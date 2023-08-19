1 день

Прибытие в Сортавалу. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам

08:19 Прибытие в город Сортавала поездом № 160В из Москвы или Санкт-Петербурга.

Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе.

Экскурсия по городу Сортавала.

Архитектуру Сортавала можно назвать «энциклопедией северного модерна».

При хорошей погоде Вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.

Поездка на гору Паасо – городище древних карел, вблизи города Сортавала.

Паасо расположено на высокой скале у озера Кармаланъярви и реки Хелюлянйоки.

Площадь городища примерно 1000 кв. м.

Основные раскопки велись в 70-е года ХХ века.

Было обнаружено несколько десятков керамических осколков, наконечников стрел и копий, а также обломок меча.

Археологи датируют городище XII-XIII веками, но скорее всего оно существовало и ранее, возможно еще в эпоху викингов, так данная местность была заселена финно-угорскими племенами уже в VII-VIII веках.

Обед в кафе.

Заселение в номера выбранной категории в загородном клубе «Ламберг» на берегу Ладожского озера.

Вечером незабываемая водная прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам с выходом к открытой Ладоге.

Вы полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам, сделаете селфи в локациях на красивых скалах, недоступных большинству туристов автобусных туров.

Возвращение на базу отдыха.

Для прибывающих из Санкт-Петербурга на «Ласточке» в 10:20, просьба обратиться к менеджеру за перерасчетом.