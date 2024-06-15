2 день

Экшн-путешествие к каньону

Отправляемся к вулкану Мутновский через Вилючинский перевал с панорамными видами.

Высота вулкана – 2323 метра над уровнем моря, а вершину видно даже из Петропавловска-Камчатского, который находится в 80 км.

Восхождение займет несколько часов. Всё это время вас будут окружать впечатляющие, неземные пейзажи. Вы увидите разные виды горных пород, яркую серу, окружающие фумарольные кратеры. Буквально почувствуете дыхание земли. Настоящая первозданная красота!

Со склонов Мутновского течёт река Вулканная, наполненная талыми водами ледников. Падая с 80-метрового обрыва, поток разбивается на миллиарды искрящихся брызг. Это каньон Опасный.

Отвесные скалы вокруг испещрены трещинами, на дне расположен ледник – место с говорящим названием. Но не переживайте, опытный инструктор сделает ваше путешествие безопасным и интересным.

После таких видов может промелькнуть мысль: «Разве есть что-то более удивительное!». Не расслабляйтесь, нам ещё есть, чем вас удивить.