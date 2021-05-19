Полезная информация о Петровск-Забайкальском
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Местное время в Петровск-Забайкальском
08:5550
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Петровск-Забайкальский
|По-английски
|Petrovsk-Zabaykal'skiy
|Население города
|19 713 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Chita
|Средняя высота
|783 м. от уровня моря