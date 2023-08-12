Вода и пламя на просторах Камчатки

Акция раннего бронирования: указанная цена актуальна при внесении предоплаты в размере 50% от стоимости тура.

Путешествие на Камчатку, где воедино переплелись огненные вулканы и водные просторы, подарит ощущение свободы, полета и
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бесконечности мироздания.

Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана, отправитесь на сплав с рыбалкой, посетите горный массив Вачкажец и примите участие в морской прогулке к бухте Русской.

И, конечно, вас ожидает восхождение на вулкан Авачинский и невероятные эмоции от путешествия в далекий край. Стоимость тура без проживания — 109 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 141 500 руб.

5
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Вода и пламя на просторах Камчатки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Увлекательная рыбалка на сплаве
Увлекательная рыбалка на сплаве
Сплавитесь по реке Быстрой и попробуете себя в спортивной камчатской рыбалке
Дополнительные активности
Дополнительные активности
Сможете разнообразить свое путешествие дополнительной вертолетной экскурсией
Горячие источники
Горячие источники
Расслабитесь в согревающих термальных бассейнах
Морская прогулка
Морская прогулка
Отправитесь к бухте Русской и насладитесь видами Камчатки с моря
Дальневосточные вкусы
Дальневосточные вкусы
Попробуете местные морепродукты, крабов, камчатскую уху
Домашний вулкан
Домашний вулкан
Поднимитесь на вулкан Авачинский и испытаете свои силы на прочность

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Вас встретит водитель с табличкой.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Питание не включено.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Морская прогулка к бухте Русская

Завтрак.

06:40–07:45 Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.

08:00–18:00 Морская прогулка к бухте Русской (10 часов, без выхода н берег).

Морская рыбалка.

Питание на борту (нарезки, бутерброды, уха, крабы, напитки).

18:00–19:00 Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед на катере.

Морская прогулка к бухте РусскаяМорская прогулка к бухте Русская
3 день

Дачные горячие источники

Завтрак в гостинице.

Дачные горячие источники (без купания).

08:00–10:30 Трансфер в район Мутновской ГеоЭС.

10:30–13:00 Треккинг на Дачные термальные источники/

Gtрекус (сэндвич, шоколад, морс, вода).

13:00 Обед-пикник (основное блюдо с гарниром, рыбные, овощные, мясные, сырные нарезки, хлеб, чай, десерт к чаю).

14:30 Переезд на водопад на ручье Спокойном.

Прогулка к водопаду Снежный Барс на ручье Спокойном. Посещение водопада только при наличии проезда.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, перекус, обед.

Дачные горячие источникиДачные горячие источникиДачные горячие источники
4 день

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источники

06:00 Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паек).

06:30 Выезд на реку Быстрая.

09:00 Прибытие в базовый лагерь на реке Быстрая.

09:00–12:00 Сплав со спортивной рыбалкой по реке Быстрой. Рафтами управляют гиды.

12:30–13:30 Обед в палаточном лагере (суп, второе, рыбная и мясная нарезка, сок, чай).

13:30–15:00 Переезд в поселок Малка, купание в диких горячих источниках.

15:00–17:30 Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источникиСплав с рыбалкой по реке Быстрой. Малкинские горячие источники
5 день

Прогулка на гору Верблюд

08:00 Завтрак.

Выписка из гостиницы.

09:00–11:30 Переезд к подножию Авачинского и Корякского вукланов.

11:30–13:00 Размещение в домиках Авачинского базового лагеря, обед.

13:00–15:30 Прогулка на гору Верблюд (2,5–3 часа подъем и спуск, 7 км превышение 300 м).

18:00 Ужин в Авачинском базовом лагере.

Ночевка в домиках (двухъярусные кровати, матрас, спальник).

Питание: завтрак, обед в лагере, ужин в лагере.

Прогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору ВерблюдПрогулка на гору Верблюд
6 день

Восхождение на Авачинский вулкан

06:00 Завтрак.

07:00 Начало восхождения на Авачинский вулкан (5–7 часов подъем, превышение 1700 м, 3–4 часа спуск).

