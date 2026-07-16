Отъехав всего на несколько десятков километров от города, Вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского.
Вы увидите Альпийскую растительность зацепившеюся за камни, любопытных и всегда голодных Еврашек (американский суслик), Проедите по замысловатому руслу сухой речки.
Вы увидите Альпийскую растительность зацепившеюся за камни, любопытных и всегда голодных Еврашек (американский суслик), Проедите по замысловатому руслу сухой речки.
Описание экскурсииОколо 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд». Высота горы около 200 метров и восхождения на нее не составляет большого труда, при этом относительная высота над уровнем моря составляет около 1200 метров, за счет этого открываются великолепные панорамные виды на вулканы Авачинский и Корякский, Авачинскую губу, город Елизова. После обеда, мы поедим на Халактырский пляж расположенного на берегу Тихого океана, мы посетим смотровую площадку, познакомимся с историей возникновения пляжа и его черного песка, разнообразной флоры, отведаем по сезону различную ягоду: шикшу, голубику, жимолость, рябину, бруснику, костянику, шиповник. Океан является местом силы который не оставит Вас равнодушным.
В любой день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухую речку
- Вулканы Корякский и Авачинский
- Авачинский перевал
- Халактырский пляж
Что включено
- Трансфер из отеля расположенного в городе Петропавловск-камчатский. Питание. Услуги гида, скандинавские палки.
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля расположенного не в городе Петропавловск-Камчатский.
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Отличный гид Валентин провел экскурсию для нашей компании, нашла его по отзывам и не прогадала - это лучший гид Камчатки! Организация на высшем уровне, рассказ, само путешествие, экипировка при необходимости
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О
Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал
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Д
Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет.
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
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К
Самый лучший гид, которого я встречал в жизни))
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К
Самый лучший гид, которого я встречал в жизни))
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А
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