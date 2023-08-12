Путешествие на Камчатку, где воедино переплелись огненные вулканы и водные просторы, подарит ощущение свободы, полета и
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту.
Вас встретит водитель с табличкой.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Питание не включено.
Морская прогулка к бухте Русская
Завтрак.
06:40–07:45 Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
08:00–18:00 Морская прогулка к бухте Русской (10 часов, без выхода н берег).
Морская рыбалка.
Питание на борту (нарезки, бутерброды, уха, крабы, напитки).
18:00–19:00 Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед на катере.
Дачные горячие источники
Завтрак в гостинице.
Дачные горячие источники (без купания).
08:00–10:30 Трансфер в район Мутновской ГеоЭС.
10:30–13:00 Треккинг на Дачные термальные источники/
Gtрекус (сэндвич, шоколад, морс, вода).
13:00 Обед-пикник (основное блюдо с гарниром, рыбные, овощные, мясные, сырные нарезки, хлеб, чай, десерт к чаю).
14:30 Переезд на водопад на ручье Спокойном.
Прогулка к водопаду Снежный Барс на ручье Спокойном. Посещение водопада только при наличии проезда.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, перекус, обед.
Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источники
06:00 Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).
06:30 Выезд на реку Быстрая.
09:00 Прибытие в базовый лагерь на реке Быстрая.
09:00–12:00 Сплав со спортивной рыбалкой по реке Быстрой. Рафтами управляют гиды.
12:30–13:30 Обед в палаточном лагере (суп, второе, рыбная и мясная нарезка, сок, чай).
13:30–15:00 Переезд в поселок Малка, купание в диких горячих источниках.
15:00–17:30 Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед.
Прогулка на гору Верблюд
08:00 Завтрак.
Выписка из гостиницы.
09:00–11:30 Переезд к подножию Авачинского и Корякского вукланов.
11:30–13:00 Размещение в домиках Авачинского базового лагеря, обед.
13:00–15:30 Прогулка на гору Верблюд (2,5–3 часа подъем и спуск, 7 км превышение 300 м).
18:00 Ужин в Авачинском базовом лагере.
Ночевка в домиках (двухъярусные кровати, матрас, спальник).
Питание: завтрак, обед в лагере, ужин в лагере.
Восхождение на Авачинский вулкан
06:00 Завтрак.
07:00 Начало восхождения на Авачинский вулкан (5–7 часов подъем, превышение 1700 м, 3–4 часа спуск).
Авачинский вулкан — один из самых активных на Камчатке (2 751 м.), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу.
Обед сухим пайком на маршруте.
Возвращение, ужин на туристической базе.
21:00 Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак в лагере, обед (сухой паек), ужин в лагере.
Поездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсии
09:00 Завтрак.
11:00–13:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.
13:00–14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.
14:00–15:00 Обед (бизнес-ланч).
15:00–18:00 Экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея.
18:00–19:00 Возвращение в гостиницу.
ИЛИ
Дополнительные туры (за доп. плату по запросу):
- вертолетные экскурсии;
- конные прогулки;
- серфинг;
- сап серфинг и т. д.
Питание: завтрак, обед в ресторане.
Свободный день или дополнительные экскурсии
09:00 Завтрак.
Свободный день или дополнительные туры:
- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.
09:30 Трансфер на вертолетную площадку.
10:30–16:00 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.
Посадка на горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.
09:30 Трансфер на вертолетную площадку.
10:30–16:00 Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач.
Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.
Обед-пикник.
16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.
- Этническая экскурсия.
11:30–12:30 Трансфер в этнический комплекс — питомник ездовых собак
12:30–15:30 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, концерт, фотосессия
Обед.
Возвращение в гостиницу.
- Восхождение на вулкан Горелый.
08:00 Трансфер к подножию вулкана.
11:30 Начало восхождения на вулкан Горелый.
Перекус на маршруте.
Обед-пикник по возвращении к машине.
17:00–20:00 Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Горный массив Вачкажец
08:00 Завтрак.
