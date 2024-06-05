1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
«Приглашаю погрузиться в историю, фольклор и кухню Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Исследуете особенности северной природы, узнаете, что известно о древних ландшафтах Карелии и культуре региона в дохристианскую эпоху»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
«Не забывайте, что Карелия — это Север»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Вы получите важную информацию для самостоятельного путешествия по Карелии»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«На прогулке вы не только узнаете о традиционных блюдах Карелии, но и попробуете местные лакомства: клюкву в сахаре или морошковое варенье»
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Мифы, легенды и поверья Карелии»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«Поговорим о влияние шведов и голландцев на столицу Карелии, о Екатерининской эпохе и губернских мотивах 19 века, о дореволюционном периоде и потрясениях 20 века»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
«А поедем мы в гости к главному Деду Морозу Карелии: в этой резиденции с деревянным теремом круглый год рады юным и взрослым путешественникам»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
«Чтобы сполна ощутить магию Карелии, стоит лично познакомиться с её главным хранителем и символом — водопадом Кивач»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«И перед вами горный парк Рускеала — визитная карточка и природное чудо Карелии»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
«Древний палеовулкан — Карелия, которую ожидаешь увидеть»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«Карелия известная и неизведанная»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
«В завершение мы непременно посетим одно из самых популярных мест в Карелии — водопад Кивач»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«По дороге вы узнаете о природных особенностях Карелии в целом и о Северном Приладожье, услышите легенды края»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
«Во время отдыха расскажу о происхождении Карелии и особенностях нашего тектонического щита, который хранит несметные богатства всей планеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Вы познакомитесь с водопадами Ахинкоски, историческими достопримечательностями Сортавалы и главным украшением Карелии — горным парком Рускеала»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
«Я не только покажу вам красивейшие места Карелии, но и уберегу вас от скучных монологов и сухих фактов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
«Экотропа, которую нам предстоит исследовать, позволит вам взглянуть на главные красоты заповедной Карелии»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
«Спорить о том, какая часть Карелии живописнее, можно бесконечно долго — вся она, с юга на север, оставляет в душе путника особое воспоминание и впечатление, которое трудно передать словами»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
«А также услышите о символе Карелии — буром медведе, — пройдете по тропинке, проложенной местными жителями много лет назад, и ощутите магию таежного леса»
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«И наконец, перед нами один из символов Карелии — национальный парк, где шумит один из крупнейших равнинных водопадов Европы, 11-метровый великан-Кивач»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
«Мы посетим места, куда редко заезжают туристы и где можно уловить дух самобытной Карелии»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
«Мы посетим мастерскую художницы Светланы Георгиевской и полюбуемся ее выставкой «Время собирать камни», посвященной петроглифам Карелии»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
«Кижи — деревянное чудо и один из символов Карелии»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«По дороге вы насладитесь пейзажами южной части Карелии»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
«Многие думают, что самый красивый карьер Карелии — это Рускеала, но я вас удивлю»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Именно так называют заповедник Кивач, где вы в полной мере проникнетесь природой Карелии и увидите её главные красоты — мшистые скалы, хвойные леса и серебристые нити рек»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«А также об основанном позже советском доме композиторов, создании легендарной песни «Долго будет Карелия сниться» и других интересных фактах об окрестностях Ладоги»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Это самый известный водопад Карелии, воспетый первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
«Добро пожаловать в столицу Карелии Многие известные советские архитекторы оттачивали свое мастерство именно в Петрозаводске»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Рускеала — одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
«Воттоваара Cамая высокая возвышенность средней Карелии — ее высота составляет 417 метров»
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
«Что вас ожидает: Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, а это примерно 3,5 – 4 часа в пути»
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Всего за день можно столько всего увидеть и узнать о Карелии»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на каяках по лесному озеру
Начало: Местечко Лососинное, улица 17-й Километр
«Идти будем в комфортном для всех темпе, чтобы каждый успел и попрактиковаться в гребле, и оценить красоты Карелии с воды»
Расписание: Ежедневно в 10:50, 13:50, 18:50, с мая по октябрь включительно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
«Вы побываете на самом большом водопаде Карелии, познакомитесь с историей марциальных курортов и испытаете на себе целительный эффект минеральных источников»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
«Приглашаем вас в Национальный музей Республики Карелия»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«Отправляйтесь в путешествие по Карелии в места, где появился первый в России царский курорт»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Групповая
9 часов
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
«Мы считаем, что каждый турист в Карелии должен прикоснуться к многовековой культуре местного населения — карелов и увидеть их быт и уклад жизни, сохранившего свои традиции еще с XIX веков»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
от 9 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
8 часов
Золотое кольцо Карелии
«Природа Карелии способна заворожить любого»
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита5 июня 2024Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
- ММарина5 июня 2024Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ППавел3 июня 2024Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
- ЮЮлия3 июня 2024Была на экскурсии несколько дней назад. В какой-то момент думала отменить, так как случайно оказалась на урочище в рамках другой
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ЕЕлена1 июня 2024Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Карелия»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Карелия" можно забронировать 51 экскурсию от 790 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 2814 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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