Рождество в Карелии — это возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко, знакомство с традициями колядования, святочными обрядами на Русском Севере.
Вас поразит мир карельской природы, зимнее безмолвие Онежского озера, прелесть зимнего леса, по которому вы помчитесь на собачьей упряжке, красота величественного водопада Кивач! Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.
Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.
Встреча группы у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 18).
08:00 Завтрак в ресторане.
09:15 Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» — знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.
13:00 Посещение уникального объекта Shungit.Life, который занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.
В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?
В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.
Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
14:00 Обед в ресторане.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Питомник собак породы Хаски
Завтрак в ресторане отеля.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера».
Обращаем Ваше внимание на то, что дети от 0 до 6 лет участвуют в программе только на руках у родителей, дети в возрасте от 7 до 18 лет только в сопровождение члена семьи.
Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа включает:
- встреча гостей на территории, инструктаж по правилам поведение;
- экскурсия в питомник ездовых собак;
- экскурсия к северным оленям с кормлением ягелем с рук;
- посещение подворья Мезенских лошадей;
- инструктаж и техника безопасности по управлению собачьей упряжкой;
- катание 2,5 км на собачьей упряжке по подготовленной трассе в сопровождение опытного инструктора, 2 человека на 1 упряжке;
- чаепитие в гриль-беседке у живого огня.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков — калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.
Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку — из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста…
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Трансфер в гостиницу.
Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко
Завтрак в ресторане отеля.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвенукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
Сам Талвиукко будет ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе:
- посещение питомника ездовых собак;
- прогулка по оленьей ферме;
- посещение саамской деревни;
- прогулка по локации «Мир Калевалы»;
- новогодний флешмоб;
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;
- знакомство с экспозицией «Времена года — карельский календарь».
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Посещение Национального музея Карелии.
Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому»,в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем - ощипыванием ёлки.
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд в Москву, Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|«Фрегат»
|«PiterInn»
|«Karelia& SPA»
|«Petra»
|Взрослый
основное место в 2-местном стандартном номере
|38 400
|35 000
|—
|34 200
|Взрослый
основное место в 2-местном улучшенном номер
|39 500
|36 800
|—
|36 100
|Взрослый
1-местный стандартный номер
|—
|—
|33 100
|—
|Взрослый
доп. место
|—
|28 300
|—
|29 800
|Ребенок до 17 лет
основное место в 2-местном стандартном номере
|37 900
|34 500
|—
|33 800
|Ребенок до 17 лет
доп. место в 2-местном стандартном номере
|29 700
|27 800
|—
|29 300
|Ребенок до 17 лет
основное место в 2-местном улучшенном номере
|39 000
|36 400
|—
|35 600
|Ребенок до 7 лет
без места в номере
|22 200
|22 200
|—
|22 200
В стоимость тура включен завтра к гостинице:
- «Фрегат», «PiterInn», «Karelia& SPA» — шведский стол;
- «Petra» — комплексный завтрак.
Варианты проживания
Гостиница «Фрегат»
Гостиница «Фрегат» 4* расположена в центре города на живописной набережной Онежского озера — одном из самых красивых и романтичных мест в России. В близи гостиницы находится причал, откуда летом отправляются теплоходы на остров Кижи, где расположен известный всему миру государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, по праву считающийся высшим достижением русского деревянного зодчества. В 10 минутах пешей прогулки от отеля находится площадь Кирова, где расположены Музыкальный и Национальный театры Республики Карелия.
Описание номеров:
В каждом номере есть современная собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями, плазменная панель и интерактивное телевидение, Wi-Fi, универсальный рабочий стол, телефон, фен, сейф, минибар, шкаф, стул, кресло, прикроватные тумбочки.
Отель «Piter inn»
Это первый и единственный отель международного уровня в городе Петрозаводске. К Вашим услугам безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности. Благодаря уникальному расположению в самом центре столицы Карелии, отель «Piter Inn» - идеальное место для пребывания в выходные дни и во время деловых поездок.
Описание номеров:
Стандартный номер Twin – однокомнатный номер, площадь 19-24 кв. м., максимальная вместимость 2 взрослых, доп. место – под запрос. Оснащение: рабочая зона, ковровое покрытие, спутниковое ТВ, телефон, сейф, фен, центральная система кондиционирования с индивидуальным управлением, Wi-Fi, в ванной комнате - душевая кабина, полы с подогревом, банные принадлежности, губка для обуви.
Стандартный улучшенный номер – однокомнатный номер, площадь 24–30 кв. мм., широкая двуспальная кровать/две отдельные кровати, максимальная вместимость 3 взрослых, доп. место - под запрос. Оснащение: удобное рабочее место, ковровое покрытие, спутниковое ТВ, телефон, сейф, фен, центральная система кондиционирования с индивидуальным управлением, бесплатный Wi-Fi, чайная станция, минеральная вода, гладильная доска и утюг, в ванной комнате - душевая кабина, полы с подогревом, банные принадлежности банный халат и тапочки, губка для обуви.
Отель «Karelia SPA»
Отель «Karelia&SPA» расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк. В светлых номерах отеля постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни. Гости отеля могут заказать спа-процедуры и посетить сауну.
Описание номеров:
Стандартный одноместный номер — оснащение номера: односпальная кровать, шкаф/гардероб, багажная полка, рабочий стол, ванная комната с душем, плазменная панель (спутниковое TV), Wi-Fi, телефон, холодильник, обогреватель, фен.
В номере есть индивидуальный набор косметических принадлежностей (шампунь, гель, мыло, зубной набор, шапочка для душа), халат, тапочки, комплект полотенец, дополнительное одеяло и подушка, средства по уходу за одеждой и обувью
Гостиница «Petra»
Гостиница «Petra» — это современный отель в центре города Петрозаводск.
Отель располагается в здании объекта культурного наследия Республики Карелия. Здание полностью восстановлено и реконструировано в 2022 г.
В пешей доступности ж/д вокзал, главные достопримечательности города, торговые центры, аптеки и магазины.
Небольшой номерной фонд дает возможность заботиться о каждом госте и создает атмосферу домашнего уюта.
Стандартный двухместный номер:
Светлый и современный стандартный номер площадью 13,5 кв. м
Оснащен одной двуспальной или двумя раздельными кроватями и собственной ванной комнатой с душем.
В каждом номере есть рабочее место, шкаф, кондиционер, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Идеально подходит для одноместного или двухместного размещения
Вместимость до 2 мест.
Номер категории «Комфорт»:
Современный и просторный номер площадью 20 кв. м
Оснащен одной двуспальной или двумя раздельными кроватями, кондиционером, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
В каждом номере есть рабочее место, шкаф, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Номер подойдет для двухместного или трехместного размещения. Две основные кровати и дополнительное место для третьего гостя
Вместимость до 3 мест.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
- Входные билеты в музеи
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе тура
- Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника собак Хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте): взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. /чел. дети от 0 до 6 лет - бесплатно
- Взрослые и дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел
- Дети от 7 до 12 лет - 1 950 руб. /чел
- Дети от 0 до 6 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
- тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
- обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
- тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
- теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
- маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
- теплую жилетку (для привалов);
- шерстяные носки 2 пары;
- простые носки 2-3 пары.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Каковы особенности тура в зимнее время?
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.