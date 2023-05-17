Что вас ожидает:

Чувствуете хроническую усталость? Тело насобирало проблемы, превратив их в болезни и лишний вес? Пора устроить быструю и бережную очистку организма, избавившись от надоевших болячек и килограммов! Иммунитета, полученного после карельского осеннего сезона, хватит на год.

Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур с походом на Шуйские скалы и выездом на каньон Рускеала. Прогуляйтесь по старому финскому городу и осмотрите живописный мраморный каньон. Сходите в поход в настоящую карельскую тайгу и насладитесь теплом финской сауны!

Важная информация:

Возьмите с собой ветровки и трековую обувь. Также стоит захватить небольшой походный термос.