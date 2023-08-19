А в декабре того же года экспертный совет Всероссийской премии «Маршруты России» удостоили наш тур Гран-при в номинации «Культурно-познавательный маршрут России».Хотите узнать, где находится "Финский Крым"? Побывать в городе, где была написана знаменитая песня "Долго будет Карелия сниться"? Увидеть Горный парк "Рускеала" и самый высокий водопад Северо-Запада России? Тогда Вам необходимо отправиться по этому невероятному маршруту! 5 озер + 5 водопадов + 5 достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений!
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Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам
08:19 Прибытие в город Сортавала поездом № 160В из Москвы или Санкт-Петербурга.
Встреча с гидом на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе.
Экскурсия по городу Сортавала.
Архитектуру Сортавала можно назвать «энциклопедией северного модерна».
При хорошей погоде Вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.
Поездка на гору Паасо – городище древних карел, вблизи города Сортавала.
Паасо расположено на высокой скале у озера Кармаланъярви и реки Хелюлянйоки.
Площадь городища примерно 1000 кв. м.
Основные раскопки велись в 70-е года ХХ века.
Было обнаружено несколько десятков керамических осколков, наконечников стрел и копий, а также обломок меча.
Археологи датируют городище XII-XIII веками, но скорее всего оно существовало и ранее, возможно еще в эпоху викингов, так данная местность была заселена финно-угорскими племенами уже в VII-VIII веках.
Обед в кафе.
Заселение в номера выбранной категории в загородном клубе «Ламберг» на берегу Ладожского озера.
Вечером незабываемая водная прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам с выходом к открытой Ладоге.
Вы полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам, сделаете селфи в локациях на красивых скалах, недоступных большинству туристов автобусных туров.
Возвращение на базу отдыха.
Для прибывающих из Санкт-Петербурга на «Ласточке» в 10:20, просьба обратиться к менеджеру за перерасчетом.
Остров Валаам
Завтрак в ресторане.
Поездка на «метеоре» на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру).
Во время обзорной экскурсии мы познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
Обед в трапезной.
Затем переправимся на «метеоре» в часть острова, которая называется «Новый Иерусалим».
Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама»: посещение Воскресенского скита.
Затем посмотрим Гефсиманский скит и Гефсиманский сад – любимое место уединения Пресвятой Богородицы.
В конце экскурсии поднимемся на гору Елеон, отсюда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро.
Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».
Вечером возвращение в Сортавала.
Трансфер на базу отдыха.
Горный парк Рускеала
Завтрак в ресторане.
Посещение Горного парка «Рускеала».
Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным.
Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон.
Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.
Пикник у карьера с живописным видом.
Далее переезд на водопад Ахинкоски на реке Тохмайоки.
Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии.
Этот падун низвергается в довольно обширную котловину, больше похожую на озеро – вода в ней очень чистая.
Падун обрамлен скалами, соснами и елями.
Все это создает удивительную атмосферу гармонии, завершенности и нереальности.
Возвращение на базу.
Водопад Белые мосты и деревня Кинерма
Завтрак в ресторане.
Освобождение номеров.
По желанию – заезд на форелевую ферму для покупки рыбы, икры исувениров.
Мы отправляемся в Петрозаводск.
Едем по берегу Ладожского озера на один из самых редко посещаемых водопадов Карелии – Белые мосты.
Он находится в Питкярантском районе на реке с трудно выговариваемым названием Кулисмайоки.
Высота водопада – примерно 17 метров.
Это самый высокий водопад Южной Карелии!
Возможен переезд к водопаду на спец. транспорте.
Далее заедем в карельскую деревню Кинерма.
В 2015 году она вошла в список 100 самых красивых деревень России.
В ней всего семнадцать жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке.
Вас радушно встретят, а после прогулки по деревне накормят обедом.
По желанию за доп. плату: увлекательный и безопасный2-часовой сплав на рафтах по реке Шуя с ужином-пикником.
Что с собой брать на сплав: удобная спортивная одежда и обувь, которую не жалко намочить, и второй комплект сухой одежды и обуви.
Важно: сплав состоится при наличии минимальной группы в 6 человек!
Прибытие в Петрозаводск, размещение в отеле «Фрегат» в номерах категории «стандарт».
Завершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Прогулка с гидом до причала.
Поездка на «метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи.
Вы увидите бескрайние водные просторы Онеги и многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими шхерами.
Экскурсия «Шедевры острова Кижи», которая доставит массу положительных эмоций и заряд здоровой энергии от пребывания на чистом воздухе.
Музей-заповедник «Кижи» – можно назвать Карелией в миниатюре: здесь, под открытым небом, собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Кижи – это величие и простота! Сила и изящество!
После экскурсии – подъем на шатровую колокольню.
Взгляните на заповедный остров и знаменитые Кижские шхеры с высоты птичьего полета, осмотрите главную звонницу Кижской волости.
Возвращение в Петрозаводск.
Обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера.
И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии.
Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.
Заключительный ужин в ресторане с блюдами национальной кухни.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях 4* (4 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Период
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. место
|с 09.06 по 27.06,
с 04.08 по 19.09
|70 800
|97 600
|58 300
|с 07.07 по 25.07
|73 500
|99 600
|58 300
Скидки:
- детям до 12 лет — 4 500 руб.;
- детям до 16 лет — 2 500 руб.
Варианты проживания
Загородный клуб «Ламберг» 4
Загородный клуб «Ламберг» расположен на берегу Ладожского озера, в одноименном поселке, в 4 км от центра Сортавалы.
К услугам гостей уютные деревянные коттеджи и комфортные номера. Среди удобств необходимая мебель, ванная комната, фен, средства личной гигиены, плазменный телевизор и хороший Wi-Fi.
Отдельные коттеджи оснащены кухонной зоной с плитой, микроволновой печью и другой техникой, а также посудой и столовыми приборами. По утрам гостей кормят вкусными завтраками.
Загородный клуб предлагает большой выбор развлечений, включая баню на дровах, прокат квадроциклов, снегоходов и лодок, а также вейксерф. Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка.
Отель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* (4 ночи)
- Питание по программе: 5 завтраков, 2 обеда, 1 пикник, 1 ужин
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением горы Паасо
- Полная программа на острове Валаам
- Водная прогулка по Ладожским шхерам
- Входная плата и наземная экскурсия 1,5 часа в горном парке «Рускеала»
- Входная плата на водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки
- Поездка на водопады Белые мосты
- Экскурсия по деревне Кинерма
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- Переезд на «метеоре» на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», «Шатровая колокольня»
- Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус тур. класса)
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавала и авиа- или ж/д обратно из г. Петрозаводска
- Сплав на рафтах по реке Шуя — 2 500 руб. /чел.
- Питание не входящее в программу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется детям:
- до 12 лет – 4 500 руб.;
- до 16 лет – 2 500 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Понравилась организация, гид Ирина очень интересно рассказывала.