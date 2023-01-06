Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур

Соловки - единственные в своем роде и невероятные

5
3 отзыва
Соловки – единственные в своем роде и невероятные! Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую.

Посещение загадочных каменных лабиринтов оставленных первыми Соловецкими людьми и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия! На тур действует скидка раннего бронирования 10% при бронировании за 6 месяцев до тура и 5% за период от 3 до 6 месяцев до тура.
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Удивительная северная природа
Удивительная северная природа
Нас ждет живописное Белое море, местные птицы и животные: морские утки и полярные крачки
Познавательные экскурсии
Познавательные экскурсии
Узнаем историю поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время
Полное погружение
Полное погружение
Совершим погружение в историю с единственным крещённым Старообрядцем-экскурсоводом на Соловках

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Петрозаводска в город Кемь

14:30 – встречаемся, садимся в комфортабельный автобус, отправляемся в город Кемь.

По пути – технические остановки.

Общее расстояние — 409 километров. Время в пути – 5-6 часов.

Переезд без экскурсионного обслуживания.

20:00 – 21:00 – прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.

*Вы можете пропустить этот день и приехать сразу на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день – мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (8:00).

2 день

Соловецкий Кремль + большая экскурсия

6:45 – завтрак.

7:30 – посадка на теплоход.

8:00 – отправление на Соловки. Время в пути – 2 часа.

Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.

Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий. На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод. Уникальные и многогранные Соловки должен раскрывать местный житель, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.

Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.

Заселяемся в гостиницу и обедаем.

После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.

Секирная гора – самое высокое место на Соловках.

Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость. Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.

Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг. Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.

А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.

Если повезет с погодой, а также у Вас будет настроение – обязательно искупаемся, по всем Соловецким традициям!

В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.

Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры.

Возвращение в поселок Соловецкий.

Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.

Соловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсия
3 день

Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидение

8:00 – завтраки в гостиницах.

9:30 – отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров».

Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.

Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим.

Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова, взросших на магических и абсолютно поражающих воображение лабиринтах из камней.

13:00 — По прибытию – обед.

13:30 – 15:30 А дальше – история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.

Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства. И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8 летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы.

Мы оставили эту небольшую пешеходную экскурсию от Юрия, который несомненно полюбился Вам за прошедшие 2 дня, напоследок не просто так. Этот финальный аккорд всего лишь сообщает всем в глубине Души – Соловки, мы обязательно вернемся!

18:00 – прибытие в Кемь.

Трансфер на ЖД вокзал.

Отправление на ближайших поездах в свои города.

Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидениеЗаяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидениеЗаяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидениеЗаяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидение

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Кемь и в пос. Соловецкий.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения2-хместное 1-номестное
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
отель 29 50029 25027 50034 00033 75032 000

На цены, указанные в таблице действует скидка раннего бронирования 10% при бронировании за 6 месяцев до начала тура и 5% за период от 3 до 6 месяцев до тура.

Скидка 2 500 руб. за доп. место.

Варианты проживания

Гостиница в г. Кеми

1 ночь

Стандартные номера с удобствами.

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Гостиница в пос. Соловецкое

1 ночь

Номера эконом-класса.

Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.

Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание (в т. ч теплоход на Соловки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
6 янв 2023
Организация на высшем уровне. Все мероприятия проходили без задержек, транспорт всегда был подан во время. Экскурсии интересные и многообразные. Смс сообщения поступали накануне дня экскурсии с номером телефона гида и номером автобуса. Очень удобная и доступная информация. Молодцы!!! Обязательно вернёмся к Вам вновь!!! Огромное спасибо за хорошо проведённые новогодние праздники!!!
А
4 янв 2023
Все супер
Ю
27 дек 2022
Все отлично, очень понравился тур по Карелии! Спасибо большое)

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