Новогодние хиты Карелии за 5 дней

5
3 отзыва
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В этом туре вас ждёт настоящее волшебство: с интерактивной экскурсией мы отправимся в средневековую Карелию, послушаем хрустальную мелодию древнего музыкального инструмента и познакомимся со старинными обрядами.

Под Новый год окунёмся в праздничные деревенские забавы и отведаем местных лакомств с горячими напитками.

А после праздника у нас будет свободное время, чтобы провести его, как больше нравится — в знакомстве с Петрозаводском и отдыхом в уютном отеле или забронировав одно из новогодних приключений.
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Новогодние звуки кантеле
Новогодние звуки кантеле
Проведем экскурсию по новогоднему Петрозаводску. Услышим хрустальный звук кантеле. Узнаем, как отмечали праздник Йоля
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
При желании сможем прокатиться на снегоходах. Проведем экскурсию в горном парке Рускеала и на острове Кижи
Дыхание севера
Дыхание севера
Прокатимся на собачьей упряжке. Отправимся к уникальному водопаду Кивач

Программа тура по дням

1 день

Новогодний Петрозаводск

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №018).

Если вы приезжаете раньше: Ожидание прибытия основной группы.

Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Издавна наш край славится волшебным инструментом «кантеле». Его хрустальный звук — это музыка героев эпоса «Калевала».

Приглашаем вас в «Дом Кантеле», где вы не только познакомитесь с инструментом, но и услышите его вживую. Гостей ждет танцевальная программа и интерактив со зрителями, посвященный традициям проведения самого любимого праздника.

Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00.

Свободное время.

Новогодний ПетрозаводскНовогодний ПетрозаводскНовогодний Петрозаводск
2 день

Деревня Киндасово

Завтрак в ресторане отеля.

Выезд на загородную экскурсию.

Мы приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово. Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов — людиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В программе:

  • путешествие по карельской деревне;
  • знакомство с музыкальной культурой Карелии;
  • карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогоном;
  • новогодняя деревенская вечеринка (игры, новогодний киндасовский салют, зажжение не кремлевской елки, речь киндасовского президента и другие забавы).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Предлагаем за доп. плату новогодний банкет в ресторане (бронировать необходимо заранее).

Праздничный ужин с развлекательной программой. Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.

Деревня КиндасовоДеревня КиндасовоДеревня Киндасово
3 день

Свободный день или катание на снегоходах в резиденции Талвиукко

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день.

В свободное время вы можете посетить катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).

Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).

*Заказывать при бронировании тура.

Свободный день или катание на снегоходах в резиденции ТалвиуккоСвободный день или катание на снегоходах в резиденции ТалвиуккоСвободный день или катание на снегоходах в резиденции Талвиукко
4 день

Свободный день или экскурсии в горный парк Рускеала и остров Кижи

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсии на выбор.

В свободное время вы можете посетить дополнительные экскурсии.

Экскурсия в горный парк «Рускеала»с обедом.

Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.

Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.

Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.

Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12часов).

Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).

В свободное время вы можете посетить катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе).

Дети до 12 лет: 3000 руб/чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км от г. Петрозаводска).

*Заказывать при бронировании тура.

Свободный день или экскурсии в горный парк Рускеала и остров КижиСвободный день или экскурсии в горный парк Рускеала и остров КижиСвободный день или экскурсии в горный парк Рускеала и остров Кижи
5 день

Водопад Кивач

Завтрак в кафе гостиницы

Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы — согреваемся чаем в беседке «кота — гриль» у живого огня.

Продолжительность программы ~2 часа.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Ужин в кафе.

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/номер«Фрегат»Спа-отель «Карелия»
2-местный стандарт

43700 руб. /чел.

36200 руб. /чел.

1-местный стандарт

56200 руб. /чел.

43200 руб. /чел.

Дополнительное место

33200 руб. /чел.

Скидка детям до 12 лет – 1800 рублей.

Варианты проживания

Спа-отель «Карелия»

4 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа– салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»

Отель «Фрегат»

4 ночи

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

Все номера оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание по программе: (5 завтраков, 1 чаепитие, 1 ужин)
  • Входные билеты на объекты
  • Катание на собачьей упряжке 2,5 км
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Проезд до г. Петрозаводска (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Новогодний банкет в ресторане, дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

Скидка детям до 12 лет – 1800 рублей.

Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

Новогодний банкет в ресторане:

ГостиницаСтоимость
Спа – отель «Карелия»

10500 руб. /взр.;

4000 руб. /дети 3-12 лет.

«Фрегат»

9400 руб. /взр.;

9200 руб. / подростки 13-17 лет;

7200 руб. / дети 5-12 лет;

1500 руб. / дети до 5 лет.

Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:

3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.

Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.

Экскурсия на остров Кижи через Заонежье:

6500 руб. /чел — взрослый, 6200 руб. /чел — дети до 16 лет.

Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом:

4000 руб. /чел — взрослый, 3600 руб. /чел — дети до 16 лет.

Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.

Входит ли страховка в стоимость?

На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
12 окт 2023
Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!
Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!
О
12 окт 2023
Моя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организации по всем возникшим вопросам. Моя большая благодарность Анастасии и Алине из Большой Страны за ваш труд.
Моя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организацииМоя поездка решилась в последний момент, но я была приятно удивлена скоростью и высоким качеством организации
В
12 сен 2023
Организация на высшем уровне, все четко ко времени и в срок

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