Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский: Сопки и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Петропавловском-Камчатским: культурное наследие и природа
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, его истории и красоты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием
Начало: По договоренности
2 мая в 06:00
4 мая в 06:00
12 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 сентября 2024Экскурсия понравилась. Оправдала ожидания. Спасибо Марии
- ААндрей23 сентября 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересных мест, красивые виды, познавательная информация. Остались очень довольными.
- ВВиктория17 сентября 2024Спасибо Марии. Всё понравилось.
- ВВероника3 сентября 2024В целом экскурсии понравилась, но шёл моросящий дождь, было пасмурно, и вид со смотровых площадок был не очень интересный -
- ААнгелина28 августа 2024Я брала экскурсию по Петропавловску. Гидом была очаровательная Диана. Человек увлечённый своим делом, сразу понятно, что для неё это не
- ССветлана20 августа 2024Очень интересная экскурсия, приветливый и знающий гид. Очень довольны проведенным временем. С удовольствием рекомендуем. Мария, ты супер!
- ЕЕлена27 марта 2024Огромное спасибо Марие за проведенную обзорную экскурсию. Она получилась необыкновенно интересной: с большим количеством исторических фактов переплетались личные жизненные истории коренной жительницы этого замечательного города. Все было очень душевно! 🥰
- ООльга20 декабря 2023Здравствуйте, путешественники, приехавшие на Камчатку в первый раз. Я уже вернулась в СПб в прошедшее воскресенье, но эмоции не отпускают… Сергей,
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Петропавловская крепость»
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