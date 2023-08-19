Карелия 555

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
«Карелия 555» – это красивейший 5-дневный тур со стартом в городе Сортавала, расположенном на берегу величественного Ладожского озера. С лета 2019 года маршрут «Карелия 555» завоёвывает сердца туристов.

А в декабре того же года экспертный совет Всероссийской премии «Маршруты России» удостоили наш тур Гран-при в номинации «Культурно-познавательный маршрут России».Хотите узнать, где находится "Финский Крым"? Побывать в городе, где была написана знаменитая песня "Долго будет Карелия сниться"? Увидеть Горный парк "Рускеала" и самый высокий водопад Северо-Запада России? Тогда Вам необходимо отправиться по этому невероятному маршруту! 5 озер + 5 водопадов + 5 достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений!
Карелия 555
Карелия 555
Карелия 555
Ближайшие даты:
9
июн
23
июн
7
июл
21
июл
4
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18
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даты

Что вас ожидает:

Незабываемая водная прогулка
Незабываемая водная прогулка
Вас ждет прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам – полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам и сделаете селфи на красивых скалах
Таинственный Валаам
Таинственный Валаам
Вы посетите самые знаковые церкви и скиты, подниметесь на гору Елеон, откуда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро, а после отобедаете в трапезной
Шедевры острова Кижи
Шедевры острова Кижи
Отправимся на экскурсию в музей-заповедник и своими глазами увидим жемчужину деревянного зодчества Карелии

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам

08:19 Прибытие в город Сортавала поездом № 160В из Москвы или Санкт-Петербурга.

Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе.

Экскурсия по городу Сортавала.

Архитектуру Сортавала можно назвать «энциклопедией северного модерна».

При хорошей погоде Вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.

Поездка на гору Паасо – городище древних карел, вблизи города Сортавала.

Паасо расположено на высокой скале у озера Кармаланъярви и реки Хелюлянйоки.

Площадь городища примерно 1000 кв. м.

Основные раскопки велись в 70-е года ХХ века.

Было обнаружено несколько десятков керамических осколков, наконечников стрел и копий, а также обломок меча.

Археологи датируют городище XII-XIII веками, но скорее всего оно существовало и ранее, возможно еще в эпоху викингов, так данная местность была заселена финно-угорскими племенами уже в VII-VIII веках.

Обед в кафе.

Заселение в номера выбранной категории в загородном клубе «Ламберг» на берегу Ладожского озера.

Вечером незабываемая водная прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам с выходом к открытой Ладоге.

Вы полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам, сделаете селфи в локациях на красивых скалах, недоступных большинству туристов автобусных туров.

Возвращение на базу отдыха.

Для прибывающих из Санкт-Петербурга на «Ласточке» в 10:20, просьба обратиться к менеджеру за перерасчетом.

Прибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерамПрибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерамПрибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерамПрибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерамПрибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерамПрибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам
2 день

Остров Валаам

Завтрак в ресторане.

Поездка на «метеоре» на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру).

Во время обзорной экскурсии мы познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.

Обед в трапезной.

Затем переправимся на «метеоре» в часть острова, которая называется «Новый Иерусалим».

Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама»: посещение Воскресенского скита.

Затем посмотрим Гефсиманский скит и Гефсиманский сад – любимое место уединения Пресвятой Богородицы.

В конце экскурсии поднимемся на гору Елеон, отсюда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро.

Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».

Вечером возвращение в Сортавала.

Трансфер на базу отдыха.

Остров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров Валаам
3 день

Горный парк Рускеала

Завтрак в ресторане.

Посещение Горного парка «Рускеала».

Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным.

Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.

Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон.

Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.

Пикник у карьера с живописным видом.

Далее переезд на водопад Ахинкоски на реке Тохмайоки.

Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии.

Этот падун низвергается в довольно обширную котловину, больше похожую на озеро – вода в ней очень чистая.

Падун обрамлен скалами, соснами и елями.

Все это создает удивительную атмосферу гармонии, завершенности и нереальности.

Возвращение на базу.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
4 день

Водопад Белые мосты и деревня Кинерма

Завтрак в ресторане.

Освобождение номеров.

По желанию – заезд на форелевую ферму для покупки рыбы, икры исувениров.

Мы отправляемся в Петрозаводск.

Едем по берегу Ладожского озера на один из самых редко посещаемых водопадов Карелии – Белые мосты.

