Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии. За три дня вы увидите главные достопримечательности региона: от водопада Кивач до горного парка Рускеала. Также мы заглянем в гости в резиденцию карельского Деда Мороза, посетим питомник дружелюбных хаски и увидим самые завораживающие виды Карелии.

Ваше путешествие начнется в Петрозаводске и закончится в городе Сортавала. Оттуда вы сможете самостоятельно добраться в обратно в Петрозаводск или любой другой город (Санкт-Петербург, Москва и т. д)

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: