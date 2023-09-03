3 день

Заповедник Кивач и программа на выбор

Трансфер в заповедник Кивач.

Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.

Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды.

Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.

Первое упоминание о нем встречается в писцовой книге за 1566 год: «На Суне реке под Кивачем порогом — тоня».

Есть три версии происхождения названия водопада: русское — от слова «кивать», финское — от слова kivi (камень), карельское — от слова kivas (снеговая гора). Последнее толкование является наиболее вероятным, так как более всего соответствует огромному падуну, белому от пены.

Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться. Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись Сунна («сон») обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.

Обед.

Далее программа на выбор:

Вариант 1. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей + катание в упряжках трек 2,5 км.

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

На всех маршрутах впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!

Вариант 2: Сафари на снегоходах.

Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.

Для детей на время сафари — мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.

При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.

Деревня на Лычном Острове — одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Выбор программы производится при бронировании тура.

Окончание программы, трансфер в гостевой дом.