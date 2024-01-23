3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня мы предлагаем выбрать экскурсию на ваш вкус.

Экскурсии за доп. плату бронируются и оплачиваются вместе с туром.

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 350 руб.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

2. Экскурсия «В гости к Хаски».

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник —единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. Возвращение в гостиницу.

Продолжительность: экскурсия с обедом — 3 часа, общее время (с дорогой) — 5 часов.

3. Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.

Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала.

Во время автобусной экскурсии (время в пути 4 часа 30 минут) из Петрозаводска до деревни Оятевщина вы увидите месторождение карельского минерала шунгит и посетите целебный источник "Царицын ключ".

Из деревни Оятевщина до острова Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.

На острове вы посетите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в список всемирного наследия Юнеско, прогуляетесь по заонежской деревне, увидите одну из самых древних деревянный церквей России и познакомитесь с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут.

После прогулки вас ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, ароматный чай из самовара и новогодние угощения.

Обратная дорога в Петрозаводск (время в пути 4 часа 30 минут).

Отправление на экскурсию в 07:00.

Возвращение в 21:00 час.

Рекомендуемая гостиница, при выборе данной экскурсии "Питер Инн "4*.

Обращаем ваше внимание: Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т. к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т. к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!