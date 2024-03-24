1 день

Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 18).

08:00 Завтрак в ресторане.

09:15 Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» — знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.

Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.

13:00 Посещение уникального объекта Shungit.Life, который занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.

В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?

В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.

Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

14:00 Обед в ресторане.

Размещение в гостинице.

Свободное время.