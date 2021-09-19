Многогранная Камчатка

Эта двухнедельная программа, пожалуй, самая насыщенная! Подходит для активных туристов, которых манят Камчатские снежные

5
3 отзыва
Эта двухнедельная программа, пожалуй, самая насыщенная! Подходит для активных туристов, которых манят Камчатские снежные вершины. Выбрав этот тур, Вы узнаете Камчатку во всем ее многообразии.
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Многогранная Камчатка
Ближайшие даты:
12
июл
27
июл
11
авг
19
авг
26
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим последствия извержения вулкана Плоский Толбачик с его громадными лавовыми потоками;
  • отправимся в морское путешествие по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан, увидим птичьи базары и полакомимся свежими морепродуктами;
  • посмотрим на всю «коллекцию» кратеров вулкана Горелый;
  • поднимемся по разлому вулкана Мутновский в его кратер, где происходит бурная фумарольная активность;
  • погреемся в термальном бассейне в Малках.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в гостиницу.

Размещение в SPA-отель в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).

Свободное время для отдыха и акклиматизации.

У Вас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.

Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.

Питание за свой счет.

2 день
Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;

Завтрак.

7:00 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье).

По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами.

Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. 

Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками, китами.

Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!

В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов - краб, сашими из камбалы.

Возвращение в порт к 18-19 часам.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата).

Питание: завтрак – при гостинице; обед – на прогулке.

Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;
3 день
Переезд к вулканам Мутновский, Горелый. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак.

Поездка на вахтовке на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – ланч-бокс, горячий чай.

На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Установка лагеря.

Ужин.

Питание: завтрак – при отеле; обед – перекус; ужин – походная кухня.

Переезд к вулканам Мутновский, Горелый. Дачные источники, водопад Спокойный
4 день
Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Отдых.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
5 день
Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.

Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в поселок Паратунка.

Размещение в SPA-отеле.

Отдых.

Питание: завтрак и обед – походная кухня.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
6 день
Свободный день

Завтрак.

Свободное время.

Опциональные экскурсии (за доп. плату).

1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).

Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.

На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).

2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.

Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.

На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.

Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

Питание: завтрак – при отеле; обед – включен в экскурсию.

Свободный деньСвободный день
7 день
Переезд в район Ключевской группы вулканов

Завтрак.

Выселение из гостиницы с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).

8:00 Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др.

Это крупнейшая группа вулканов в России.

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова – Камчатку.

Вечером прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевом доме (одноместное размещение не предусмотрено).

Ужин.

Баня.

Питание: завтрак – при отеле; ужин – походная кухня.

Переезд в район Ключевской группы вулканов
8 день
Северный прорыв извержения 1975 г., «Мертвый лес», лавовые пещеры

Завтрак.

Переезд к подножию вулкана Плоский Толбачик (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж.

Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

Толбачик – удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!

В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение – крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ).

На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия.

Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на Толбачинский дол.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд в «Мертвый лес», уничтоженный извержением 70-х годов.

Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены.

Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.

Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).

У Вас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».

Ужин, отдых.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Северный прорыв извержения 1975 г., «Мертвый лес», лавовые пещерыСеверный прорыв извержения 1975 г., «Мертвый лес», лавовые пещеры
9 день
Новое трещинное извержение 2012г. Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м)

Завтрак.

Подъезд к сопке «Клешня» – отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.

Инструктаж.

Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).

Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на многие километры вокруг.

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы.

Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек.

Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед – перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

10 день
Переезд в п. Малки

Завтрак.

Сбор лагеря.

Переезд в п. Малки (430 км).

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Размещение в домиках на базе отдыха в п. Малки (одноместное размещение не предусмотрено).

Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

Ужин.

Питание: завтрак, ужин – походная кухня.

11 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.

Подготовка рафтов, упаковка вещей.

Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.

В пути остановка на перекус.

Продолжение сплава.

Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.

Ужин, рыбалка с берега.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
12 день
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Сбор лагеря.

Продолжение сплава с рыбалкой.

Обед – перекус, горячий чай.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

Возвращение вечером.

Размещение в отеле.

Отдых.

Питание: завтрак и обед – походная кухня.

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
13 день
Поездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулкана

Завтрак.

Поздний выезд (в 12:00) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.

Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.

Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).

Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-6 мест).

Ужин.

Питание: завтрак – при отеле; обед – перекус; ужин – походная кухня.

Поездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулканаПоездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулканаПоездка на «Черный пляж». Переезд к подножию Авачинского вулкана
14 день
Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Инструктаж.

Восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).

Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус.

Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером.

Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!

В пути перекус.

Возвращение в базовый лагерь.

Ужин.

Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.

Размещение в отеле.

Питание: завтрак и ужин – походная кухня; обед – перекус.

Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
15 день
Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак – при гостинице.

Проживание

Стандартное размещение по программе – в гостиницах г. Петропавловска-Камчатского и/или в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского).

Двухместные номера с удобствами, завтрак при гостинице.

В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев», «Арсеньев Грин», при отсутствии мест может быть «Гейзер», «Авача» и др.

В п. Паратунка – SPA-отель «Лагуна», SPA-отель «Спутник/Белкамтур».

Доплата за одноместное размещение составляет 15 000 руб./чел. 

Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках. Одноместного размещения нет!

Размещение в с. Малки – на базе отдыха. Одноместного размещения нет!

Размещение под Авачинским вулканом – в базовом лагере. Отапливаемые домики с 2х-4х-местными номерами - полки и спальные мешки.

Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3х-местные), коврики-пенка (карематы).

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.

Конкретное место размещения определяется ТУРОПЕРАТОРОМ, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест в гостиницах.

ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.

Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Внимание! Некоторые гостиницы могут брать залог за номер. Залог оставляет ТУРИСТ. При выезде он возвращается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак)
  • Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (двухместное размещение)
  • Проживание на базе отдыха в с. Малки (двухместное размещение)
  • Проживание в базовом лагере под Авачинским вулканом (двухместное размещение)
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
  • Дополнительный трансфер (раньше или позже дат тура)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание во время нахождения в гостинице
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Услуги дайвера – 5 000 руб.
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- банные и купальные принадлежности;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Какие нас ждут достопримечательности в этом туре?

Эта двухнедельная программа, пожалуй, самая насыщенная! Подходит для активных туристов, которых манят Камчатские снежные вершины. Выбрав этот тур, Вы узнаете Камчатку во всем ее многообразии:

– увидите последствия извержения вулкана Плоский Толбачик, с его громадными лавовыми потоками;
– познакомитесь с коренным населением и народным творчеством в селе Эссо;
– отправитесь в морское путешествие по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан, увидите птичьи базары и полакомитесь свежевыловленными морепродуктами;
– посмотрите на всю "коллекцию" кратеров вулкана Горелый;
– поднимитесь по разлому вулкана Мутновский в его кратер, где происходит бурная фумарольная активность;
– погреетесь в термальном бассейне в курортной зоне Паратунка;
– а на вершине Авачинского вулкана, перед вами откроется поразительная панорама на город, соседние вулканы и прекрасную Налычевскую долину!

В свободный день, у Вас будет возможность посетить знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское с множеством бурых медведей.

Восхождения:
– Вулкан Плоский Толбачик (3140 м) –Ключевская группа вулканов;
– Вулкан Горелый (1829 м) – Южно-Камчатский природный парк;
– Вулкан Мутновский (2323 м) – Южно-Камчатский природный парк;
– Вулкан Авачинский (2741м) – природный парк «Налычево».

Сплав:
– По реке Быстрая – 2 дня, протяженность сплава около 80 км.

Экскурсии:
– Новое трещинное извержение на Толбачике 2012 года – застывшие лавовые потоки, лавовые пещеры, новые конусы, шлаковые поля, «Мертвый лес»;
– Экскурсия по кратеру Мутновского вулкана;
– Морская прогулка по Авачинской бухте – 6 часов, рыбалка, морские деликатесы.

Каковы правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 сен 2021
Тур "Многогранная Камчатка" превзашёл все мои ожидания. Красиво, красочно, местами сложно, но оно того стоило!!!! Костры, звёзды, вулканы … … ради этого стоит лететь на край света!!!!
Программа продумана так, что дни с большой нагрузкой чередовались со спокойными днями… или термальные купания или релакс на сплаве… или свободные экскурсии. Всё снаряжение всегда под рукой. Спасибо гидам, поварам, водителю, куратору!!!!
А
14 сен 2021
Тур соответствует своему названию - показывает Камчатку с разных сторон. Он хорошо сбалансирован - интенсивные экскурсии чередуются с более менее простыми, а после тебя завозят в отель с горячими источниками, где можно расслабиться. Кормят тоже хорошо, иногда диву даешься, что можно приготовить в походных условиях. Команда - гиды, водитель и повар - тоже на высоте.

Единственное нарекание по туру - из некоторых мест мы уезжали слишком рано, хотя от других групп я слышал, что там ещё было, что посмотреть. Хотелось бы максимально использовать время до темноты, прежде чем отправляться в отель.

В общем, отличный тур, рекомендую.
А
2 авг 2021
Отличный тур. Всё продумано и органично. Нет минусов. Выбрал тур многогранная Камчатка (самый экстримальный).

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24 000 за всё до 5 чел.
Музей «Вулканариум»
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Музей «Вулканариум»
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
3 000 за 1 человека
Восхождение на Горелый вулкан
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Восхождение на Горелый вулкан
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро. На дне
10 000 за 1 человека
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
6 000 за 1 человека
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