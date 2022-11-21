2 день

Экскурсия «В гости к хаски и корелам»: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр карельского шунгита

10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Во время интерактивной программы вас познакомят с музыкальной культурой Карелии. Познакомитесь с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вам покажут знаменитую карельскую куклу Катти да Василь. А также угостят карельской домашней выпечкой с чаем на родниковой воде.

14:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.

15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.

17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.

Познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате. Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Свободное время.