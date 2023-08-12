читать дальше

побывали на другой планете!

Тур прекрасно и правильно составлен - каждый день очень наполнен, ни секунды "простоя", впечатления будто нанизываются одно на другое.

При теоретическом рассмотрении программы показалось, что самые спокойные и не тяжёлые с физической точки зрения дни напрасно поставлены в начале Тура и должно быть наоборот, однако потом, после всех довольно непростых, но потрясающих восхождений на Вулканы Авачинский и Горелый стало понятно, что всё верно - нагрузки по "восходящей" это как раз правильно, и как раз именно таким образом возникает ощущение насыщенности программы:

- Морская экскурсия на катере по Авачинской Бухте к острову Старичков с красивейшими пейзажами по пути к выходу из бухты в Тихий океан + невероятно вкусная свежая уха и крабы-стригунами на угощение - в первый же день тура эта прогулка просто сразила.

- Большая, очень интересная экскурсия в так называемую миниатюрную Долину Гейзеров (Мутновские дачные источники) и возможность увидеть почти уникальную ГеоТЭС.

- Сплав по реке Быстрой с обедом + бонусом наблюдение в заводи у лагеря за идущей в то самое время на нерест Неркой, и сюрприз в виде медведя на другом берегу реки, обстоятельно и ничуть не смущаясь людей вылавливающим эту самую Нерку.

- Прогулка в долину горного массива Вачкажец по совершенно необычному берёзовому лесу к живописному озеру, и потом далее путь вдоль горной речки с небольшими водопадами к инопланетно выглядящему Горному Цирку. По пути на склонах гор издалека удалось случайно увидеть нескольких пасущихся в ягодниках медведей))

- Восхождения на вулканы - это невероятный опыт! Сначала немного страшно от того, сколько нужно будет пройти, и при этом постепенно поднимаясь в итоге набрав высоту более 1500 метров. На Авачинский Вулкан из-за непогоды не удалось взойти до самой вершины, но это не умаляет того, что с высоты на которой был расположен базовый лагерь (850м) наша группа поднялась до отметки 2150м, а некоторые отважные пошли и дальше, и поднялись до самой вершины на 2700м.

Второй Вулкан - Горелый совсем другой, немного ниже Авачинского, но вполне высокий (около 1800м). Подняться до кратера не так-то просто, зато после всех усилий увидеть мутно-бирюзовое озеро в глубоком кратере - это непередаваемое чувство!

Отель Лагуна, где мы проживали находился в районе местечка Паратунка.

Очень хорошая территория с симпатичными разнообразными домиками, на берегу озера + замечательный термальный бассейн при СПА - вполне большого размера с природной (даже целебной) водой. После всех продолжительных экскурсий по вечерам просто волшебно расслабить тело в комфортной тёплой воде.

Петропавловск-Камчатский очень милый город! Понравилось гулять по вполне ухоженной набережной и затем уже на закате по близлежащей Никольской сопке, которая заботливо превращена в современный Парк с красивыми смотровыми площадками.

Мы безоговорочно влюбились в этот Край, поняли что увидели лишь малую часть всех красот и что обязательно надо вернуться!!!



С наилучшими пожеланиями, Наталья Ж., Москва