Он находится в Питкярантском районе на реке с трудно выговариваемым названием Кулисмайоки.

Высота водопада – примерно 17 метров.

Это самый высокий водопад Южной Карелии!

Возможен переезд к водопаду на спец. транспорте.

Далее заедем в карельскую деревню Кинерма.

В 2015 году она вошла в список 100 самых красивых деревень России.

В ней всего семнадцать жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке.

Вас радушно встретят, а после прогулки по деревне накормят обедом.

По желанию за доп. плату: увлекательный и безопасный2-часовой сплав на рафтах по реке Шуя с ужином-пикником.

Что с собой брать на сплав: удобная спортивная одежда и обувь, которую не жалко намочить, и второй комплект сухой одежды и обуви.

Важно: сплав состоится при наличии минимальной группы в 6 человек!

Прибытие в Петрозаводск, размещение в отеле «Фрегат» в номерах категории «стандарт».

Водопад Белые мосты и деревня КинермаВодопад Белые мосты и деревня КинермаВодопад Белые мосты и деревня КинермаВодопад Белые мосты и деревня Кинерма
5 день

Завершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Прогулка с гидом до причала.

Поездка на «метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи.

Вы увидите бескрайние водные просторы Онеги и многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими шхерами.

Экскурсия «Шедевры острова Кижи», которая доставит массу положительных эмоций и заряд здоровой энергии от пребывания на чистом воздухе.

Музей-заповедник «Кижи» – можно назвать Карелией в миниатюре: здесь, под открытым небом, собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Кижи – это величие и простота! Сила и изящество!

После экскурсии – подъем на шатровую колокольню.

Взгляните на заповедный остров и знаменитые Кижские шхеры с высоты птичьего полета, осмотрите главную звонницу Кижской волости.

Возвращение в Петрозаводск.

Обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера.

И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии.

Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.

Заключительный ужин в ресторане с блюдами национальной кухни.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами.

Завершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - ПетрозаводскЗавершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - ПетрозаводскЗавершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - ПетрозаводскЗавершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - ПетрозаводскЗавершение программы. Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях 4* (4 ночи).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ПериодДвухместное размещениеОдноместное размещениеДоп. место
с 09.06 по 27.06,
с 04.08 по 19.09		70 80097 60058 300
с 07.07 по 25.0773 50099 60058 300

Скидки:

  • детям до 12 лет — 4 500 руб.;
  • детям до 16 лет — 2 500 руб.

Варианты проживания

Загородный клуб «Ламберг» 4

3 ночи

Загородный клуб «Ламберг» расположен на берегу Ладожского озера, в одноименном поселке, в 4 км от центра Сортавалы.

К услугам гостей уютные деревянные коттеджи и комфортные номера. Среди удобств необходимая мебель, ванная комната, фен, средства личной гигиены, плазменный телевизор и хороший Wi-Fi.

Отдельные коттеджи оснащены кухонной зоной с плитой, микроволновой печью и другой техникой, а также посудой и столовыми приборами. По утрам гостей кормят вкусными завтраками.

Загородный клуб предлагает большой выбор развлечений, включая баню на дровах, прокат квадроциклов, снегоходов и лодок, а также вейксерф. Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка.

Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4Загородный клуб «Ламберг» 4

Отель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск

1 ночь

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Отель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. ПетрозаводскОтель «Фрегат» 4*, г. Петрозаводск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* (4 ночи)
  • Питание по программе: 5 завтраков, 2 обеда, 1 пикник, 1 ужин
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением горы Паасо
  • Полная программа на острове Валаам
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам
  • Входная плата и наземная экскурсия 1,5 часа в горном парке «Рускеала»
  • Входная плата на водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки
  • Поездка на водопады Белые мосты
  • Экскурсия по деревне Кинерма
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
  • Переезд на «метеоре» на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», «Шатровая колокольня»
  • Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус тур. класса)
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Сортавала и авиа- или ж/д обратно из г. Петрозаводска
  • Сплав на рафтах по реке Шуя — 2 500 руб. /чел.
  • Питание не входящее в программу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется детям:

  • до 12 лет – 4 500 руб.;
  • до 16 лет – 2 500 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?

Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 авг 2023
Все прошло очень хорошо
Понравилась организация, гид Ирина очень интересно рассказывала.
Н
18 янв 2024
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
Ю
16 янв 2024
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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