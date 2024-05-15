В Вячеслав Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.

П Павел Снегоходное сафари на остров Лычный читать дальше поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку! Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,

Т Тимур Снегоходное сафари на остров Лычный Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.

В Виктория По карельской земле. Снегоходное сафари Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

В Виктория Карельский эксклюзив читать дальше к своим подопечным, интересно рассказывают о собачьих заездах и соревнованиях. Собачки просто невероятные, очень запоминающийся опыт вождения упряжкой! Очень понравились наши инструкторы по снегоходам Женя и Андрей, наше путешествия стало почти мини экспедицией по лесам и озерам красивой Карелии. Все очень понравилось, тур рекомендую. Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся

К Кирилл Рождественское сафари на снегоходах в Карелии Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =) Единственное, что хотел предложить, чтобы на базе Морошка сделали какую-то горку, чтобы можно было кататься на ватрушках

Т Татьяна Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка читать дальше 👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍 Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса

О Оксана Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка Все четко, информация полная и понятная.

С Софья Снегоходное сафари на остров Лычный Вам спасибо!!! Очень замечательный отдых, отличное размещение! Море положительных эмоций!!!!