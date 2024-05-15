Туры и туры на снегоходах в Петрозаводске

Найдено 23 тура в категории «На снегоходах» в Петрозаводске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кижские узоры. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кижские узоры. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Мы с вами отправимся на Кижи на снегоходах: вы обуздаете нрав железного коня, насладитесь тишиной и завораживающей красотой карельских пейзажей и спящего Онежского озера»
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 56 000 за человека
Карельский эксклюзив
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700 за человека
Зимние Кижи: снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Расстояние: 100 км на снегоходах»
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400 за человека
По карельской земле. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Прикоснитесь к вечности в Карелии за два дня путешествия на снегоходах и снегоступах»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700 за человека
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем ворваться в Новый год в Карелии на снегоходах»
28 дек в 10:00
от 95 700 за человека
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Вы научитесь управлять снегоходом и готовить национальные блюда, познакомитесь с обитателями зоокомплекса, узнаете о традициях деревни Рубчойла и услышите национальную музыку»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700 за человека
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Начало: г. Петрозаводск
«Вы научитесь управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах и обустраивать лагерь в зимних условиях»
11 янв в 10:00
14 мар в 10:00
52 700 за человека
Снегоходное сафари на остров Лычный
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари на остров Лычный
Начало: Заречная 40, д. Тивдия
«Катание на снегоходе – отличный выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 17 500 за человека
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Проведите 2 дня новогодних каникул, путешествуя на снегоходах, собачьих упряжках, снегоступах и наслаждаясь невероятной природой и деревянным зодчеством Карелии»
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600 за человека
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»
Начало: База Морошка
«Однодневное снегоходное сафари в Зоокомплекс “Три медведя”»
23 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 000 за человека
Семейный Новый год
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари»
28 дек в 10:00
86 000 за человека
Карельский Weekend
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский Weekend
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Совершите свое путешествие на снегоходе среди архитектурных и природных шедевров и восхититесь красотой мраморного величия горного парка Рускеала»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
48 000 за человека
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Начало: г. Петрозаводск
«Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой в уютном гостевом доме эко-комплекса»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
32 900 за человека
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Активные выходные на снегоходах начинаются»
11 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 36 000 за человека
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера»
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности (15-20 минут)»
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500 за человека
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Начало: г. Петрозаводск
««Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 4 000 за человека
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
«Двухдневный тур на снегоходах проходит по живописным местам озера Сямозеро»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900 за человека
Карельская сказка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельская сказка
Начало: г. Петрозаводск
«Нас ждут снегоходы, собачьи упряжки и великолепный водопад Кивач»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 700 за человека
Рождественская Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«От посещения уютной этнической деревни с мастер-классами до знакомства с легендарным водопадом Кивач и зимним сафари на снегоходах – каждый день этого путешествия наполнен уникальными впечатлениями»
5 янв в 10:00
44 300 за человека
Новогодняя Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«От старинных деревень и национальных блюд до знаменитых водопадов и захватывающих приключений на снегоходах, каждый день будет наполнен яркими впечатлениями и удивительными открытиями»
3 янв в 10:00
44 300 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
«Там же по желанию можно будет прокатиться за рулем на снегоходах»
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Снегоходное сафари на остров Лычный
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Снегоходное сафари на остров Лычный
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    По карельской земле. Снегоходное сафари
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Карельский эксклюзив
    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
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    к своим подопечным, интересно рассказывают о собачьих заездах и соревнованиях. Собачки просто невероятные, очень запоминающийся опыт вождения упряжкой! Очень понравились наши инструкторы по снегоходам Женя и Андрей, наше путешествия стало почти мини экспедицией по лесам и озерам красивой Карелии. Все очень понравилось, тур рекомендую.

    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой
  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
    Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =) Единственное, что хотел предложить, чтобы на базе Морошка сделали какую-то горку, чтобы можно было кататься на ватрушках
    Все понравилось. Сам тур все хорошо, кормили на убой =)
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
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    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Все четко, информация полная и понятная.
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  • С
    Софья
    10 января 2022
    Снегоходное сафари на остров Лычный
    Вам спасибо!!! Очень замечательный отдых, отличное размещение! Море положительных эмоций!!!!
  • О
    Олеся
    10 января 2019
    Карельский эксклюзив
    Всем привет, Этой зимой на новогодних каникулах ездила в тур Карельский эксклюзив. Очень понравилось. Природа блеск, с погодой тоже повезло
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    - небольшой морозец, снег и солнышко. Размещение в теплом и уютном номере на турбазе "Алекка". Питание простое, но очень вкусно (по-домашнему). Понравились гид Ольга и ребята, которые сопровождали на снегоходах.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На снегоходах»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
  1. Кижские узоры. Снегоходное сафари
  2. Карельский эксклюзив
  3. Зимние Кижи: снегоходное сафари
  4. По карельской земле. Снегоходное сафари
  5. Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На снегоходах" можно забронировать 23 тура от 4 000 до 95 700. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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