09:00–11:00 Трансфер кгорному массиву Вачкажец.
11:00–15:00 Прогулка в горный цирк (по дороге осмотр водопада, горного озера).
Внимание! По состоянию дороги и пешей тропы прогулка может занять больше времени, чем запланировано.
15:00–16:00 Обед-пикник (основное блюдо с гарниром, рыбные, овощные, мясные, сырные нарезки, хлеб, чай, десерт к чаю).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед-пикник.
Отъезд
Завтрак.
Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в Аэропорт.
Вылет.
Питание: завтрак.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 109 000 руб.
Также вы можете выбрать тур с проживанием в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском и одной ночь в базовом лагере.
Стоимость тура с проживанием на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура (фиксированные даты)
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Паратунка
|Гелиос 2*
|142 000
|161 000
|Кречет 3*
|164 000
|210 000
|Лесная Поляна 3*
|160 000
|210 000
|Лагуна, корпус “Голубое Озеро”4* (заезд с 09.07)
|163 000
|213 000
|Лагуна, корпус “Голубое Озеро” 4* (заезды с 16.07)
|178 000
|242 000
|Лагуна, модульные домики 4* (заезд с 09.07)
|178 000
|242 000
|Лагуна, модульные домики 4* (заезды с 16.07)
|200 000
|281 000
|Спутник-Камчатка 3* (полупансион)
|195 000
|272 000
|Спутник 4* (полупансион)
|206 000
|296 000
|Петропавловск-Камчатский
|Командор 3*
|151 000
|192 000
|КлючОтель
|160 000
|178 000
|Авача 3*
|160 000
|178 000
При проживании в Паратунке включено купание в бассейне с термальной водой (кроме Лагуны).
В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
Заселение в гостиницы “Лагуна” и “Лесная поляна” происходит после 15:00, во все остальные гостиницы – после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
Варианты проживания
База отдыха «Гелиос»
Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.
Номера со всеми удобствами.
База отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озеро
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.
Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)
Располагается в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и общий лаундж. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка. Номера со всеми удобствами.
Гостиница «Авача»
Расположена в центре г. Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей гостиницы: спа-салон с сауной, тренажерный зал, рестораны. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.
На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.
База отдыха «Голубая Лагуна», модульные домики
База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.
Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.
К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Гостиница «Спутник»
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
База отдыха «Кречет»
База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.
На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.
Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.
В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.
База отдыха «Лесная Поляна»
База отдыха расположилась в селе Паратунка в Камчатском крае. К услугам отдыхающих интернет-Wi-Fi и круглосуточная регистрационная стойка.
Номерной фонд базы отдыха оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время проживания. В собственной ванной комнате установлен душ.
Каждое утро в зале для завтраков сервируется «шведский стол».
Расстояние до аэропорта Елизово составляет 27 км.
Гостевой дом «Командор»
Мини-отель расположен в городе Петропавловск-Камчатский. Гости могут организовать трансфер от и до аэропорта, воспользоваться услугами прачечной и бесплатной охраняемой парковки.
Небольшие, но уютные номера располагают удобными спальными местами, чайником, холодильником и письменным столом. Для хранения вещей установлен вместительный шкаф. Также для постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Каждое утро сервируется завтрак в формате "шведский стол", который отличается разнообразием блюд. Кроме того, работает буфет, подходящий по ассортименту для детей.
В окрестностях отеля работает множество кафе с различной кухней, которые могут посетить гости. Но самыми главными достопримечательностями являются Тихий океан и озеро Култучное, прогуляться к которым стоит, чтобы полюбоваться природой и искупаться в их водах.
Городской отель «КлючОтель»
Городской отель «Ключотель» находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади. Гости смогут добраться до основных достопримечательностей пешком, на общественном транспорте или такси.
Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.
В стоимость номера включен завтрак по системе «Шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.
Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,2 км.
