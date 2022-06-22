Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
По желанию можно самостоятельно провести день или поехать на экскурсию за доп. плату.
1. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
06:00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г.Сортавала.
Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон, продолжительность – 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
2.Сплав по реке Шуя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Встреча с инструктором.
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа- кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).
На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00:00.
Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №805Ч («Ласточка»).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
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Гостиница
|
Двухместный
|
Одноместный
|
Доп место
взрослый
|
Отель «Piter Inn»
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19 900
|
24 900
|
16 500
Скидка детям до 16 лет – 2 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.