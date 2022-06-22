Июньские праздники в Карелии

Русский Север всегда славился своими сказаниями и былинами

4.7
3 отзыва
Русский Север всегда славился своими сказаниями и былинами.

В Карелии был написан не только знаменитый на весь мир эпос «Калевала», но и огромное количество сказаний, песен и рун.

В данном туре мы хотим рассказать Вам истории про знаменитые карельские острова: Кижи и Валаам, а также не менее интересные водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала!
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Июньские праздники в Карелии
Ближайшие даты:
11
июн

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску, на остров Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия на о. Кижи.  

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. 

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Экскурсия по Петрозаводску, на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, на остров Кижи
2 день
Экскурсия на выбор

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха.

По желанию можно самостоятельно провести день или поехать на экскурсию за доп. плату.

1. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Ранний подъем. 

Завтрак с собой ланч-бокс. 

06:00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту. 

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г.Сортавала. 

Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон, продолжительность – 1 ч. 15 мин. 

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

2.Сплав по реке Шуя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте). 

Встреча с инструктором.

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа- кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя.

 Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

 Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. 

Пикник у костра. 

Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00:00.

Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!

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3 день
Водопада Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу. 

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. 

Обед в пути.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд №17  или в Санкт-Петербург, поезд №805Ч («Ласточка»).

Водопада КивачВодопада КивачВодопада КивачВодопада КивачВодопада Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Гостиница

Двухместный
номер

Одноместный
номер

Доп место

взрослый
 

Отель «Piter Inn»

19 900

24 900

16 500

Скидка детям до 16 лет – 2 000 руб. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Питер Инн "4*, 2 ночи
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия на о. Кижи
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк, Мраморный каньон + остров Валаам + обед: взрослые –8 500 руб. /чел. дети до 12 лет – 6 500 руб. /чел.
  • Взрослые –8 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 6 500 руб. /чел.
  • Сплав по реке Шуя + пикник: взрослые – 1 800 руб. /чел. дети до 12 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Взрослые – 1 800 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 1 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – Свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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