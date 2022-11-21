13:00 – 13:45 Вылет из аэропорта “Домодедово”.
15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.
17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Заселение в отели города.
Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Во время интерактивной программы вас познакомят с музыкальной культурой Карелии. Познакомитесь с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вам покажут знаменитую карельскую куклу Катти да Василь. А также угостят карельской домашней выпечкой с чаем на родниковой воде.
14:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.
17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.
Познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате. Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Свободное время.
Свободный день.
ПОЕЗДКА НА МИСТИЧЕСКУЮ ГОРУ ВОТТОВААРА (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию).
Воттоваара — загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мёртвая» тишина и особенная таинственная атмосфера.
09:00 Отправление из Петрозаводска в поселок Гимолы.
13:00 Прибытие Гимолы.
13:30 Отправление на УАЗ "Буханка" к горе Воттоваара.
14:30 Прибытие к подножию горы.
Начало пешеходного треккинга с гидом. Вы подниметесь к вершине, увидите древние лабиринты и алтари, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО.
19:30 Посадка в УАЗ "Буханка" и отправление в Гимолы.
20:00 Ужин по-домашнему (в летний период).
Ужин не входит в стоимость и заказывается перед отправлением на гору, при желании — 500 руб. /чел.
20:30 Отправление в Петрозаводск;
00:00 Прибытие в Петрозаводск.
08:00 Завтрак.
В этот день вы можете выбрать отдых, который придётся по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии — Петрозаводске или воспользоваться одной из программ на выбор:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.
09:20 Подача автобуса в центре города.
09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Увидим каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».
По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами.
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.
На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
Фирменный магазин форелевого хозяйства.
По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.
19:30 Прибытие в загородный отель Ладога-фьорд.
Размещение.
Свободное время.
В третий день тура вы сможете самостоятельно решить, как провести этот день: полюбоваться удивительной природой Карелии и остаться на этот день в отеле или отправиться в настоящую экспедицию к лесным водопадам и месторождению полудрагоценного камня гранат!
ЭКСПЕДИЦИЯ К ЛЕСНЫМ ВОДОПАДАМ И МЕСТОРОЖДЕНИЮ ГРАНАТА (не входит в стоимость, приобретается по желанию).
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии:
Также в программе вас ждёт традиционное чаепитие у костра с калитками и чаем из карельских трав.
Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе лесных водопадов находится старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:00 Прибытие в отель. Свободное время.
В четвёртый день тура вы сможете провести день самостоятельно или воспользоваться возможностью посетить одно из самых знаковых мест Карелии — остров Валаам. Отличным бонусом станет водный путь до острова на 10-местном катере, с которого вы увидите “визитную карточку” Ладожского озера — ладожские шхеры.
ЭКСКУРСИЯ НА ВАЛААМ И ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию).
10:50 Сбор группы на причале отеля.
Причал с которого вы отправитесь на Валаам расположен прямо на территории отеля. На причале вас встретит гид и поможет с посадкой на катер.
11:00 Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
12:00 Прибытие в Центральную усадьбу.
Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
На гору Фавор кцентральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от неё кСвятым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.
В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и приобрести на память местные сувениры.
15:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
16:00 Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами. Они очень похожи на неприступные холодные фьорды и, непременно, оставят только лучшие впечатления!
18:00 Возвращение с экскурсии.
Свободное время.
19:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.
22:00-23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
Размещение в отеле.
08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:30 Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач.
10:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Полюбуемся на величественный водопад и при желании познакомимся с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
13:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.
В рамках экскурсии гид расскажет об источниках и горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать и сравнитьнесколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, окружающая курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
Трансфер в аэропорт.
15:45 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.
Тур предполагает:
Уровень комфорта при размещении предоставляется на выбор — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум».
|Варианты размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
Стандарт отели (без завтрака)
Петрозаводск: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Сортавала: Ладога Фьорд
|38 250
|53 100
|36 150
Комфорт отели
Петрозаводск: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Сортавала: Ладога Фьорд
|39 950
|54 100
|37 850
Премиум отели
Петрозаводск: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
Сортавала: Ладога Фьорд
|45 550
|64 700
|43 450
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
К услугам гостей частный пляж и номера с бесплатным Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В каждом номере есть платяной шкаф, а в некоторых — кухня с посудомоечной машиной, холодильником и плитой. В номерах гостевого дома «Ладога Фьорд» предоставляется постельное белье и полотенца.
В окрестностях популярны пешие прогулки и лыжный спорт. В гостевом доме можно взять напрокат лыжное снаряжение и велосипеды.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Для дополнительных программ:
В стоимость тура входят перелёты Москва аэропорт Домодедово — Петрозаводск — Москва аэропорт Домодедово. Авиа- и ж/д билеты в Москву при необходимости вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):
ПРОГРАММА 1. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ.
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
ПРОГРАММА 2. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.
Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).
В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
ПРОГРАММА 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.
13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
16.00 Продолжаем движение.
Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
ПРОГРАММА 4. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 5. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
ПРОГРАММА 6. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.
В первый день тура:
15:00 Вылет из аэропорта “Домодедово”.
Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано ориентировочное.
Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.
17:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
Трансфер в аэропорт.
15:00 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.
Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено.