1 день

Сортавала. На метеорах на остров Валаам

Для тех, кто не может начать тур в Сортавале, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

8:20 Встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала.

8:40 Завтрак в кафе.

9:10 - 10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам. До святого острова не так далеко – всего 22 километра.

11:50 - 16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Посетим Воскресенский скит.

16:50 - 17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.

18:00 Посещение арт-галереи Кронида Гоголева. Увидим экспозицию картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.

19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.