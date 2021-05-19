Всё о Петровск-Забайкальском

Полезная информация о Петровск-Забайкальском

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Местное время в Петровск-Забайкальском
08:5550
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПетровск-Забайкальский
По-английскиPetrovsk-Zabaykal'skiy
Население города19 713 чел.
Часовой поясAsia/Chita
Средняя высота783 м. от уровня моря

Где находится Петровск-Забайкальский на карте

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