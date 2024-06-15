Отдых, полный приключений, веселья, вкусов и видов, от которых захватывает дух! Новые знакомства с близкими по духу людьми и сотни вау-фотографий на долгую память с тех мест, где начинается Россия!
июн
июн
июл
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Здесь начинается Россия
Мы встретим вас в аэропорту Елизово и первым делом отправимся к памятнику «Здесь начинается Россия». Это знаковое место, в котором обязательно нужно сфотографироваться, если вы приехали на Дальний Восток!
Затем заселяемся в отель. У вас будет свободное время, чтобы разложить вещи, принять душ и немного отдохнуть.
Вечером устроим весёлый ужин-знакомство.
Экшн-путешествие к каньону
Отправляемся к вулкану Мутновский через Вилючинский перевал с панорамными видами.
Высота вулкана – 2323 метра над уровнем моря, а вершину видно даже из Петропавловска-Камчатского, который находится в 80 км.
Восхождение займет несколько часов. Всё это время вас будут окружать впечатляющие, неземные пейзажи. Вы увидите разные виды горных пород, яркую серу, окружающие фумарольные кратеры. Буквально почувствуете дыхание земли. Настоящая первозданная красота!
Со склонов Мутновского течёт река Вулканная, наполненная талыми водами ледников. Падая с 80-метрового обрыва, поток разбивается на миллиарды искрящихся брызг. Это каньон Опасный.
Отвесные скалы вокруг испещрены трещинами, на дне расположен ледник – место с говорящим названием. Но не переживайте, опытный инструктор сделает ваше путешествие безопасным и интересным.
После таких видов может промелькнуть мысль: «Разве есть что-то более удивительное!». Не расслабляйтесь, нам ещё есть, чем вас удивить.
Морские приключения
Едем к Авачинской бухте – главным транспортным воротам Камчатки, самой большой бухте России и второй по величине бухте в мире. Она способна вместить весь мировой флот!
Пересаживаемся на катер для увлекательного морского путешествия, в ходе которого нас ждёт много интересного!
Познакомимся со знаменитыми скалами «Три брата», которые охраняют покой жителей Петропавловска-Камчатского. Полюбуемся видами на остров-скалу Бабушкин камень, услышим местные легенды.
В пути устроим рыбалку. Капитан судна покажет места с отличным клёвом, и вы сможете поймать себе обед, который приготовят здесь же, на корабле. Также в меню особенный деликатес – свежайший камчатский краб.
Цель нашего маршрута – остров Старичков. Забавное название локация получила за то, что здесь гнездятся птицы старики (да-да, такие есть).
Кроме них на острове представлены десятки других видов пернатых. Это заповедная зона с уникальным микроклиматом.
Если повезет, то во время путешествия вам могут встречаться косатки, ларги и островные тюлени.
Горячее путешествие
Едем к Дачным термальным источникам. Вы пройдёте по фумарольной долине, которую называют одним из чудес камчатской природы. У пара, бьющего из недр земли, такая высокая температура, что на нем можно приготовить яичницу!
Наш путь будет проходить по Вилючинской долине, проедем через перевал, со смотровой площадки которого открывается завораживающая панорама на 11 вулканов и плато Горелого.
2000 лет назад здесь случилось извержение вулкана. Лава, излившись на ледники, быстро застыла. Так появились 14 пещер, 6 из них доступны для посещения, а в одной – «Музыкальной» – время от времени даже проводят концерты.
После треккинга можно будет окунуться в горячие источники. Сквозь грунт пробиваются горячие струи, наполняющие бассейн. Температура воды в некоторых местах достигает 76°С! Расслабляющее блаженство.
На обратном пути доберемся до водопада Спокойный. Небольшой треккинг с видом на Вилючинский вулкан, и перед нами откроется невероятно мощный и красивый водопад.
День вашей мечты
Сегодня свободная программа. На Камчатке столько интересного, поэтому иногда желания одних туристов из группы не совпадают с желаниями других. Не беда! Сегодня вы точно попадёте в локацию из вашего wish-листа.
Вы можете выбрать развлечение себе по душе.
Устроить себе джип-тур и поехать на горный массив Вачкажец, прогуляться до озера Тахколоч.
