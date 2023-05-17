Самые красивые места Карелии в двухдневном туре для души и тела! Мраморный каньон Рускеала и Шуйские скалы, поход в карельскую тайгу и чай у костра. А также — старинные города, финская сауна и многое другое!
Ближайшие даты:
17
мая
мая
24
мая
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мая
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июн
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июн
июн
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Что вас ожидает:
- Мраморный каньон Рускеала
- Карельская деревня Кинерма
- Шуйские скалы возле озера Укшезеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Чувствуете хроническую усталость? Тело насобирало проблемы, превратив их в болезни и лишний вес? Пора устроить быструю и бережную очистку организма, избавившись от надоевших болячек и килограммов! Иммунитета, полученного после карельского осеннего сезона, хватит на год.
Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур с походом на Шуйские скалы и выездом на каньон Рускеала. Прогуляйтесь по старому финскому городу и осмотрите живописный мраморный каньон. Сходите в поход в настоящую карельскую тайгу и насладитесь теплом финской сауны!
Важная информация:
Возьмите с собой ветровки и трековую обувь. Также стоит захватить небольшой походный термос.
По четвергам в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт до объектов
- Проживание (1 ночь)
- Питание в 1 день: обед 2 день: завтрак и обед.
- Сауна
- Что не входит
- Билеты на Рускеалу (от 250 до 500 рублей)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Площадь Гагарина, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: По четвергам в 8:00Экскурсия длится около 1 дня 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой ветровки и трековую обувь. Также стоит захватить небольшой походный термос
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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