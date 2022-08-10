Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам

Оторваться от суеты города, увидеть белые ночи и посетить много интересных мест

5
3 отзыва
Оторваться от суеты города, увидеть белые ночи и посетить много интересных мест. Все это возможно в недельном туре по Карелии, где собраны главные жемчужины этого северного края.
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Посетим Соловецкий монастырь и познакомимся с его историей
Мраморный карьер
Мраморный карьер
Отправимся на экскурсию по Рускеальскому горному парку
Крупнейший равнинный водопад
Крупнейший равнинный водопад
Нас ждет поездка к водопаду Кивач с посещением дендрария

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску. Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице Питер Инн 4*.

Прогулка по Петрозаводску. КижиПрогулка по Петрозаводску. КижиПрогулка по Петрозаводску. КижиПрогулка по Петрозаводску. Кижи
2 день

Мраморный каньон Рускеала и остров Валаам

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк - "Мраморный каньон", продолжительность- 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте, стоимость уточняется).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Мраморный каньон Рускеала и остров ВалаамМраморный каньон Рускеала и остров ВалаамМраморный каньон Рускеала и остров ВалаамМраморный каньон Рускеала и остров Валаам
3 день

Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень - настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Выезд в город Кемь.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Пикник на водопаде с ухой+шашлыком из свинины+овощная нарезка+выпечка+чай.

Прибытие в Кемь.

20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
4 день

Остров Соловки

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Вещи транспортируются в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе острова.

Размещение в гостинице .

Остров СоловкиОстров СоловкиОстров СоловкиОстров Соловки
5 день

Свободный день

Завтрак и обед в кафе.

За доп. плату морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).

Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.

На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Свободное время.

Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (за доп. плату)

Завтрак и обед в гостинице.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

Экскурсия за доп. плату Гора Секирная + Ботанический сад (оплачивается на месте).

Мы предлагаем Вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Увидеть уникальную церковь-маяк.

А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в поселок.

16:00 Посадка на корабль.

Возвращение в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал».

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь - Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка:

  • При двухместном размещении - 2 000 руб/чел.
  • При одноместном размещении - 3 000 руб/чел.

На доп. месте - 1 500 руб/чел.

Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (за доп. плату)Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (за доп. плату)Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (за доп. плату)Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (за доп. плату)
7 день

Отъезд

Завтрак (завтрак ланч-бокс для туристов, уезжающих ранним поездом до 07:00).

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь-Москва в 10:10.

В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь-Санкт-Петербург в 06:48.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.

Предварительная стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение (цена указана за 1 человека)Питер Инн/Причал/Соловецкая слободаПитер Инн/Причал/СолоПитер Инн/Причал/Соловки-Отель
Двухместный номер52 50051 50054 000
Одноместный номер67 50064 00068 500
Дополнительное место44 50044 50045 000
Скидка детям до 10 лет3 0003 0003 000

Скидка детям до 10 лет – 3 000 руб.

Проживание в указанные даты в Соловки Отель.

  • 03.07-09.07, 10.07-16.07, 17.07-23.07, 24.07-30.07, 31.07-06.08.
  • 07.08-13.08, 14.08-20.08.

Варианты проживания

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Отель "Piter Inn" расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»

Туркомплекс «Причал»

2 ночи

«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.

Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.

Здесь редкая по красоте северная природа.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соловецкая слобода»

2 ночи

Гостиница "Соловецкая слобода" расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.

2-местный "Стандарт" (количество номеров - 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.

4-местный (количество номеров - 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.

Люкс (количество номеров - 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.

Апартамент (количество номеров - 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»

Гостиница «Соловки-Отель»

2 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.

Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.

Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.

Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк -"Мраморный каньон" (1 ч. 15 мин.)
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Питание по программе (7 завтраков, 3 обеда, 1 пикник)
  • Проживание отель "Питер Инн "4* г. Петрозаводск/туркомплекс "Причал" г. Кемь/гостиница "Соловецкая Слобода" о. Соловки или проживание отель "Питер Инн "4* г. Петрозаводск/туркомплекс "Причал" г. Кемь/гостиница "Соловки-Отель" о. Соловки
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте) + обед (цены предварительные):взрослые – 4 100 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел.
  • Взрослые – 4 100 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел.
  • Прогулка на катере до Большого Заяцкого острова + экскурсия (бронируется и оплачивается на месте, цена предварительная) –1 300 руб. /чел.
  • Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (оплачивается на месте, цена предварительная) – 1 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Прогноз на середину сентября составляет 13-15 градусов тепла. Возможны дожди.

  • теплые вещи, ветровку, свитер или какую-то легкую куртку;
  • осенние тонкие сапожки или кроссовки;
  • дождевик или зонт;
  • тонкая шапочка, перчатки (на о. Соловки).
Возможны ли изменения в программе тура?

Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Рекомендации туристам

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

Отличается ли стоимость тура для иностранных граждан?

Стоимость тура указана для граждан РФ, для иностранных граждан – стоимость уточнять у менеджера.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая будет сотовая связь?

На Соловках работают ТОЛЬКО операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС". Другие операторы сотовой связи будут "вне зоны действия сети".

Связь нестабильная, пополнить баланс лучше до отправления на экскурсию. (Билайн, Теле2 связь отсутствует).
По этой же причине лучше иметь с собой наличные деньги, оплата картой проходит не всегда на острове.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
10 авг 2022
Спасибо большое! Очень понравилось! Гид Анна профессионал, просто супер! Все понравилось!
Н
10 авг 2022
Спасибо за организацию нашего отдыха? Все понравилось! С погодой повезло, узнали много нового, получили хорошие впечатления?
Н
10 авг 2022
Все понравилось. Карелия - отличное сочетание природных и исторических ресурсов. Каждый найдёт что-то для себя.

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