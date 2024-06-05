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на живописное болото! Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая! Электроуселитель руля особенно доставил, после турецких квадроциклах, где тяжело поворачивается руль - здесь чувствуешь себя, словно в мерседесе. Второе - экипировка. Я переживал в чем ехать и какая будет погода. У инструктора на базе и мембранные непросокаемые костюмы, мотоциклетные джерси, если жарко, сапоги всех размеров и, конечно, крутые шлема! Будьте готовы - они тяжелые, оказывается так должны весить профессиональные шлема. Было комфортно и я чувствовал себя защищенным! Третье - гид. Специально выложил его фото с нашей группой. Очень яркий, жизнерадостный представитель Карелии. Он не только поведал нам миллиард легенд и рассказов о Карелии, но и влюбил в этот невероятный край навсегда. Теперь планирую приехать к нему на двухчасовой маршрут на заброшенную военную базу. Очень круто путешествовать с местным еще и с таким позитивным и знающим рассказчиком! Четвертое - кафе! По приезду на базе оказывается есть полноценное кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и полноценно и очень вкусно поесть! Про локации - молчу, фото сами за себя говорят. Рекомендую и сам приеду снова!