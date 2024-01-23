янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы
Встретимся с Вами в 07:50 на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №018 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.
Обед в кафе города.
15:00 Размещение в выбранной гостинице.
Свободное время.
Экскурсионная программа в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии
Завтрак«шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карели!
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.
Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники —8 друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.
Познакомимся с легендой о Талвиукко.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату.
- Катание на оленьей упряжке;
- Катание на собачьей упряжке 500 м;
- Катание на собачьей упряжке 1500 м.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в кафе города.
Свободный день или экскурсии на выбор
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Сегодня мы предлагаем выбрать экскурсию на ваш вкус.
Экскурсии за доп. плату бронируются и оплачиваются вместе с туром.
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 350 руб.).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
2. Экскурсия «В гости к Хаски».
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник —единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.
А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. Возвращение в гостиницу.
Продолжительность: экскурсия с обедом — 3 часа, общее время (с дорогой) — 5 часов.
3. Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.
Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала.
Во время автобусной экскурсии (время в пути 4 часа 30 минут) из Петрозаводска до деревни Оятевщина вы увидите месторождение карельского минерала шунгит и посетите целебный источник "Царицын ключ".
Из деревни Оятевщина до острова Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.
На острове вы посетите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в список всемирного наследия Юнеско, прогуляетесь по заонежской деревне, увидите одну из самых древних деревянный церквей России и познакомитесь с повседневной жизнью заонежан 19 века.
Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут.
После прогулки вас ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, ароматный чай из самовара и новогодние угощения.
Обратная дорога в Петрозаводск (время в пути 4 часа 30 минут).
Отправление на экскурсию в 07:00.
Возвращение в 21:00 час.
Рекомендуемая гостиница, при выборе данной экскурсии "Питер Инн "4*.
Обращаем ваше внимание: Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т. к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т. к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!
Посещение водопада Кивач и дендрария. Отъезд
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Проживание
Стоимость тура на 1 человека без проживания, руб:
|Стоимость
|Взрослый
|18 000
|Ребенок до 16 лет
|17 700
|Ребенок до 4 лет (с питанием и местом в автобусе)
|12 500
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в спа-отеле «Карелия» 4*, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|26 900
|Двухместное размещение Twin (взрослые)
|26 900
|Двухместное размещение (дети до 16 лет)
|26 400
|Двухместное размещение
Джуниор сюит dabl
|28 000
|Одноместное размещение
|31 500
|Доп. место в Джуниор сюит (взрослые)
|25 200
|Доп. место в Джуниор сюит (дети до 16 лет)
|24 700
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в отеле «Питер Инн» 4*, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|30 300
|Двухместное размещение (дети до 16 лет)
|29 800
|Двухместное размещение
Повышенной Комфортности
|32 000
|Двухместное размещение
Полулюкс
|34 000
|Одноместное размещение
|41 800
|Доп. место (взрослые)
|24 100
|Доп. место (дети до 16 лет)
|23 600
Варианты проживания
Спа-отель «Карелия» 4
Расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Отель «Питер Инн» 4
Находится в 5 минутах ходьбы от ж/д вокзала и предлагает к услугам Гостей безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.
180 номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво. Уникальная по своему дизайну кофейня CoffeeShop идеально подходит для проведения встреч и переговоров. Отель предлагает широкие конференц-возможности – 5 переговорных комнат с дневным освещением и 1 многофункциональный конференц-зал.
Стандартные номера
В стандартных номерах отеля гости смогут воспользоваться бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в интернет, сейфом и телевизором с плоским экраном, а также отдохнуть в удобной постели и по достоинству оценить систему индивидуального климат-контроля. Примерная площадь: 20–24 кв. м Максимальное количество гостей: 2 взрослых и 1 ребенок.
Основные характеристики: фен, индивидуальный климат-контроль, сейф, телефон, душевая кабина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, при выборе тарифа с проживанием: 4 завтрака, 3 обеда
- Питание, при выборе тарифа без проживания: 1 завтрак, 3 обеда
- Проживание в гостинице "Питер Инн" 4* или спа-отеле "Карелия" 4*, при выборе тарифа с проживанием
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы»
- Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому
- Экскурсия в резиденцию к Талвиукко
- Экскурсия в Центр Шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида на маршруте
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия в гости к Хаски (оплата при бронировании тура):взрослые - 6 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 6 500 руб. /чел
- Дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
- Экскурсия в Рускеальский горный парк (оплата при бронировании тура):взрослые - 4 000 руб. /чел. пенсионеры - 3 800 руб. /чел. школьники до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
- Взрослые - 4 000 руб. /чел
- Пенсионеры - 3 800 руб. /чел
- Школьники до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
- Экскурсия на о. Кижи (оплата при бронировании тура):взрослые - 7 500 руб. /чел. школьники до 12 лет включительно, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
- Взрослые - 7 500 руб. /чел
- Школьники до 12 лет включительно, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
- Катание на оленьей упряжке: взрослые - 2 500 руб. /челдети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослые - 2 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослые - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослые - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 3 000 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Участники тура должны иметь:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Для туристов, путешествующих с детьми, обязательно Свидетельство о рождении детей.
- Теплую непродуваемую и непромокаемую одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.