1 день

Начало маршрута. Гора Сампо. Марциальные воды. Водопад Кивач и Гирвасская ГЭС

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе.

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I.

Остановка в деревне Царевичи у часовни.

Короткая остановка и подъём пешком на гору Сампо (до вершины всего пара минут ходьбы).

Сампо – это знаменитая гора из калевальских рун, однако данная гора обязано своим названием советско-финскому фильму «Сампо», который снимался в этих местах в 1960-е годы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

С горы открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро.

Продолжаем движение по маршруту.

11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды».

Дегустация воды из трёх подземных источников, посещение музея и Петровской церкви (1721 г.).

Продолжаем движение по шоссе до заповедника «Кивач».

По пути – осмотр Храма Святой Троицы (церковь Троицы Живоначальной) в п. Кончезеро.

13:00 Посещение заповедника «Кивач» и осмотр знаменитого водопада.

15:00 Привал и пикник в сосновом бору, на берегу озера Пальеозеро.

Пикник может быть заменён на обед в кафе – по погоде.

Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жареного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – горячий чай или кофе с пряниками.

Наевшись и отдохнув, продолжаем движение по маршруту.

Проезд по взлётно-посадочной полосе аэродрома, спрятанного в тайге.

В 1940 году вблизи поселка Гирвас организовали военно-полевой аэродром для небольших самолетов «У-2». Состояние взлетной полосы аэродрома поддерживалось в надлежащей форме, чтобы во время военных действий, он мог бы принять тяжелые транспортные самолеты.

Осматриваем каменный Пор-Порог на реке Суна.

В конце маршрута мы подъедем к старой, но до сих пор действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).

Выезд на трассу М-18 «Кола».

20:00 Прибытие в лесной отель.

Размещение в комфортабельных номерах или коттедже.

Ужин в ресторане отеля.

Баня по желанию (за доп. плату).