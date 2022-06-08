Карельский weekend

Проведите незабываемые выходные в Карелии

5
3 отзыва
Проведите незабываемые выходные в Карелии!
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Карельский weekend
Ближайшие даты:
25
июн
02
июл
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июл
16
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • наследие народов России – мы посетим знаменитый музей-заповедник под открытым небом;
  • заряд энергией шунгита – узнаем о свойствах уникального минерала, отдохнем в шунгитовой пещере и выпьем вкусный карельский чай;
  • история «Марциальных Вод» – осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску, поездка на остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице (номера со всеми удобствами).

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску, поездка на остров Кижи
2 день
Центр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды

Завтрак в кафе гостиницы.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд на загородную Экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Завтрак и обед включен в стоимость.

Центр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные ВодыЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные ВодыЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные ВодыЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные ВодыЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные ВодыЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные ВодыЦентр Шунгита, заповедник Кивач и Марциальные Воды

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб.:

 Отель «Карелия 4*»Отель «Фрегат4*»
двухместный номер14 30015 250
одноместный номер19 20017 650
доп. место13 700 (только до 12 лет)13 750

Детям до 12 лет предоставляется скидка 2 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии на о. Кижи зависит от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсия отменяется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 июня 2022
Карельский weekend - яркое путешествие в республику Карелия, наполнившее теплотой северян и энергией Онежского озера.
Первый день включал в себя путешествие по городу Петрозаводску. Нам рассказали историю зарождения города в 1703, роль Петра Первого в основании металлургического производства в Карелии. Расцвет города произошёл в период правления Екатерины с основания Александровского завода. Производство росло, что повлияло на развитие образования, благоустройство городской территории. В период советского государства производство металла и древесины продолжало развиваться. Во время Великой Отечественной войны город был разрушен. Восстанавливали его кропотливо. Сейчас Петрозаводск называют городом пяти площадей. Здесь уютно и зелёно. Сам город похож на бабочку, раскинувшую свои крылья по обе стороны от центральной улицы Ленина. На набережной установили несколько символичных фигур, превратив её в галерею современного искусства под открытым небом. Каждую фигуру можно рассматривать долго, пытаясь разгадать тайные смыслы авторов произведений.
После знакомства с городом выехали в национальный заповедник "Кивач", увидели силу водопада Кивач. Речка Суна, догоняя сестру Шую, не разбирала дорогу, проходила сквозь скалы, гласит легенда. И верно, Кивач второй равнинный водопад в Европе, после Рейна.
Он поражает своим напором, упорно несёт свои воды вперёд и спешит передать послание природы каждому, кто готов его услышать и принять в сердце.
На второй день посетили жемчужину - остров Кижи, насладились ансамблем русского деревянного зодчества. Увидели первые церкви, которые строили на Руси и сравнили милую главу церковь Лазаря и величественные церкви Кижского погоста. Побывали в гостях у зажиточного крестьянина и увидели убранство дома и удобство расположения хозяйственных помещений внутри одного пространства. Погода располагала посмотреть остров с высоты птичьего полёта.
Путешествие подошло к концу, оставив массу положительных эмоций от республики и профессионализма гидов и организаторов тура. Все было душевно и слаженно. Тур удался.
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!

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