Сказания Севера: Карелия

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи и Валаам, мы разработали интересную программу тура с комфортным отдыхом! Мы в полной мере насладимся видами Валаама, Рускеалы, огромным количеством водопадов, услышим звуки самого большого озера в Европе — Ладоги, увидим красоту острова Кижи и столицы Карелии — Петрозаводска, а также посетим достопримечательности по знаменитому «Золотому кольцу Карелии».Все самое интересное ждет вас!
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Ближайшие даты:
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Увидим самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видами
Старинная Сортавала
Старинная Сортавала
Прогуляемся по городу с шведскими корнями
Священный остров Валаам
Священный остров Валаам
Отправимся на метеорах на крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Посетим жемчужину Карелии — остров Кижи, памятник ЮНЕСКО
Вкус Карелии
Вкус Карелии
Попробуем местную кухню и почувствуем себя настоящими местными жителями

Программа тура по дням

1 день

Сортавала. На метеорах на остров Валаам

Для тех, кто не может начать тур в Сортавале, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

8:20 Встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала.

8:40 Завтрак в кафе.

9:10 - 10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам. До святого острова не так далеко – всего 22 километра.

11:50 - 16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Посетим Воскресенский скит.

16:50 - 17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.

18:00 Посещение арт-галереи Кронида Гоголева. Увидим экспозицию картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.

19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Сортавала. На метеорах на остров ВалаамСортавала. На метеорах на остров ВалаамСортавала. На метеорах на остров ВалаамСортавала. На метеорах на остров Валаам
2 день

День на Рускеале

8:45 Завтрак, освобождение номеров в Сортавале.

9:30 Отправление в горный парк Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:00 ЖД Сортавала - Рускеала). Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:05 по маршруту Сортавала-Рускеала. Приобретать билеты необходимо самостоятельно, заранее, на сайте РЖД. Кто не хочет ехать на ретропоезде - едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.

10:45 Прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор.

Свободное время.

14:15 Посещение тохминских водопадов. По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».

18:45 Прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу, отдых.

День на РускеалеДень на РускеалеДень на РускеалеДень на Рускеале
3 день

Петрозаводск и остров Кижи

Завтрак в гостинице.

8:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска. Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

09:30 - 17:00 Экскурсия на остров Кижи. С речного вокзала Петрозаводска на метеоре едем на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества. Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.

Возвращение на комете в Петрозаводск.

17:00 - 19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.

Свободное время.

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
4 день

Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.

9:00 Отправление на экскурсию. Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил. А потом – возвращение в Петрозаводск.

17:00 Прибытие в Петрозаводск, свободное время.

Чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус - есть багажный отсек.

Золотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо КарелииЗолотое кольцо Карелии

Проживание

Взрослый (основное место) — 39900 рублей.
Дети до 14 лет — скидка 4600 рублей.
Пенсионеры, ветераны БД, инвалиды — скидка 500 рублей.

Размещение на дополнительном месте — скидка 2400 рублей.
Одноместное размещение — доплата 6500 рублей.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Карелия-СПА, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение, а также дополнительные услуги: рестораны, сауны и СПА-комнаты,

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).

На 1 ночь мы уедем из Петрозаводска в северное Приладожье. Все вещи с собой брать не обязательно — мы еще вернемся в Петрозаводск, в тот же самый отель (вещи можно оставить в камере хранения, а самое необходимое взять с собой).

Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах.

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова - что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей гостиницы широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Прионежский»

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»

Отель «Онежский замок»

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»

Отель «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»

Отель «Cosmos»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»

Бутик-отель «13 стульев»

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»

Карелия-СПА

2 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Карелия-СПАКарелия-СПАКарелия-СПАКарелия-СПАКарелия-СПА

Отель «Питер ИНН»

2 ночи

Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»

Сортавала

1 ночь

Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.

Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.

СортавалаСортавалаСортавалаСортавалаСортавалаСортавала

Ладога

1 ночь

Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.

Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.

ЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадога

Пийпун Пиха

1 ночь

Отель расположен в республике Карелия. К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.

В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.

К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.

Пийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун Пиха

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавале)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеоры на Кижи и Валаам
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала/г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры и доп. расходы по желанию
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательные: документы, удостоверяющие личность.

Рекомендованные:

  • репеллент;
  • женщинам головной убор для посещения храма;
  • ветровка с капюшоном;
  • солнечные очки;
  • удобная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Предоставляются ли скидки на тур?

Детям до 14 лет — скидка 4600 рублей.
Пенсионерам, ветеранам БД, инвалидам — скидка 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 дек 2023
У принимающей стороны классные гиды и хороший транспорт.
У принимающей стороны классные гиды и хороший транспорт.У принимающей стороны классные гиды и хороший транспорт.У принимающей стороны классные гиды и хороший транспорт.
А
11 дек 2023
Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.
Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.Всё расписано, ежедневное информирование, удобные выезды и приезды от тура к туру, отличные гиды, Андрею отдельное спасибо;) всё понравилось.
И
27 ноя 2023
Гиды не подкачали 👌
Гиды не подкачали 👌Гиды не подкачали 👌Гиды не подкачали 👌Гиды не подкачали 👌Гиды не подкачали 👌Гиды не подкачали 👌

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