Базовый лагерь у Авачинского вулкана
Тур предусматривает ночевку в базовом лагере у подножия Авачинского вулкана. Предоставляются восьми и десятиместные домики с двухъярусными кроватями и спальниками.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам
- Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске или Паратунской зоне
- Питание: день 2: завтрак, обед на катередень 3: завтрак, перекус, обеддень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обед в лагере, ужин в лагередень 6: завтрак в лагере, обед (сухой паек), ужин в лагередень 7: завтрак, обед в ресторанедень 8: завтракдень 9: завтрак, обед-пикникдень 10: завтрак
- День 2: завтрак, обед на катере
- День 3: завтрак, перекус, обед
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак, обед в лагере, ужин в лагере
- День 6: завтрак в лагере, обед (сухой паек), ужин в лагере
- День 7: завтрак, обед в ресторане
- День 8: завтрак
- День 9: завтрак, обед-пикник
- День 10: завтрак
- Все экскурсии по программе (за исключением дополнительных экскурсий в день 8)
- Услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах
- Услуги экскурсовода-координатора (7 дней по основной программе)
- Проживание в Базовом Лагере у подножия Авачинского вулкана
- При проживании в Паратунке - купание в бассейне с термальной водой (кроме Лагуны)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского
- Индивидуальный трансфер
- Страховка
- Блесны в случае утери или порчи
- Ужины в гостинице
- Дополнительные экскурсии (день 8), стоимость на 1 человека: вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел. этническая экскурсия (трансфер не включен, его стоимость зависит от количества человек) - от 5 000 руб. джип-тур восхождение на вулкан Горелый - от 16 000 руб
- Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел
- Этническая экскурсия (трансфер не включен, его стоимость зависит от количества человек) - от 5 000 руб
- Джип-тур восхождение на вулкан Горелый - от 16 000 руб
- Спиртные напитки
- При проживании в Лагуне посещение аквацентра и спа
- Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для треккингов и восхождения (для личных вещей);
- крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки не подойдут);
- непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны, флисовая кофта, футболка;
- желательно – термобельё соответственно сезону;
- головной убор (кепка и шапка);
- рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения, солнцезащитные очки;
- ёмкость для питья для треккингов и восхождений (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
- запасной комплект белья и сменных вещей (во время двухдневного путешествия к Авачинскому вулкану);
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности (для проживающих в гостинице в Паратунке);
- гамаши.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10–15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2–3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье — июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25°С в долинах, до +5°С в горах. В конце августа — начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Меры личной безопасности, экипировка и аптечка
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
- препараты от укачивания в транспорте и на воде;
- болеутоляющие средства;
- средства от сердечнососудистых заболеваний;
- желудочные средства;
- перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
- средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
- солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
- не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
- соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
- не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте, мусор выбрасывать в специально отведенных местах;
- не заходите на территорию служебных помещений;
- на маршруте выполняйте требования гида-проводника, в случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста;
- в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
- на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
- если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
- при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря;
- при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
- в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
- в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
- Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
- Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
- Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
- Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
- Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
- Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
- Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встрече с медведем:
- в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
- если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
- двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
- когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
- оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
- не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках;
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5–10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду;
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Правила безопасного поведения на сплаве
- перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
- осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
- во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
- при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
- не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда расчетный час в гостинице?
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.
Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
Сколько будет человек в группе?
Количество человек в группе может каждый день меняться и быть от 1 до 20-24 человек.
Будет ли организован трансфер из/в аэропорт?
Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам, в другие дни возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату (цена зависит от количества людей), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
На чем мы будем передвигаться?
Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.
Как мы будем поддерживать связь?
Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
Возможны ли изменения в программе?
Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательно выполнении всех заявленных услуг.
По состоянию подъездной дороги и погодным условиям трекинг на Дачные источники и водопад Спокойный может быть заменен на прогулку к водопаду Вилючинскому + Верхнепаратунские горячие источники с купанием (на усмотрение гида).
Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Дата тура: 15-24 августа 2022г.
Должна отметить, что это было Главное Путешествие в моей жизни!
Самые чудесные впечатления и восторг, невероятные красоты Края, было ощущение, что