Авачинский вулкан — один из самых активных на Камчатке (2 751 м.), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу.

Обед сухим пайком на маршруте.

Возвращение, ужин на туристической базе.

21:00 Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак в лагере, обед (сухой паек), ужин в лагере.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
7 день

Поездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсии

09:00 Завтрак.

11:00–13:00 Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу.

13:00–14:00 Переезд в Петропавловск-Камчатский.

14:00–15:00 Обед (бизнес-ланч).

15:00–18:00 Экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея.

18:00–19:00 Возвращение в гостиницу.

ИЛИ

Дополнительные туры (за доп. плату по запросу):

  • вертолетные экскурсии;
  • конные прогулки;
  • серфинг;
  • сап серфинг и т. д.

Питание: завтрак, обед в ресторане.

Поездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсииПоездка на берег Тихого океана, посещения рынка, сувенирных магазинов или дополнительные экскурсии
8 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

09:00 Завтрак.

Свободный день или дополнительные туры:

  • Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров.

09:30 Трансфер на вертолетную площадку.

10:30–16:00 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

Посадка на горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.

  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро.

09:30 Трансфер на вертолетную площадку.

10:30–16:00 Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач.

Посадка на Ходуткинских горячих источниках, купание.

Обед-пикник.

16:00–17:00 Возвращение в гостиницу.

  • Этническая экскурсия.

11:30–12:30 Трансфер в этнический комплекс — питомник ездовых собак

12:30–15:30 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, концерт, фотосессия

Обед.

Возвращение в гостиницу.

  • Восхождение на вулкан Горелый.

08:00 Трансфер к подножию вулкана.

11:30 Начало восхождения на вулкан Горелый.

Перекус на маршруте.

Обед-пикник по возвращении к машине.

17:00–20:00 Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
9 день

Горный массив Вачкажец

08:00 Завтрак.

09:00–11:00 Трансфер кгорному массиву Вачкажец.

11:00–15:00 Прогулка в горный цирк (по дороге осмотр водопада, горного озера).

Внимание! По состоянию дороги и пешей тропы прогулка может занять больше времени, чем запланировано.

15:00–16:00 Обед-пикник (основное блюдо с гарниром, рыбные, овощные, мясные, сырные нарезки, хлеб, чай, десерт к чаю).

18:30 Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед-пикник.

Горный массив ВачкажецГорный массив Вачкажец
10 день

Отъезд

Завтрак.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в Аэропорт.

Вылет.

Питание: завтрак.

Проживание

Стоимость тура без проживания — 109 000 руб.

Также вы можете выбрать тур с проживанием в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском и одной ночь в базовом лагере.

Стоимость тура с проживанием на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура (фиксированные даты)Двухместное размещениеОдноместное размещение
Паратунка
Гелиос 2*142 000161 000
Кречет 3*164 000210 000
Лесная Поляна 3*160 000210 000
Лагуна, корпус “Голубое Озеро”4* (заезд с 09.07)163 000213 000
Лагуна, корпус “Голубое Озеро” 4* (заезды с 16.07)178 000242 000
Лагуна, модульные домики 4* (заезд с 09.07)178 000242 000
Лагуна, модульные домики 4* (заезды с 16.07)200 000281 000
Спутник-Камчатка 3* (полупансион)195 000272 000
Спутник 4* (полупансион)206 000296 000
Петропавловск-Камчатский
Командор 3*151 000192 000
КлючОтель160 000178 000
Авача 3*160 000178 000

При проживании в Паратунке включено купание в бассейне с термальной водой (кроме Лагуны).

В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.

Заселение в гостиницы “Лагуна” и “Лесная поляна” происходит после 15:00, во все остальные гостиницы – после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Варианты проживания

База отдыха «Гелиос»

8 ночей

Расположена в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар.

Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»База отдыха «Гелиос»

База отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озеро

8 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.
Номера со всеми удобствами.

База отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озероБаза отдыха «Голубая Лагуна», корпус Голубое озеро

Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)

8 ночей

Располагается в п. Паратунка. К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и общий лаундж. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка. Номера со всеми удобствами.

Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)Гостиница «Спутник-Камчатка» (Бел-Кам-Тур)

Гостиница «Авача»

8 ночей

Расположена в центре г. Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей гостиницы: спа-салон с сауной, тренажерный зал, рестораны. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном.

В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

В 10 минутах езды от отеля находятся лыжные курорты "Красная сопка" и "Эдельвейс". После дня катания на лыжах гости могут посетить сеанс массажа или косметические процедуры в салоне отеля.

На круглосуточной стойке регистрации организуют трансфер от/до аэропорта Елизово, расстояние до которого составляет 30 км.

Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»

База отдыха «Голубая Лагуна», модульные домики

8 ночей

База отдыха «Голубая Лагуна» расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне Паратунка в 35 км от г. Петропавловска – Камчатского и в 20 км от аэропорта г. Елизово.

Корпус «Гостевая деревня» включает 45 номеров стандарт (трансформеры дабл/твин + диван, 21 кв. м) и 4 номера комфорт (трансформеры дабл/твин + диван, 28 кв. м). В номере спальня с санузлом + гостевая зона с маленькой кухней.

К услугам гостей ресторан, открытый бассейн, бар и сад.

База отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домикиБаза отдыха «Голубая Лагуна», модульные домики

Гостиница «Спутник»

8 ночей

Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.

Корпус «Спутник» – это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.

Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.

Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»Гостиница «Спутник»

База отдыха «Кречет»

8 ночей

База отдыха «Кречет» находится в селе Паратунка, в Камчатском крае. К услугам гостей обустроена автостоянка.

На ухоженной территории располагаются два корпуса, где имеются номера различных категорий. В них есть всё самое необходимое для проживания: комфортабельные кровати, собственная ванная комната, мини-холодильник, а ещё балкон с красивым видом на окружающий лес.

Питание можно организовать в кафе или воспользоваться мангалами на специально выделенной зоне.

В закрытой зоне отдыха есть бассейн с термальной водой, так же работает баня. Поблизости протекает река, вдоль которой приятно устраивать прогулки. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,8 км.

База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»База отдыха «Кречет»

База отдыха «Лесная Поляна»

8 ночей

База отдыха расположилась в селе Паратунка в Камчатском крае. К услугам отдыхающих интернет-Wi-Fi и круглосуточная регистрационная стойка.

Номерной фонд базы отдыха оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время проживания. В собственной ванной комнате установлен душ.

Каждое утро в зале для завтраков сервируется «шведский стол».

Расстояние до аэропорта Елизово составляет 27 км.

База отдыха «Лесная Поляна»База отдыха «Лесная Поляна»База отдыха «Лесная Поляна»База отдыха «Лесная Поляна»База отдыха «Лесная Поляна»

Гостевой дом «Командор»

8 ночей

Мини-отель расположен в городе Петропавловск-Камчатский. Гости могут организовать трансфер от и до аэропорта, воспользоваться услугами прачечной и бесплатной охраняемой парковки.

Небольшие, но уютные номера располагают удобными спальными местами, чайником, холодильником и письменным столом. Для хранения вещей установлен вместительный шкаф. Также для постояльцев доступен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.

Каждое утро сервируется завтрак в формате "шведский стол", который отличается разнообразием блюд. Кроме того, работает буфет, подходящий по ассортименту для детей.

В окрестностях отеля работает множество кафе с различной кухней, которые могут посетить гости. Но самыми главными достопримечательностями являются Тихий океан и озеро Култучное, прогуляться к которым стоит, чтобы полюбоваться природой и искупаться в их водах.

Гостевой дом «Командор»Гостевой дом «Командор»Гостевой дом «Командор»Гостевой дом «Командор»

Городской отель «КлючОтель»

8 ночей

Городской отель «Ключотель» находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади. Гости смогут добраться до основных достопримечательностей пешком, на общественном транспорте или такси.

Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.

В стоимость номера включен завтрак по системе «Шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.

Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,2 км.

