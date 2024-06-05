Экскурсии в Карелию из Петрозаводска

Найдено 51 экскурсия в категории «Карелия» в Петрозаводске, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Урочище Чертов стул и финский суп
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
94 отзыва
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
«Приглашаю погрузиться в историю, фольклор и кухню Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500 за человека
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
202 отзыва
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Исследуете особенности северной природы, узнаете, что известно о древних ландшафтах Карелии и культуре региона в дохристианскую эпоху»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Петрозаводск в трех веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
«Не забывайте, что Карелия — это Север»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Вы получите важную информацию для самостоятельного путешествия по Карелии»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«На прогулке вы не только узнаете о традиционных блюдах Карелии, но и попробуете местные лакомства: клюкву в сахаре или морошковое варенье»
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Мифы, легенды и поверья Карелии»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«Поговорим о влияние шведов и голландцев на столицу Карелии, о Екатерининской эпохе и губернских мотивах 19 века, о дореволюционном периоде и потрясениях 20 века»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
«А поедем мы в гости к главному Деду Морозу Карелии: в этой резиденции с деревянным теремом круглый год рады юным и взрослым путешественникам»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
«Чтобы сполна ощутить магию Карелии, стоит лично познакомиться с её главным хранителем и символом — водопадом Кивач»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
«Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«Карелия известная и неизведанная»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
«В завершение мы непременно посетим одно из самых популярных мест в Карелии — водопад Кивач»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
86 отзывов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«По дороге вы узнаете о природных особенностях Карелии в целом и о Северном Приладожье, услышите легенды края»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800 за человека
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
«Во время отдыха расскажу о происхождении Карелии и особенностях нашего тектонического щита, который хранит несметные богатства всей планеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Вы познакомитесь с водопадами Ахинкоски, историческими достопримечательностями Сортавалы и главным украшением Карелии — горным парком Рускеала»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
«Я не только покажу вам красивейшие места Карелии, но и уберегу вас от скучных монологов и сухих фактов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
«Экотропа, которую нам предстоит исследовать, позволит вам взглянуть на главные красоты заповедной Карелии»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200 за всё до 4 чел.
Приладожье - в гостях у карельской сказки
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
«Спорить о том, какая часть Карелии живописнее, можно бесконечно долго — вся она, с юга на север, оставляет в душе путника особое воспоминание и впечатление, которое трудно передать словами»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
«А также услышите о символе Карелии — буром медведе, — пройдете по тропинке, проложенной местными жителями много лет назад, и ощутите магию таежного леса»
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200 за всё до 3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
«Мы посетим места, куда редко заезжают туристы и где можно уловить дух самобытной Карелии»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200 за всё до 4 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000 за всё до 6 чел.
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
«Мы посетим мастерскую художницы Светланы Георгиевской и полюбуемся ее выставкой «Время собирать камни», посвященной петроглифам Карелии»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
«Кижи — деревянное чудо и один из символов Карелии»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«По дороге вы насладитесь пейзажами южной части Карелии»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
«Многие думают, что самый красивый карьер Карелии — это Рускеала, но я вас удивлю»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«А также об основанном позже советском доме композиторов, создании легендарной песни «Долго будет Карелия сниться» и других интересных фактах об окрестностях Ладоги»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
767 отзывов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Это самый известный водопад Карелии, воспетый первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за человека
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
162 отзыва
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
«Добро пожаловать в столицу Карелии Многие известные советские архитекторы оттачивали свое мастерство именно в Петрозаводске»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
«Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
388 отзывов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Рускеала — одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за человека
Мистическая гора Воттоваара
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
50 отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
«Воттоваара Cамая высокая возвышенность средней Карелии — ее высота составляет 417 метров»
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500 за человека
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
3 отзыва
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
«Что вас ожидает: Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, а это примерно 3,5 – 4 часа в пути»
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Всего за день можно столько всего увидеть и узнать о Карелии»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за человека
Прогулка на каяках по лесному озеру
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
«Идти будем в комфортном для всех темпе, чтобы каждый успел и попрактиковаться в гребле, и оценить красоты Карелии с воды»
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700 за человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
59 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
«Вы побываете на самом большом водопаде Карелии, познакомитесь с историей марциальных курортов и испытаете на себе целительный эффект минеральных источников»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500 за человека
Национальный музей Республики Карелия: аудиоэкскурсия из века в век
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
«Приглашаем вас в Национальный музей Республики Карелия»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
🚶 Пешая
🚗 На машине
Аудиогид
5 часов
1 отзыв
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«Отправляйтесь в путешествие по Карелии в места, где появился первый в России царский курорт»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
«Мы считаем, что каждый турист в Карелии должен прикоснуться к многовековой культуре местного населения — карелов и увидеть их быт и уклад жизни, сохранившего свои традиции еще с XIX веков»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700 за человека
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000 за всё до 18 чел.
Золотое кольцо Карелии
Групповая
8 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Карелии
«Природа Карелии способна заворожить любого»
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    5 июня 2024
    На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
    Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
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    на живописное болото! Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая! Электроуселитель руля особенно доставил, после турецких квадроциклах, где тяжело поворачивается руль - здесь чувствуешь себя, словно в мерседесе. Второе - экипировка. Я переживал в чем ехать и какая будет погода. У инструктора на базе и мембранные непросокаемые костюмы, мотоциклетные джерси, если жарко, сапоги всех размеров и, конечно, крутые шлема! Будьте готовы - они тяжелые, оказывается так должны весить профессиональные шлема. Было комфортно и я чувствовал себя защищенным! Третье - гид. Специально выложил его фото с нашей группой. Очень яркий, жизнерадостный представитель Карелии. Он не только поведал нам миллиард легенд и рассказов о Карелии, но и влюбил в этот невероятный край навсегда. Теперь планирую приехать к нему на двухчасовой маршрут на заброшенную военную базу. Очень круто путешествовать с местным еще и с таким позитивным и знающим рассказчиком! Четвертое - кафе! По приезду на базе оказывается есть полноценное кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и полноценно и очень вкусно поесть! Про локации - молчу, фото сами за себя говорят. Рекомендую и сам приеду снова!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
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    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Приладожье - в гостях у карельской сказки
    Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
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    экскурсии, но потом все-таки решила сходить и не пожалела. Для меня прелесть таких экскурсий в том, что их проводят местные жители, поэтому они гораздо глубже и интереснее. Что касается самой Дарьи, то она легкая в общении, крайне эрудированная и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Для себя почерпнула много интересного, насладилась прогулкой по лесу (воздух там просто потрясающий), а суп и травяной чай оказались крайне приятным дополнением

    Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась наБыла на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
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    в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Карелия»

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  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Карелия" можно забронировать 51 экскурсию от 790 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 2814 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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