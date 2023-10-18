Обширная экскурсию вдоль берега Авачинского залива Тихого океана. Вам представиться возможность насладиться природными красотами этого региона.
Очарование редкого черного вулканического песка, уникальное растительное разнообразие и живописные виды на вулканы, включая Авачинский, Корякский и Козельский, открывающиеся с побережья.
Очарование редкого черного вулканического песка, уникальное растительное разнообразие и живописные виды на вулканы, включая Авачинский, Корякский и Козельский, открывающиеся с побережья.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Авачинская группа вулканов
- Озеро Халактырское
- Тихий океан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Комплексная экскурсия по территории побережья Авачинского залива Тихого океана. Знакомство с природой края.
Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной.
Редкий черный песок, удивительный растительный мир и живописный вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, что открывается с береговой линии, создает идеальные условия для умиротворяющего отдыха и релаксации. Здесь выражение «На краю света» является не метафорой, а реальностью, в которую невозможно поверить пока не увидишь своими глазами…
Важная информация:• Необходимо иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды, утеплённая (по сезону) куртка, треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), легкая флисовая кофта, шапка, перчатки, небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей, очки солнцезащитные, защитный крем от загара, персональная аптечка, предметы личной гигиены.
ежедневно в 09.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Иметь при себе: комплект ветро-влагозащитной верхней одежды
- Утеплённая (по сезону) куртка
- Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая)
- Легкая флисовая кофта
- Шапка
- Перчатки
- Небольшой (10-15л) рюкзак для личных вещей
- Очки солнцезащитные
- Защитный крем от загара
- Персональная аптечка
- Предметы личной гигиены
- Место начала и завершения?
- Ул. Пограничная, 87
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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