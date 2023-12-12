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Программа тура по дням
Сортавала. На метеорах на остров Валаам
Для тех, кто не может начать тур в Сортавале, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.
8:20 Встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала.
8:40 Завтрак в кафе.
9:10 - 10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.
11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам. До святого острова не так далеко – всего 22 километра.
11:50 - 16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Посетим Воскресенский скит.
16:50 - 17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.
18:00 Посещение арт-галереи Кронида Гоголева. Увидим экспозицию картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.
День на Рускеале
8:45 Завтрак, освобождение номеров в Сортавале.
9:30 Отправление в горный парк Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:00 ЖД Сортавала - Рускеала). Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:05 по маршруту Сортавала-Рускеала. Приобретать билеты необходимо самостоятельно, заранее, на сайте РЖД. Кто не хочет ехать на ретропоезде - едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.
10:45 Прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор.
Свободное время.
14:15 Посещение тохминских водопадов. По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
18:45 Прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу, отдых.
Петрозаводск и остров Кижи
Завтрак в гостинице.
8:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска. Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
09:30 - 17:00 Экскурсия на остров Кижи. С речного вокзала Петрозаводска на метеоре едем на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества. Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.
Возвращение на комете в Петрозаводск.
17:00 - 19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.
Свободное время.
Золотое кольцо Карелии
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.
9:00 Отправление на экскурсию. Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил. А потом – возвращение в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск, свободное время.
Чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус - есть багажный отсек.
Проживание
Взрослый (основное место) — 39900 рублей.
Дети до 14 лет — скидка 4600 рублей.
Пенсионеры, ветераны БД, инвалиды — скидка 500 рублей.
Размещение на дополнительном месте — скидка 2400 рублей.
Одноместное размещение — доплата 6500 рублей.
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Карелия-СПА, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение, а также дополнительные услуги: рестораны, сауны и СПА-комнаты,
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).
На 1 ночь мы уедем из Петрозаводска в северное Приладожье. Все вещи с собой брать не обязательно — мы еще вернемся в Петрозаводск, в тот же самый отель (вещи можно оставить в камере хранения, а самое необходимое взять с собой).
Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах.
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова - что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей гостиницы широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Карелия-СПА
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Питер ИНН»
Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Сортавала
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Ладога
Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Пийпун Пиха
Отель расположен в республике Карелия. К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.
К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавале)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеоры на Кижи и Валаам
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала/г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры и доп. расходы по желанию
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательные: документы, удостоверяющие личность.
Рекомендованные:
- репеллент;
- женщинам головной убор для посещения храма;
- ветровка с капюшоном;
- солнечные очки;
- удобная обувь.
- Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Предоставляются ли скидки на тур?
Детям до 14 лет — скидка 4600 рублей.
Пенсионерам, ветеранам БД, инвалидам — скидка 500 рублей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.