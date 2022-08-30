Встреча в г. Сортавала поезд №160 в 8:28 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Встречает гид с табличкой.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк. .
Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон».
Продолжительность – 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Возвращение в г. Сортавала.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посадка в автобус с вещами.
Переезд на причал.
За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами .
Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «Комете»(1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд в город Кемь.
По пути:
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + выпечка + чай.
Прибытие в г. Кемь.
20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Вещи транспортируются в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Размещение в гостинице.
Завтрак и обед в гостинице.
За доп. плату морская прогулка и экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).
Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Свободное время.
Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.
Завтрак и обед ресторане в гостинице.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
Экскурсия за доп. плату Гора Секирная и Ботанический сад (оплачивается на месте).
Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Увидеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Возвращение в поселок.
16:00 Посадка на корабль.
Возвращение в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал».
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.
В этом случае предоставляется скидка.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь – Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь – Санкт-Петербург в 06:48.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение (цена указана за 1 человека)
|Пийпун Пиха/Питер Инн/Причал/Соло
|Двухместное размещение
|58 000
|Одноместное размещение
|75 000
|Доп. место
|49 500
Скидки детям до 10 лет – 3 500 руб.
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. Мы рады предложить нашим гостям 20 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха. Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостям города понадобится всего десять минут, чтобы добраться от отеля до железнодорожного вокзала, и 5 минут до автовокзала.
Ресторан при гостинице расположен в двух уровнях и рассчитан на 60 посадочных мест, а при банкетном обслуживании может вместить до 80 человек. Через высокие окна виден залив Ладожского озера. Интерьер ресторана поддерживается в общем стиле всего здания: контраст природного кирпича с теплыми бежевыми тонами.
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.
Здесь редкая по красоте северная природа.
Отель «Соло Норд» занимает двухэтажное здание в центре поселка Соловецкий, в двух минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В отеле есть номера разного уровня комфорта: одно-, двух-и трехместное размещение. На первом этаже отеля расположено кафе, есть Wi-Fi во всех номерах, организуютcя трансферы (микроавтобус на 8 мест и автобус на 22 места).
Напротив расположен продуктовый магазин, в 10 минутах ходьбы – аэропорт. Если главное требование к отдыху на Соловках – тишина, чистота и умеренные цены, то вы будете довольны, остановившись в отеле « Соло Норд».
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.
В этом случае предоставляется скидка:
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.