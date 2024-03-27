1 день

Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»

08:19 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из Москвы/Санкт-Петербурга).

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии».

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала —осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн».

Далее совершим подъём на гору Паасо, где располагалось Городище ПААСО на горе Паасонвуори — поселение древних карел, вблизи города Сортавала. С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии.

Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева», где представлены уникальные работы знаменитого мастера, который занимался рельефной резьбой по дереву: барельефы посвящены карельским пейзажам и местному быту.

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории викингов «Бастион» — реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.

Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.

Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.

Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.

Возвращение в г. Сортавала.

Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.

Питание: завтрак, обед.