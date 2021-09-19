Эта двухнедельная программа, пожалуй, самая насыщенная! Подходит для активных туристов, которых манят Камчатские снежные вершины. Выбрав этот тур, Вы узнаете Камчатку во всем ее многообразии.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в гостиницу. Размещение в SPA-отель в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00). Свободное время для отдыха и акклиматизации. У Вас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля. Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура. Питание за свой счет.

2 день Морская прогулка в бухту "Русская"

Завтрак. 7:00 Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской. Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда! После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье). По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами. Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза. Возможна встреча с косатками, китами. Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана! В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг). Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов - краб, сашими из камбалы. Возвращение в порт к 18-19 часам. Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка. Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата). Питание: завтрак – при гостинице; обед – на прогулке.

3 день Переезд к вулканам Мутновский, Горелый. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак. Поездка на вахтовке на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер. Обед – ланч-бокс, горячий чай. На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный. Установка лагеря. Ужин. Питание: завтрак – при отеле; обед – перекус; ужин – походная кухня.

4 день Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов). Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность. Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана! Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина. По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров! Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный. Обед – перекус, горячий чай. Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых. Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

5 день Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов). Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый. Возвращение в лагерь. Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря. Переезд в поселок Паратунка. Размещение в SPA-отеле. Отдых. Питание: завтрак и обед – походная кухня.

6 день Свободный день

Завтрак. Свободное время. Опциональные экскурсии (за доп. плату). 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание). 2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь. Питание: завтрак – при отеле; обед – включен в экскурсию.

7 день Переезд в район Ключевской группы вулканов

Завтрак. Выселение из гостиницы с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение). 8:00 Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км). Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России. В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет). Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку. Вечером прибытие в п. Козыревск. Размещение в гостевом доме (одноместное размещение не предусмотрено). Ужин. Баня. Питание: завтрак – при отеле; ужин – походная кухня.

8 день Северный прорыв извержения 1975 г., «Мертвый лес», лавовые пещеры

Завтрак. Переезд к подножию вулкана Плоский Толбачик (около 4 часов по лесной дороге). Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа). Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место! В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров. Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на Толбачинский дол. Обед – перекус, горячий чай. Переезд в «Мертвый лес», уничтоженный извержением 70-х годов. Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака. Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности. Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У Вас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы. Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса». Ужин, отдых. Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

9 день Новое трещинное извержение 2012г. Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м)

Завтрак. Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг. Инструктаж. Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов). Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на многие километры вокруг. Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес. Обед – перекус, горячий чай. Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых. Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

10 день Переезд в п. Малки

Завтрак. Сбор лагеря. Переезд в п. Малки (430 км). В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет). Размещение в домиках на базе отдыха в п. Малки (одноместное размещение не предусмотрено). Отдых, купание в бассейне с термальной водой. Ужин. Питание: завтрак, ужин – походная кухня.

11 день Сплав по реке Быстрая

Завтрак. Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава. Подготовка рафтов, упаковка вещей. Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца. В пути остановка на перекус. Продолжение сплава. Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки. Ужин, рыбалка с берега. Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

12 день Сплав по реке Быстрая

Завтрак. Сбор лагеря. Продолжение сплава с рыбалкой. Обед – перекус, горячий чай. Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Возвращение вечером. Размещение в отеле. Отдых. Питание: завтрак и обед – походная кухня.

13 день Поездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулкана

Завтрак. Поздний выезд (в 12:00) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем. Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику. Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест). Ужин. Питание: завтрак – при отеле; обед – перекус; ужин – походная кухня.

14 день Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак. Инструктаж. Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов). Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки. Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой. В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы! В пути перекус. Возвращение в базовый лагерь. Ужин. Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение в отеле. Питание: завтрак и ужин – походная кухня; обед – перекус.

15 день Вылет