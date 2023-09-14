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Программа тура по дням
Прогулка по Петрозаводску. Остров Кижи
07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №018 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*.
Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам (за доп. плату)
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк — «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 году на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте в кассе).
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Возвращение в г. Сортавала.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Центра Шунгита. Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Выезд в город Кемь.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в кафе.
Прибытие в Кемь.
20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Соловецкие острова
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).
Прибытие в бухту Благополучия.
Вещи транспортируются в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице.
Морская прогулка и экскурсия на Большой Заяцкий остров (за доп. плату)
Завтрак и обед в кафе.
За доп. плату морская прогулка и экскурсия на Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).
Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Свободное время.
Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.
Экскурсия на гору Секирную и в ботанический сад (за доп. плату)
Завтрак и обед в кафе.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
Экскурсия за доп. плату Гора Секирная и Ботанический сад (оплачивается на месте).
Мы предлагаем Вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор — место содержания и наказания заключенных.
Увидеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Возвращение в поселок.
16:00 Посадка на корабль.
Возвращение в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал».
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург. В этом случае предоставляется скидка:
- При двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.
- При одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.
- На доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Отъезд
Завтрак (завтрак ланч-бокс для туристов, уезжающих ранним поездом до 07:00).
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь — Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь — Санкт-Петербург в 06:48.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Питер Инн, Причал, Соловецкая слобода
|Питер Инн, Причал, Соловки-Отель
|Двухместное
|60 600
|61 600
|Одноместное
|78 600
|79 600
|Доп. место
|50 600
|51 600
Скидка детям до 10 лет — 3 000 руб.
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать в шестой день тура из Кеми вечерним поездом №21 Кемь — Санкт-Петербург. В этом случае предоставляется скидка:
- При двухместном размещении — 2 000 руб. /чел.
- При одноместном размещении — 3 000 руб. /чел.
- На доп. месте — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Piter Inn»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Туркомплекс «Причал»
«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Несмотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.
Здесь редкая по красоте северная природа.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.
2-местный «Стандарт» (количество номеров — 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
4-местный (количество номеров — 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Люкс (количество номеров — 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.
Апартамент (количество номеров — 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Гостиница «Соловки-Отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями — прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон»
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Транспортные услуги по маршруту
- Питание по программе (7 завтраков, 4 обеда)
- Проживание
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
- Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова с экскурсией (бронируется вместе с туром) - 1 300 руб. /чел
- Экскурсия Гора Секирная. Свято-вознесенский скит - 1 500 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплые вещи;
- ветровка;
- свитер или легкая куртка;
- дождевик или зонт;
- головные уборы;
- тонкая шапочка, перчатки (на о. Соловки).
- удобная разношенная обувь (на ногах придётся проводить достаточно много времени);
- осенние тонкие сапожки или кроссовки;
- питьевая вода и перекусы в дорогу (лучше приобрести заранее, находясь во время маршрута в Петрозаводске, на трассах между городами и экскурсионными объектами не всегда есть магазины);
- средства от укачивания;
- индивидуальные лекарства.
Для посещения монастырей и храмов:
- женщинам необходимы платок и юбка ниже колена;
- мужчинам необходимы длинные брюки.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Документы:
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
- для туристов, путешествующих с детьми, обязательно наличие свидетельства о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования.
Обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30°C до +10°C.
Прогноз на середину сентября составляет 13°–15°C тепла. Возможны дожди.
Возможны ли изменения в программе тура?
Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Отличается ли стоимость тура для иностранных граждан?
Стоимость тура указана для граждан РФ, для иностранных граждан – стоимость уточнять у менеджера.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая будет сотовая связь?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Другие операторы сотовой связи будут «вне зоны действия сети».
Связь нестабильная, пополнить баланс лучше до отправления на экскурсию. (Билайн, Теле2 связь отсутствует).
По этой же причине лучше иметь с собой наличные деньги, оплата картой проходит не всегда на острове.
Какие билеты лучше покупать?
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости.
На Соловках нет касс РЖД.
Какие есть особенности в туре?
Путешествие из Кеми на Соловки лежит по водной глади Белого моря. На своих экскурсионных маршрутах мы используем суда, у которых есть разрешение на пассажирские перевозки. Белое море бывает неспокойно. Настоятельно рекомендуем брать с собой средства от укачивания.
Острова Кижи, Валаам, Соловки, горный парк «Рускеала» располагаются на больших расстояниях друг от друга. В связи с этим программы туров, в которые включено посещение хотя бы 2 из этих объектов, содержат в себе длительные переезды + в некоторые дни ранние подъёмы. Компания делает всё возможное для того, чтобы переезды были максимально комфортными для вас: путевая информация, остановки в интересных местах по пути, санитарные остановки, показ художественных или документальных фильмов.
Многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей).