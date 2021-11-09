Ноябрьские праздники в Карелии

Предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу праздничной Карелии на ноябрьских выходных

4.7
3 отзыва
Предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу праздничной Карелии на ноябрьских выходных.
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ближайшие даты:
04
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная развлекательная программа – погружение в природу и исследование исторических мест и культовых сооружений, которыми богата республика Карелия;
  • оптимальное соотношение активного отдыха и познавательных экскурсий – гибкая программа позволит Вам выбрать отдых по душе;
  • возьмем частичку Карелии с собой – большое количество разнообразных сувениров, ярко характеризующих колорит карельского быта и богатств края.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск. Дом Куклы. Центр Шунгита

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Путешествие в мир загадочного камня – шунгит.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Обед в кафе города.

14:00 Размещение в гостинице.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться Спа процедурами в оздоровительном центре отеля Карелия Спа4*.

У Вас есть возможность съездить на экскурсию «В гостях у Хаски» (доп.оплата, бронируется и оплачивается при покупке тура, цена указана ниже).

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. 

Почувствуем дух крайнего Севера – устроим пикник в чуме!

Петрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр Шунгита
2 день
Экскурсия в Рускеальский горный парк или на о. Кижи (на выбор)

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

За доп.плату мы вам предлагаем экскурсию на выбор:

  • Экскурсия в Рускеальский горный парк "Мраморный каньон" (доп.оплата, бронируется и оплачивается при покупке тура, цена указана ниже).

Продолжительность – 1 ч. 15 мин.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у Рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Обед в пути в кафе.

  • Экскурсия на о.Кижи на воздушной подушке через Великую Губу (доп.оплата, бронируется и оплачивается при покупке тура, цена указана ниже). 

Осуществляется при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения, при штормовом предупреждении экскурсия заменяется на равноценную.

Выезд из Петрозаводска в 07:00, возвращение в Петрозаводск (через Великую Губу) ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии – Заонежье. 

Продолжительность программы – до 15 часов.

Экскурсия в Рускеальский горный парк или на о. Кижи (на выбор)Экскурсия в Рускеальский горный парк или на о. Кижи (на выбор)Экскурсия в Рускеальский горный парк или на о. Кижи (на выбор)Экскурсия в Рускеальский горный парк или на о. Кижи (на выбор)
3 день
Марциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Первого российского курорта "Марциальные воды".

Посещение вулкана Гирвас.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск – Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск – Санкт-Петербург в 18:00. 

Внимание: организатор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Марциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад КивачМарциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад КивачМарциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад КивачМарциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Одноместное Двухместное Двухместное дети до 12 лет Дополнительное дети до 12 лет
15 500 13 500 13 200 12 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии: обзорная по Петрозаводску в Дом Кукол в Центр Шунгита на водопад Кивач в Марциальные воды к вулкану Гирвас
  • Обзорная по Петрозаводску
  • В Дом Кукол
  • В Центр Шунгита
  • На водопад Кивач
  • В Марциальные воды
  • К вулкану Гирвас
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослые – 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет – 3 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 5 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 3 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослые – 3 500 руб. /чел. школьники – 3 000 руб. /чел.
  • Взрослые – 3 500 руб. /чел.
  • Школьники – 3 000 руб. /чел.
  • Экскурсия на остров Кижи (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослые – 6 500 руб. /чел. школьники – 6 200 руб/чел.
  • Взрослые – 6 500 руб. /чел.
  • Школьники – 6 200 руб/чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно – свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
  • обувь для поездки должна быть удобной;
  • лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
9 ноя 2021
Большое спасибо! Все очень понравилось, организация тура на высшем уровне, работа менеджера вне всяких похвал
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

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