Городской отель «КлючОтель»Городской отель «КлючОтель»Городской отель «КлючОтель»Городской отель «КлючОтель»

Базовый лагерь у Авачинского вулкана

1 ночь

Тур предусматривает ночевку в базовом лагере у подножия Авачинского вулкана. Предоставляются восьми и десятиместные домики с двухъярусными кроватями и спальниками.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам
  • Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске или Паратунской зоне
  • Питание: день 2: завтрак, обед на катередень 3: завтрак, перекус, обеддень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обед в лагере, ужин в лагередень 6: завтрак в лагере, обед (сухой паек), ужин в лагередень 7: завтрак, обед в ресторанедень 8: завтракдень 9: завтрак, обед-пикникдень 10: завтрак
  • День 2: завтрак, обед на катере
  • День 3: завтрак, перекус, обед
  • День 4: завтрак, обед
  • День 5: завтрак, обед в лагере, ужин в лагере
  • День 6: завтрак в лагере, обед (сухой паек), ужин в лагере
  • День 7: завтрак, обед в ресторане
  • День 8: завтрак
  • День 9: завтрак, обед-пикник
  • День 10: завтрак
  • Все экскурсии по программе (за исключением дополнительных экскурсий в день 8)
  • Услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах
  • Услуги экскурсовода-координатора (7 дней по основной программе)
  • Проживание в Базовом Лагере у подножия Авачинского вулкана
  • При проживании в Паратунке - купание в бассейне с термальной водой (кроме Лагуны)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского
  • Индивидуальный трансфер
  • Страховка
  • Блесны в случае утери или порчи
  • Ужины в гостинице
  • Дополнительные экскурсии (день 8), стоимость на 1 человека: вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел. этническая экскурсия (трансфер не включен, его стоимость зависит от количества человек) - от 5 000 руб. джип-тур восхождение на вулкан Горелый - от 16 000 руб
  • Вертолетная экскурсия Долина Гейзеров - Узон - Налычево (с 01.07.2024) - 70 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Курильское озеро - Ксудач - Ходутка (примерно с 12.07.2024) - 70 000 руб. /чел
  • Этническая экскурсия (трансфер не включен, его стоимость зависит от количества человек) - от 5 000 руб
  • Джип-тур восхождение на вулкан Горелый - от 16 000 руб
  • Спиртные напитки
  • При проживании в Лагуне посещение аквацентра и спа
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для треккингов и восхождения (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговая обувь (кроссовки не подойдут);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны, флисовая кофта, футболка;
  • желательно – термобельё соответственно сезону;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения, солнцезащитные очки;
  • ёмкость для питья для треккингов и восхождений (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • запасной комплект белья и сменных вещей (во время двухдневного путешествия к Авачинскому вулкану);
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности (для проживающих в гостинице в Паратунке);
  • гамаши.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10–15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2–3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье — июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25°С в долинах, до +5°С в горах. В конце августа — начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
  • не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
  • соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
  • не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте, мусор выбрасывать в специально отведенных местах;
  • не заходите на территорию служебных помещений;
  • на маршруте выполняйте требования гида-проводника, в случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста;
  • в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
  • на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
  • если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
  • при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря;
  • при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
  • в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
  • в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
  1. Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
  2. Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
  3. Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
  4. Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
  5. Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
  6. Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
  7. Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встрече с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:

  • если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
  • закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
  • двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
  • когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
  • оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
  • не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках;
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5–10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду;
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Правила безопасного поведения на сплаве
  • перед посадкой на плавсредство, наденьте спасательный жилет, подгоните его по длине и застегните;
  • осуществляйте посадку на судно, после того как будет получено соответствующее разрешение от гида-проводника и на указанное им место;
  • во время сплава не передвигайтесь по судну без необходимости;
  • при прохождении порогов, сливов, шивер и пр. водных препятствий внимательно слушайте команды гида и держитесь за плавсредство;
  • не создавайте ситуаций мешающих гиду управлять судном.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда расчетный час в гостинице?

Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.

Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.

Сколько будет человек в группе?

Количество человек в группе может каждый день меняться и быть от 1 до 20-24 человек.

Будет ли организован трансфер из/в аэропорт?

Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и средам, в другие дни возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату (цена зависит от количества людей), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.

