Экскурсия по Петрозаводску, поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице (номера со всеми удобствами).

Завтрак включен в стоимость.