Под Новый год окунёмся в праздничные деревенские забавы и отведаем местных лакомств с горячими напитками.
А после праздника у нас будет свободное время, чтобы провести его, как больше нравится — в знакомстве с Петрозаводском и отдыхом в уютном отеле или забронировав одно из новогодних приключений.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №018).
Если вы приезжаете раньше: Ожидание прибытия основной группы.
Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Издавна наш край славится волшебным инструментом «кантеле». Его хрустальный звук — это музыка героев эпоса «Калевала».
Приглашаем вас в «Дом Кантеле», где вы не только познакомитесь с инструментом, но и услышите его вживую. Гостей ждет танцевальная программа и интерактив со зрителями, посвященный традициям проведения самого любимого праздника.
Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00.
Свободное время.
Деревня Киндасово
Завтрак в ресторане отеля.
Выезд на загородную экскурсию.
Мы приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово. Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов — людиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В программе:
- путешествие по карельской деревне;
- знакомство с музыкальной культурой Карелии;
- карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогоном;
- новогодняя деревенская вечеринка (игры, новогодний киндасовский салют, зажжение не кремлевской елки, речь киндасовского президента и другие забавы).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Предлагаем за доп. плату новогодний банкет в ресторане (бронировать необходимо заранее).
Праздничный ужин с развлекательной программой. Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.
Свободный день или катание на снегоходах в резиденции Талвиукко
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
В свободное время вы можете посетить катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).
*Заказывать при бронировании тура.
Свободный день или экскурсии в горный парк Рускеала и остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсии на выбор.
В свободное время вы можете посетить дополнительные экскурсии.
Экскурсия в горный парк «Рускеала»с обедом.
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12часов).
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
В свободное время вы можете посетить катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб/чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км от г. Петрозаводска).
*Заказывать при бронировании тура.
Водопад Кивач
Завтрак в кафе гостиницы
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота — гриль» у живого огня.
Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|«Фрегат»
|Спа-отель «Карелия»
|2-местный стандарт
43700 руб. /чел.
36200 руб. /чел.
|1-местный стандарт
56200 руб. /чел.
43200 руб. /чел.
|Дополнительное место
33200 руб. /чел.
—
Скидка детям до 12 лет – 1800 рублей.
Варианты проживания
Спа-отель «Карелия»
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа– салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Фрегат»
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
Все номера оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: (5 завтраков, 1 чаепитие, 1 ужин)
- Входные билеты на объекты
- Катание на собачьей упряжке 2,5 км
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Проезд до г. Петрозаводска (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Новогодний банкет в ресторане, дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Скидка детям до 12 лет – 1800 рублей.
- Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Новогодний банкет в ресторане:
Гостиница Стоимость Спа – отель «Карелия»
10500 руб. /взр.;
4000 руб. /дети 3-12 лет.
«Фрегат»
9400 руб. /взр.;
9200 руб. / подростки 13-17 лет;
7200 руб. / дети 5-12 лет;
1500 руб. / дети до 5 лет.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:
3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье:
6500 руб. /чел — взрослый, 6200 руб. /чел — дети до 16 лет.
Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом:
4000 руб. /чел — взрослый, 3600 руб. /чел — дети до 16 лет.
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
- Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.