На чем мы будем передвигаться?

Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ.

Как мы будем поддерживать связь?

Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.

Возможны ли изменения в программе?

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательно выполнении всех заявленных услуг.

По состоянию подъездной дороги и погодным условиям трекинг на Дачные источники и водопад Спокойный может быть заменен на прогулку к водопаду Вилючинскому + Верхнепаратунские горячие источники с купанием (на усмотрение гида).

Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
12 авг 2023
Интересный тур, много впечатлений, Камчатка завораживает!
Н
1 сен 2022
Тур «ВОДА и ПЛАМЯ на просторах Камчатки»
Дата тура: 15-24 августа 2022г.
Должна отметить, что это было Главное Путешествие в моей жизни!
Самые чудесные впечатления и восторг, невероятные красоты Края, было ощущение, что
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побывали на другой планете!
Тур прекрасно и правильно составлен - каждый день очень наполнен, ни секунды "простоя", впечатления будто нанизываются одно на другое.
При теоретическом рассмотрении программы показалось, что самые спокойные и не тяжёлые с физической точки зрения дни напрасно поставлены в начале Тура и должно быть наоборот, однако потом, после всех довольно непростых, но потрясающих восхождений на Вулканы Авачинский и Горелый стало понятно, что всё верно - нагрузки по "восходящей" это как раз правильно, и как раз именно таким образом возникает ощущение насыщенности программы:
- Морская экскурсия на катере по Авачинской Бухте к острову Старичков с красивейшими пейзажами по пути к выходу из бухты в Тихий океан + невероятно вкусная свежая уха и крабы-стригунами на угощение - в первый же день тура эта прогулка просто сразила.
- Большая, очень интересная экскурсия в так называемую миниатюрную Долину Гейзеров (Мутновские дачные источники) и возможность увидеть почти уникальную ГеоТЭС.
- Сплав по реке Быстрой с обедом + бонусом наблюдение в заводи у лагеря за идущей в то самое время на нерест Неркой, и сюрприз в виде медведя на другом берегу реки, обстоятельно и ничуть не смущаясь людей вылавливающим эту самую Нерку.
- Прогулка в долину горного массива Вачкажец по совершенно необычному берёзовому лесу к живописному озеру, и потом далее путь вдоль горной речки с небольшими водопадами к инопланетно выглядящему Горному Цирку. По пути на склонах гор издалека удалось случайно увидеть нескольких пасущихся в ягодниках медведей))
- Восхождения на вулканы - это невероятный опыт! Сначала немного страшно от того, сколько нужно будет пройти, и при этом постепенно поднимаясь в итоге набрав высоту более 1500 метров. На Авачинский Вулкан из-за непогоды не удалось взойти до самой вершины, но это не умаляет того, что с высоты на которой был расположен базовый лагерь (850м) наша группа поднялась до отметки 2150м, а некоторые отважные пошли и дальше, и поднялись до самой вершины на 2700м.
Второй Вулкан - Горелый совсем другой, немного ниже Авачинского, но вполне высокий (около 1800м). Подняться до кратера не так-то просто, зато после всех усилий увидеть мутно-бирюзовое озеро в глубоком кратере - это непередаваемое чувство!
Отель Лагуна, где мы проживали находился в районе местечка Паратунка.
Очень хорошая территория с симпатичными разнообразными домиками, на берегу озера + замечательный термальный бассейн при СПА - вполне большого размера с природной (даже целебной) водой. После всех продолжительных экскурсий по вечерам просто волшебно расслабить тело в комфортной тёплой воде.
Петропавловск-Камчатский очень милый город! Понравилось гулять по вполне ухоженной набережной и затем уже на закате по близлежащей Никольской сопке, которая заботливо превращена в современный Парк с красивыми смотровыми площадками.
Мы безоговорочно влюбились в этот Край, поняли что увидели лишь малую часть всех красот и что обязательно надо вернуться!!!

С наилучшими пожеланиями, Наталья Ж., Москва

Е
11 авг 2022
Отличный отдых! Масса впечатлений от увиденного. Красивый край и великолепная природа. Горы, вулканы, океан великолепны!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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