Мега-тур по Карелии

Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием

5
3 отзыва
Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием.

В путешествии вы отправитесь на остров Валаам, чтобы осмотреть музей русского деревянного зодчества под открытым небом, посетите один из крупнейших равнинных водопадов Кивач и многое другое. Все самое интересное в Карелии в одном путешествии!
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Мега-тур по Карелии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Восхитимся красотой и величием мраморного каньона
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии
Кижи
Кижи
Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России
Водопада Кивач
Водопада Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Соловецкие острова
Соловецкие острова
Погрузимся в атмосферу этого места, ведь мы проведем тут 3 дня

Программа тура по дням

1 день

Рускеальский горный парк

Встреча в г. Сортавала поезд №160 в 8:28 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Встречает гид с табличкой.

Завтрак в кафе города.

Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк. .

Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон».

Продолжительность – 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Возвращение в г. Сортавала.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
2 день

Остров Валаам

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посадка в автобус с вещами.

Переезд на причал.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Отправление в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице Питер Инн 4*.

Время для отдыха.

Остров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров Валаам
3 день

Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами .

Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «Комете»(1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи
4 день

Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд в город Кемь.

По пути:

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + выпечка + чай.

Прибытие в г. Кемь.

20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
5 день

Соловецкие острова

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Вещи транспортируются в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе острова.

Размещение в гостинице.

Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
6 день

Свободное время. Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова

Завтрак и обед в гостинице.

За доп. плату морская прогулка и экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).

Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.

На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Свободное время.

Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.

Свободное время. Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого островаСвободное время. Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого островаСвободное время. Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого островаСвободное время. Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова
7 день

Гора Секирная, Ботанический сад

Завтрак и обед ресторане в гостинице.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

Экскурсия за доп. плату Гора Секирная и Ботанический сад (оплачивается на месте).

Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Увидеть уникальную церковь-маяк.

А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в поселок.

16:00 Посадка на корабль.

Возвращение в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал».

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

Гора Секирная, Ботанический садГора Секирная, Ботанический садГора Секирная, Ботанический садГора Секирная, Ботанический сад
8 день

Отъезд домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь – Москва в 10:10.

В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь – Санкт-Петербург в 06:48.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Размещение (цена указана за 1 человека)Пийпун Пиха/Питер Инн/Причал/Соло
Двухместное размещение 58 000
Одноместное размещение75 000
Доп. место49 500

Скидки детям до 10 лет – 3 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Пийпун Пиха»

1 ночь

Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. Мы рады предложить нашим гостям 20 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха. Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.

Гостям города понадобится всего десять минут, чтобы добраться от отеля до железнодорожного вокзала, и 5 минут до автовокзала.

Ресторан при гостинице расположен в двух уровнях и рассчитан на 60 посадочных мест, а при банкетном обслуживании может вместить до 80 человек. Через высокие окна виден залив Ладожского озера. Интерьер ресторана поддерживается в общем стиле всего здания: контраст природного кирпича с теплыми бежевыми тонами.

Гостиница «Пийпун Пиха»Гостиница «Пийпун Пиха»Гостиница «Пийпун Пиха»Гостиница «Пийпун Пиха»Гостиница «Пийпун Пиха»Гостиница «Пийпун Пиха»Гостиница «Пийпун Пиха»

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»

Туркомплекс «Причал»

2 ночи

«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.

Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.

Здесь редкая по красоте северная природа.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соло»

2 ночи

Отель «Соло Норд» занимает двухэтажное здание в центре поселка Соловецкий, в двух минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В отеле есть номера разного уровня комфорта: одно-, двух-и трехместное размещение. На первом этаже отеля расположено кафе, есть Wi-Fi во всех номерах, организуютcя трансферы (микроавтобус на 8 мест и автобус на 22 места).

Напротив расположен продуктовый магазин, в 10 минутах ходьбы – аэропорт. Если главное требование к отдыху на Соловках – тишина, чистота и умеренные цены, то вы будете довольны, остановившись в отеле « Соло Норд».

Гостиница «Соло»Гостиница «Соло»Гостиница «Соло»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе (8 завтраков, 3 обеда, 1 ужин, 1 пикник)
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание
  • Работа гида.
  • Экскурсии, включенные в стоимость тура:обзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон» продолжительность (1 ч. 15 мин.)экскурсия на водопад «Кивач»посещение музея природы заповедника «Кивач»посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон» продолжительность (1 ч. 15 мин.)
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова
  • Остров Валаам + обед
  • Экскурсия на гору Секирную и Ботанический сад
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

Необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет скидка, если я уеду вечером в 7 день тура?

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.

В этом случае предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб. /чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб. чел.;
  • на доп. месте – 1 500 руб. /чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Возможны ли изменения в водных экскурсиях?

Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.

При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 авг 2022
Все очень понравилось, организация на высшем уровне. Очень удобный автобус, замечательные экскурсоводы.
Остались очень довольны!
С
16 авг 2022
С 7 по 14 августа 2022г. посетила Карелию и Соловки в рамках "Мега - тура по Карелии". Тур прошел просто восхитительно. На протяжении всего тура организация была четкой и без заминок. Спасибо большое экскурсоводам, которые с такой увлеченностью рассказывали о достопримечательностях. Замечательные водители. Очень повезло с погодой, а она совсем не предсказуемая. Еще у нас была отличная группа, люди из разных уголков нашей страны. Впечатления остались незабываемые и мечта побывать в этих удивительных местах сбылась. Спасибо.
Г
5 июля 2022
Тур очень понравился! Природа Карелии восхитительна! Она наполнила нас энергией, желанием путешествовать снова и снова. Старинные знаменитые монастыри вызовают в душе благоговение и трепет перед подвигами создававших их людей.

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