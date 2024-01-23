Весёлое Рождество в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Если проводить рождественские каникулы всей семьёй, то лучше в Карелии! Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку в заснеженном лесу с Дедом Морозом, чудесами и подарками. Все это волшебство будто сошло со страниц самых добрых сказок. И вы их не забудете никогда! Стоимость тура без проживания — 18 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 26 900 руб.
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Резиденция Талвиукко
Резиденция Талвиукко
Сходим в гости к главному Деду Морозу Карелии и посетим Сказочную приемную
Ферма северных оленей
Ферма северных оленей
Встретимся с грациозными оленями и сможем прокатиться на оленьей упряжке
В гости к куклам
В гости к куклам
Отправимся на экскурсию в частную галерею и познакомимся с ее обитателями
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Окунемся в праздничную атмосферу столицы Карелии
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Наведаемся в самый большой в России питомник ездовых собак
Зимний водопад Кивач
Зимний водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы

Встретимся с Вами в 07:50 на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №018 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.

Обед в кафе города.

15:00 Размещение в выбранной гостинице.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы
2 день

Экскурсионная программа в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии

Завтрак«шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карели!

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.

Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники —8 друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату.

  • Катание на оленьей упряжке;
  • Катание на собачьей упряжке 500 м;
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Экскурсионная программа в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу КарелииЭкскурсионная программа в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу КарелииЭкскурсионная программа в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу КарелииЭкскурсионная программа в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии
3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня мы предлагаем выбрать экскурсию на ваш вкус.

Экскурсии за доп. плату бронируются и оплачиваются вместе с туром.

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 350 руб.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

2. Экскурсия «В гости к Хаски».

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник —единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. Возвращение в гостиницу.

Продолжительность: экскурсия с обедом — 3 часа, общее время (с дорогой) — 5 часов.

3. Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.

Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала.

Во время автобусной экскурсии (время в пути 4 часа 30 минут) из Петрозаводска до деревни Оятевщина вы увидите месторождение карельского минерала шунгит и посетите целебный источник "Царицын ключ".

Из деревни Оятевщина до острова Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.

На острове вы посетите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в список всемирного наследия Юнеско, прогуляетесь по заонежской деревне, увидите одну из самых древних деревянный церквей России и познакомитесь с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут.

После прогулки вас ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, ароматный чай из самовара и новогодние угощения.

Обратная дорога в Петрозаводск (время в пути 4 часа 30 минут).

Отправление на экскурсию в 07:00.

Возвращение в 21:00 час.

Рекомендуемая гостиница, при выборе данной экскурсии "Питер Инн "4*.

Обращаем ваше внимание: Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т. к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т. к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!

Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
4 день

Посещение водопада Кивач и дендрария. Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Посещение водопада Кивач и дендрария. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. Отъезд

Проживание

Стоимость тура на 1 человека без проживания, руб:

Стоимость
Взрослый18 000
Ребенок до 16 лет17 700
Ребенок до 4 лет (с питанием и местом в автобусе)12 500

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в спа-отеле «Карелия» 4*, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение 26 900
Двухместное размещение Twin (взрослые)26 900
Двухместное размещение (дети до 16 лет)26 400
Двухместное размещение
Джуниор сюит dabl		28 000
Одноместное размещение31 500
Доп. место в Джуниор сюит (взрослые)25 200
Доп. место в Джуниор сюит (дети до 16 лет)24 700

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в отеле «Питер Инн» 4*, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение30 300
Двухместное размещение (дети до 16 лет)29 800
Двухместное размещение
Повышенной Комфортности		32 000
Двухместное размещение
Полулюкс		34 000
Одноместное размещение41 800
Доп. место (взрослые)24 100
Доп. место (дети до 16 лет)23 600

Варианты проживания

Спа-отель «Карелия» 4

3 ночи

Расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4

Отель «Питер Инн» 4

3 ночи

Находится в 5 минутах ходьбы от ж/д вокзала и предлагает к услугам Гостей безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.

180 номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво. Уникальная по своему дизайну кофейня CoffeeShop идеально подходит для проведения встреч и переговоров. Отель предлагает широкие конференц-возможности – 5 переговорных комнат с дневным освещением и 1 многофункциональный конференц-зал.