Арендовать вертолёт и на выбор:
- отправиться к знаменитой Долине гейзеров на территории Кроноцкого заповедника, где расположены 20 крупных и активных гейзеров;
- посетить Курильское озеро, которое 8 тысяч лет назад образовалось после мощного извержения. Сейчас в этом озере можно встретить бурых медведей. Понаблюдать, как они ловят рыбу и воспитывают новое поколение.
Выехать в город и прогуляться по местному рынку, посмотреть местные достопримечательности.
А если хочется немного отдохнуть, оставайтесь в отеле. Прямо на его территории есть отличный спа-центр и бассейн, который наполняется из термальных источников. У вас будет день релакса и заботы о себе.
Сплав по реке Быстрой
Приехать на Камчатку и не поучаствовать в сплаве – значит лишить себя потрясающих эмоций!
Мы едем на реку с многообещающим названием – Быстрая. Не переживайте, отрезок пути, по которому мы будем сплавляться, доступен даже для неопытных туристов. Вас ждут красивые виды и новые эмоции!
На пути к реке полюбуемся прекрасными камчатскими пейзажами. Затем дружно пройдём инструктаж, пересядем на рафты и пойдём по воде.
Во время сплава будем рассматривать причудливые скалистые берега, яркие поляны ириса и стройные берёзы. Понаблюдаем за чайками и дикими утками. А если повезёт, то даже встретим хозяина леса – бурого медведя.
Не обойдётся без рыбалки. Вы испытаете настоящий драйв и азарт, когда увидите свой улов.
Верблюд и Тихий океан
С утра мчим к подножию Авачинского вулкана и экструзии Верблюд. Она получила своё название за два острых пика, схожих с горбами верблюда. Это след извержения, которое случилось около 5-15 тысяч лет назад.
Здесь обитает огромное количество евражек, Евражка — это народное название берингийского суслика, распространенного на Дальнем Востоке. Вы по-настоящему оцените этих милых существ!
Затем отправимся к Халактырскому пляжу. Сможем прогуляться по черному вулканическому песку, почувствуем дыхание Тихого океана и даже сможем посёрфить (по желанию).
Покорите тихоокеанскую волну, стоя на доске, и испытайте непередаваемый прилив адреналина!
Путь домой
Заключительный день программы. Но мы не будем прощаться! Потому что после такого путешествия каждый из участников станет для всех немного больше, чем просто попутчиком.
После сытного завтрака отправимся на местный рынок, чтобы купить себе памятные сувениры и подарки для друзей и близких. Конечно, наберём себе вкусных морских деликатесов.
А после вас ждут объятия, проводы, слова благодарности и посадка на самолёт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в спа-отеле «Лагуна».
Варианты проживания
Гостиничный спа-комплекс «Лагуна»
К услугам гостей «Лагуны» – бар и терраса, а также три ресторана с богатым выбором камчатских деликатесов и самый большой на Дальнем Востоке бассейн с термальной водой, большой спа-комплекс.
Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. По утрам для гостей отеля сервируют завтрак по системе «шведский стол».
Номера расположены в классическом гостиничном корпусе. Функциональное пространство, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната.
Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.
Размещение двухместное.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональное сопровождение – помимо русскоговорящего гида о гостях будет заботиться опытный тимлидер из нашей команды
- Все переезды по программе на комфортном транспорте (по 4 чел. в джипах)
- Трансфер из/в аэропорт в дни начала и окончания тура
- Проживание в комфортабельном спа-отеле «Лагуна» (размещение двухместное)
- Питание – сытные завтраки в отеле, приветственный ужин, комплексные обеды (салаты, горячее, пирожки, десерты), кроме 5 дня программы
- Все входные билеты и активности по программе:поездка к экструзии Верблюд – в гости к евражкамвосхождение на вулкан Мутновскийморская прогулка к острову Старичковджип-тур к каньону Опасныйпосещение Малой долины гейзеровсплав по реке Быстрой и рыбалкапоездка на Мишенную сопку.
- Поездка к экструзии Верблюд – в гости к евражкам
- Восхождение на вулкан Мутновский
- Морская прогулка к острову Старичков
- Джип-тур к каньону Опасный
- Посещение Малой долины гейзеров
- Сплав по реке Быстрой и рыбалка
- Поездка на Мишенную сопку
- Что не входит
- Авиабилеты до Петропавловка-Камчатского и обратно
- Питание вне программы
- Серфинг с обучением (по желанию)
- Вертолетная прогулка (по желанию)
- Личные расходы и шопинг
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору