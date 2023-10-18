«На краю земли» - Халактырский пляж

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Обширная экскурсию вдоль берега Авачинского залива Тихого океана. Вам представиться возможность насладиться природными красотами этого региона.

Очарование редкого черного вулканического песка, уникальное растительное разнообразие и живописные виды на вулканы, включая Авачинский, Корякский и Козельский, открывающиеся с побережья.
«На краю земли» - Халактырский пляж
«На краю земли» - Халактырский пляж
«На краю земли» - Халактырский пляж
«На краю земли» - Халактырский пляж
«На краю земли» - Халактырский пляж
«На краю земли» - Халактырский пляж
Ближайшие даты:
18
окт
19
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20
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даты

Что вас ожидает:

  • Авачинская группа вулканов
  • Озеро Халактырское
  • Тихий океан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Комплексная экскурсия по территории побережья Авачинского залива Тихого океана. Знакомство с природой края.
Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной.
Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации. Здесь выражение «На краю света» является не метафорой, а реальностью, в которую невозможно поверить пока не увидишь своими глазами…
Важная информация:• Необходимо иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды, утеплённая (по сезону) куртка, треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), легкая флисовая кофта, шапка, перчатки, небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей, очки солнцезащитные, защитный крем от загара, персональная аптечка, предметы личной гигиены.

ежедневно в 09.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды
  • Утеплённая (по сезону) куртка
  • Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая)
  • Легкая флисовая кофта
  • Шапка
  • Перчатки
  • Небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей
  • Очки солнцезащитные
  • Защитный крем от загара
  • Персональная аптечка
  • Предметы личной гигиены
Место начала и завершения?
Ул. Пограничная, 87
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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