Стандартные номера
В стандартных номерах отеля гости смогут воспользоваться бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в интернет, сейфом и телевизором с плоским экраном, а также отдохнуть в удобной постели и по достоинству оценить систему индивидуального климат-контроля. Примерная площадь: 20–24 кв. м Максимальное количество гостей: 2 взрослых и 1 ребенок.
Основные характеристики: фен, индивидуальный климат-контроль, сейф, телефон, душевая кабина.

Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, при выборе тарифа с проживанием: 4 завтрака, 3 обеда
  • Питание, при выборе тарифа без проживания: 1 завтрак, 3 обеда
  • Проживание в гостинице "Питер Инн" 4* или спа-отеле "Карелия" 4*, при выборе тарифа с проживанием
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы»
  • Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому
  • Экскурсия в резиденцию к Талвиукко
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида на маршруте
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в гости к Хаски (оплата при бронировании тура):взрослые - 6 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
  • Взрослые - 6 500 руб. /чел
  • Дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк (оплата при бронировании тура):взрослые - 4 000 руб. /чел. пенсионеры - 3 800 руб. /чел. школьники до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
  • Взрослые - 4 000 руб. /чел
  • Пенсионеры - 3 800 руб. /чел
  • Школьники до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
  • Экскурсия на о. Кижи (оплата при бронировании тура):взрослые - 7 500 руб. /чел. школьники до 12 лет включительно, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
  • Взрослые - 7 500 руб. /чел
  • Школьники до 12 лет включительно, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
  • Катание на оленьей упряжке: взрослые - 2 500 руб. /челдети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослые - 2 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослые - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослые - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
  • Взрослые - 3 000 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Участники тура должны иметь:

  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Для туристов, путешествующих с детьми, обязательно Свидетельство о рождении детей.
  4. Теплую непродуваемую и непромокаемую одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
23 янв 2024
Спасибо большое нам очень все понравилось, дети остались довольны. Мы получили массу положительных эмоций и заряд позитива. Ольга Николаевна очень замечательный гид, грамотный и эрудированный специалист. Большое ей спасибо.
Т
21 янв 2024
Хочу поделиться своими впечатлениями о туре "Весёлое Рождество в Карелии". Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свой глубокий след в моем сердце. Я путешествовала со своей внучкой. Нам очень понравилось. Организация тура на высоте, все продумано. Начнём с того что нас встретили на вокзале. В 1йдень очень интересная экскурсия по г. Петрозаводску. На 2й день выезд за город в резиденцию Талви Укко, где было весело, детей развлекали Карельский Дед Мороз ТалвиУкко, снегурочка Лумики и лесные человечки Пуники. Посмотрели ферму северных оленей, саамскую деревненьку, питомник ездовых собак. Дети пообщались с собаками. На 3й день экскурсия "В гости к Хаски". Побывали в питомнике Чукотских ездовых собак, разных пород, которые готовятся для экспедиции на Северный полюс. Узнали, кто такие Каюры. Прокатились на собачьих упряжках по красивому, снежному карельскому лесу. На 4й день посетили водопад Кивач и дендрарий. Увидели красоту карельского леса которую можно увидеть только здесь. Эти 4дня пролетели незаметно, быстро. Уезжали из Петрозаводска под большим впечатлением. Очень понравилось. Как всегда 4х дней оказалось недостаточно. Спасибо большое организаторам тура. Всё очень понравилось.
Хочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свойХочу поделиться своими впечатлениями о туре &quot;Весёлое Рождество в Карелии&quot;. Это незабываемое, сказочное путешествие оставило свой
А
14 янв 2024
Выбрали тур с 04 -07 января 2024 г. "Весёлое Рождество в Карелии". Тур интересный, после каждой экскурсии остается свободное время. В целом всё позитивно, хороший гид, автобусное сопровождение. Мы остались довольны, несмотря на сильные морозы, которые стояли в эти дни по всей стране, главное взяли побольше с собой теплых вещей.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыЗимниеНовогодние 2024КарелияВыездныеНовогодние туры 2024На автобусе

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