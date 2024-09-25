Экскурсии в Петропавловскую крепость

Найдено 3 экскурсии в категории «Петропавловская крепость» в Петропавловске-Камчатском, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По Петропавловску-Камчатскому
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский: Сопки и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Знакомство с Петропавловском-Камчатским
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Петропавловском-Камчатским: культурное наследие и природа
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, его истории и красоты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием
Начало: По договоренности
2 мая в 06:00
4 мая в 06:00
12 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Экскурсия понравилась. Оправдала ожидания. Спасибо Марии
  • А
    Андрей
    23 сентября 2024
    По Петропавловску-Камчатскому
    Экскурсия очень понравилась! Много интересных мест, красивые виды, познавательная информация. Остались очень довольными.
  • В
    Виктория
    17 сентября 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Спасибо Марии. Всё понравилось.
  • В
    Вероника
    3 сентября 2024
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    В целом экскурсии понравилась, но шёл моросящий дождь, было пасмурно, и вид со смотровых площадок был не очень интересный -
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    все в тумане. Экскурсию для нас провел не Сергей, а Валерия. Это конечно не принципиально, но обычно при выборе экскурсии ориентируются на гида и информацию о нем.

  • А
    Ангелина
    28 августа 2024
    По Петропавловску-Камчатскому
    Я брала экскурсию по Петропавловску. Гидом была очаровательная Диана. Человек увлечённый своим делом, сразу понятно, что для неё это не
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    просто работа, а часть жизни. Экскурсия была очень позновательная, кроме того, я себя чувствовала не только туристом, но и гостем, меня накормили местными деликатесами, напоили восхитительным чаем с травами. Огромное спасибо! Обязательно буду вас рекомендовать своим друзьям

  • С
    Светлана
    20 августа 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Очень интересная экскурсия, приветливый и знающий гид. Очень довольны проведенным временем. С удовольствием рекомендуем. Мария, ты супер!
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Огромное спасибо Марие за проведенную обзорную экскурсию. Она получилась необыкновенно интересной: с большим количеством исторических фактов переплетались личные жизненные истории коренной жительницы этого замечательного города. Все было очень душевно! 🥰
  • О
    Ольга
    20 декабря 2023
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Здравствуйте, путешественники, приехавшие на Камчатку в первый раз. Я уже вернулась в СПб в прошедшее воскресенье, но эмоции не отпускают… Сергей,
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    огромное спасибо за неформальный подход к "обзорной экскурсии", продлившийся на 1,5 часа больше, чем заявлено. Спасибо за исторические подробности, за все ответы на наши вопросы (даже не очень по теме, а просто про жизнь). Спасибо за Ваш тонкий юмор, любовь к городу. Желаю Вам успехов и здоровья.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Петропавловская крепость»

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