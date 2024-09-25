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огромное спасибо за неформальный подход к "обзорной экскурсии", продлившийся на 1,5 часа больше, чем заявлено. Спасибо за исторические подробности, за все ответы на наши вопросы (даже не очень по теме, а просто про жизнь). Спасибо за Ваш тонкий юмор, любовь к городу. Желаю Вам успехов и здоровья.