Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала

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Самые красивые места Карелии в двухдневном туре для души и тела! Мраморный каньон Рускеала и Шуйские скалы, поход в карельскую тайгу и чай у костра. А также — старинные города, финская сауна и многое другое!
Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала
Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала
Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала
Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала
Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала
Релаксация в Карелии - Шуйские скалы и каньон Рускеала
Ближайшие даты:
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Мраморный каньон Рускеала
  • Карельская деревня Кинерма
  • Шуйские скалы возле озера Укшезеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Чувствуете хроническую усталость? Тело насобирало проблемы, превратив их в болезни и лишний вес? Пора устроить быструю и бережную очистку организма, избавившись от надоевших болячек и килограммов! Иммунитета, полученного после карельского осеннего сезона, хватит на год.
Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур с походом на Шуйские скалы и выездом на каньон Рускеала. Прогуляйтесь по старому финскому городу и осмотрите живописный мраморный каньон. Сходите в поход в настоящую карельскую тайгу и насладитесь теплом финской сауны!

Важная информация:

Возьмите с собой ветровки и трековую обувь. Также стоит захватить небольшой походный термос.

По четвергам в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт до объектов
  • Проживание (1 ночь)
  • Питание в 1 день: обед 2 день: завтрак и обед.
  • Сауна
Что не входит
  • Билеты на Рускеалу (от 250 до 500 рублей)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Гагарина, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 8:00
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой ветровки и трековую обувь. Также стоит захватить небольшой походный термос
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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