачинским вулканом – в базовом лагере. Отапливаемые домики с 2х-4х-местными номерами - полки и спальные мешки.
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3х-местные), коврики-пенка (карематы).
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.
ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.
Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Эта двухнедельная программа, пожалуй, самая насыщенная! Подходит для активных туристов, которых манят Камчатские снежные вершины. Выбрав этот тур, Вы узнаете Камчатку во всем ее многообразии:
– увидите последствия извержения вулкана Плоский Толбачик, с его громадными лавовыми потоками;
– познакомитесь с коренным населением и народным творчеством в селе Эссо;
– отправитесь в морское путешествие по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан, увидите птичьи базары и полакомитесь свежевыловленными морепродуктами;
– посмотрите на всю "коллекцию" кратеров вулкана Горелый;
– поднимитесь по разлому вулкана Мутновский в его кратер, где происходит бурная фумарольная активность;
– погреетесь в термальном бассейне в курортной зоне Паратунка;
– а на вершине Авачинского вулкана, перед вами откроется поразительная панорама на город, соседние вулканы и прекрасную Налычевскую долину!
В свободный день, у Вас будет возможность посетить знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское с множеством бурых медведей.
Восхождения:
– Вулкан Плоский Толбачик (3140 м) –Ключевская группа вулканов;
– Вулкан Горелый (1829 м) – Южно-Камчатский природный парк;
– Вулкан Мутновский (2323 м) – Южно-Камчатский природный парк;
– Вулкан Авачинский (2741м) – природный парк «Налычево».
Сплав:
– По реке Быстрая – 2 дня, протяженность сплава около 80 км.
Экскурсии:
– Новое трещинное извержение на Толбачике 2012 года – застывшие лавовые потоки, лавовые пещеры, новые конусы, шлаковые поля, «Мертвый лес»;
– Экскурсия по кратеру Мутновского вулкана;
– Морская прогулка по Авачинской бухте – 6 часов, рыбалка, морские деликатесы.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.