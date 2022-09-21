1 день

Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

Знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – горный парк «Рускеала».

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станции метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

Обедаем в ресторане и отправляемся дальше – в исторический парк «Бастион».

Парк «Бастiонъ» – современная площадка с тематическими экскурсиями с полным погружением в различные исторические эпохи.

На экскурсию по парку у нас есть 3 часа, поэтому смотрим все экспозиции!

Мы не просто пройдемся по локациям, но и примерим на себя роль местного жителя, позадаем вопросы другим актерам, чтобы по-максимуму узнать все аспекты разных исторических эпох.

В конце путешествия обязательно фотографируемся в исторических костюмах и участвуем в мастер-классах.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (2,5-3 часа в пути).

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

На базе нас ждет поздний ужин.

Заселяемся и отдыхаем, день был насыщенный.