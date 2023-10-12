Побываем в деревне Киндасово, где сможем поучаствовать в мастер-классе по игре на традиционных музыкальных инструментах. А также прокатимся на собачьей упряжке в компании Деда Мороза.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск и деревня Киндасово
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №018).
Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Приглашаем вас в карельскую деревню Киндасово.
Первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население — это народность с милым названием карелы-людики. Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед в кафе.
Размещение в отеле «Petra», номера стандарт с удобствами.
Питание: завтрак + чаепитие + поздний обед.
Свободный день или катание на снегоходах и остров Кижи
Завтрак «шведский стол» в кафе отеля.
Свободный день или экскурсии на выбор.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
Питание: завтрак.
Посещение экокомплекса Hasky Moa
Завтрак «шведский стол» в кафе отеля.
Освобождение номеров в гостинице.
Отправление в самый красивый уголок Карелии – Приладожье.
По пути посещение экокомплекса «Hasky Moa», резиденция полярника, путешественника Виктора Симонова.
Познакомитесь с северными ездовыми собаками, покорители Арктики – участники арктических экспедиций. 80 питомцев подарят вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу. Прогуляетесь к дереву желаний.
А в доме полярника у камина с живым огнем, вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс.
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по ― деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (18+).
Прибытие в г. Сортавалу (в пути около 4 часов). Размещение в гостинице туркласса ― номера с удобствами.
Свободное время.
Питание: завтрак + обед.
Сортавала и тематический парк Бастион
Обзорная экскурсия столицы Северного Приладожья.
Маленький европейский городок, волею судеб, оказавшийся в землях России. Это один из самых древних городов Карелии.
Он имеет статус исторического города общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает многими прекрасными архитектурными объектами.
Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.
Сейчас Сортавала — единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.
Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Около 10 веков назад на южном склоне горы располагался вход в городище Паасо, где сейчас берёт своё начало лесная тропа, ведущая к самой вершине Паасонвуори.
С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии, а в вечернее время ступени тропы освещаются художественной подсветкой.
Тематический парк «Бастион».
На территории парка для вас работают следующие локации:
- музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» — «Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»;
- музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;
- экоплощадка «каменный век» — природное пространство с нанесенными на камни петроглифами;
- выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
Питание: завтрак + обед.
Горный парк Рускеала
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
Отправление в горный парк «Рускеала».
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала «Дорога горных мастеров».
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Свободное время в парке.
С наступлением темноты в парке зажигаются яркие огни ландшафтного освещения и художественной подсветки величественного мраморного каньона.
Свободное время в парке.
Возвращение в г. Сортавалу.
Обед с элементами карельской кухни в 16:00.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавалы.
Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|«Petra»/«Пийпун Пиха»
|2-местный стандарт
53750 руб. /чел.
|1-местный стандарт
62500руб. /чел.
|Дополнительное место
48500 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 2500 рублей.
Варианты проживания
Отель «Petra»
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Расстояние до аэропорта Бесовец ― 14,4 км, до железнодорожного вокзала ― 0,4 км.
Отель «Пийпун Пиха»
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.
К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: (5 завтраков, 1 чаепитие, 4 обеда)
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Посещение экокомплекса «Hasky Moa»
- Посещение тематического парка «Бастион»
- Экскурсия в горном парке Рускеала «Мраморный каньон»
- Что не входит
- Проезд до г. Петрозаводска (начало тура), проезд из г. Сортавалы (окончание тура)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Скидка детям до 12 лет – 2500 рублей.
- Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:
3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
- Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.