Большое путешествие по Карелии

Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии

Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии.

За три дня вы увидите главные достопримечательности региона: от водопада Кивач до горного парка Рускеала.

Также мы заглянем в гости в резиденцию карельского Деда Мороза, посетим питомник дружелюбных хаски и увидим самые завораживающие виды Карелии.
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии

Что вы увидите 🤩

  • 1 день: Петрозаводск – заповедник и водопад "Кивач" – резиденция карельского Деда Мороза – питомник хаски и ферма северных оленей – Национальный музей Карелии – Петрозаводск
  • 2 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера - водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – Сортавала
  • 3 день: Программа на выбор: свободный день в Сортавала/Экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат - питомник хаски - ж/д вокзал Сортавала
Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии. За три дня вы увидите главные достопримечательности региона: от водопада Кивач до горного парка Рускеала. Также мы заглянем в гости в резиденцию карельского Деда Мороза, посетим питомник дружелюбных хаски и увидим самые завораживающие виды Карелии.
Ваше путешествие начнется в Петрозаводске и закончится в городе Сортавала. Оттуда вы сможете самостоятельно добраться в обратно в Петрозаводск или любой другой город (Санкт-Петербург, Москва и т. д)

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Двухместный номер отеля категории "Стандарт"
10 950 ₽
Одноместный номер отеля категории "Стандарт"
14 890 ₽
Двухместный номер отеля категории "Комфорт"
16 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включенные в тур
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти
  • Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в Национальный музей Карелии
  • Интерактивная экскурсия в Национальном музее Карелии
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавалы
  • «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Оплачивается в момент бронирования тура:
  • Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещением питомника хаски:
  • 2600 руб. /взр., 2100руб. /дети до 12
  • Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 500 руб. (шведский стол, - Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб. /чел. (при покупке экскурсии к водопадам).
  • Оплачивается самостоятельно на месте:
  • Комплексные обеды в туре: 350-450 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Пенсионеры - 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
  • Активные развлечение в вотчине Талви Укко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Гагарина д. 1
Завершение: ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

СканТур
СканТур
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