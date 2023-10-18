Комплексная экскурсия по территории побережья Авачинского залива Тихого океана. Знакомство с природой края.

Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной.

Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации. Здесь выражение «На краю света» является не метафорой, а реальностью, в которую невозможно поверить пока не увидишь своими глазами…

Важная информация:• Необходимо иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды, утеплённая (по сезону) куртка, треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), легкая флисовая кофта, шапка, перчатки, небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей, очки солнцезащитные, защитный крем от загара, персональная аптечка, предметы личной гигиены.