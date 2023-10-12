1 день

Новогодний Петрозаводск и деревня Киндасово

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №018).

Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.



Приглашаем вас в карельскую деревню Киндасово.

Первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население — это народность с милым названием карелы-людики. Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед в кафе.

Размещение в отеле «Petra», номера стандарт с удобствами.

Питание: завтрак + чаепитие + поздний обед.