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Авторский тур
3 дня
Кижские узоры. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Мы с вами отправимся на Кижи на снегоходах: вы обуздаете нрав железного коня, насладитесь тишиной и завораживающей красотой карельских пейзажей и спящего Онежского озера»
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Расстояние: 100 км на снегоходах»
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Прикоснитесь к вечности в Карелии за два дня путешествия на снегоходах и снегоступах»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем ворваться в Новый год в Карелии на снегоходах»
28 дек в 10:00
от 95 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Вы научитесь управлять снегоходом и готовить национальные блюда, познакомитесь с обитателями зоокомплекса, узнаете о традициях деревни Рубчойла и услышите национальную музыку»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Начало: г. Петрозаводск
«Вы научитесь управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах и обустраивать лагерь в зимних условиях»
11 янв в 10:00
14 мар в 10:00
52 700₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари на остров Лычный
Начало: Заречная 40, д. Тивдия
«Катание на снегоходе – отличный выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Проведите 2 дня новогодних каникул, путешествуя на снегоходах, собачьих упряжках, снегоступах и наслаждаясь невероятной природой и деревянным зодчеством Карелии»
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
Начало: База Морошка
«Однодневное снегоходное сафари в Зоокомплекс “Три медведя”»
23 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
28 дек в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельский Weekend
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Совершите свое путешествие на снегоходе среди архитектурных и природных шедевров и восхититесь красотой мраморного величия горного парка Рускеала»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Начало: г. Петрозаводск
«Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой в уютном гостевом доме эко-комплекса»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Активные выходные на снегоходах начинаются»
11 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера»
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности (15-20 минут)»
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Начало: г. Петрозаводск
««Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 4 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
«Двухдневный тур на снегоходах проходит по живописным местам озера Сямозеро»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельская сказка
Начало: г. Петрозаводск
«Нас ждут снегоходы, собачьи упряжки и великолепный водопад Кивач»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«От посещения уютной этнической деревни с мастер-классами до знакомства с легендарным водопадом Кивач и зимним сафари на снегоходах – каждый день этого путешествия наполнен уникальными впечатлениями»
5 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«От старинных деревень и национальных блюд до знаменитых водопадов и захватывающих приключений на снегоходах, каждый день будет наполнен яркими впечатлениями и удивительными открытиями»
3 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
«Там же по желанию можно будет прокатиться за рулем на снегоходах»
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ВВиктория13 марта 2024Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
- ККирилл17 января 2024Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =) Единственное, что хотел предложить, чтобы на базе Морошка сделали какую-то горку, чтобы можно было кататься на ватрушках
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ООксана15 августа 2023Все четко, информация полная и понятная.
- ССофья10 января 2022Вам спасибо!!! Очень замечательный отдых, отличное размещение! Море положительных эмоций!!!!
- ООлеся10 января 2019Всем привет, Этой зимой на новогодних каникулах ездила в тур Карельский эксклюзив. Очень понравилось. Природа блеск, с погодой тоже повезло
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На снегоходах»
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