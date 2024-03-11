Этот тур для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки.
В Карелии был написан не только знаменитый на весь мир эпос «Калевала», но и огромное количество сказаний, песен и рун. Удивительная северная природа. Монастырь и его святыни. Царская тюрьма и ее знаменитые узники. Все самое интересное ждет вас!
мая
мая
июн
июн
июн
июн
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Святой остров Валаам, старинная Сортавала, галерея Кронида Гоголева
Добро пожаловать в Карелию!
08:20 Встреча группы и сбор на ж/д вокзале города Сортавала.
Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой.
08:40 Завтрак в кафе.
Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала — местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит!
09:10–10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавале с посещением основных достопримечательностей города.
Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна.
Только посмотрите, какая красота:
- здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм;
- гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих;
- дом Леандера (1905 год);
- здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка;
- дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки;
- Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху;
- деревянное пожарное депо 1888 года постройки;
- дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц;
- Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.
11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам.
Едем на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения — остров Валаам.
До святого острова не так далеко — всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы — небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога — это почти море.
11:50–16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора.
И вот он — святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.
Прибываем в Монастырскую бухту.
Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря.
Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители.
И какой святой остров без концерта творческого коллектива!
На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».
Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту.
Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.
Обед в монастырской трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова.
Мы посетим Воскресенский скит.
Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Валаам лечит — и тело и голову.
Здесь спокойно и умиротворенно.
Вот и пора нам в обратный путь. Из Никоновской бухты «Метеор» несет нас обратно в славный город Сортавала.
16:50–17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавала.
18:00 Посещение арт-галереи Кронида Гоголева.
Наберитесь сил, ведь вы еще не видели уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.
Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года.
Но здание — не столь интересно, как творения Кронида Гоголева.
Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D.
Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники — все это есть в творениях Кронида Гоголева.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.
Ретропоезд, мраморный каньон Рускеала и водопады Приладожья
С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия!
08:45 Завтрак, освобождение номеров в Сортавала.
09:30 Отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (в 10:00).
Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала.
Все желающие могут отправиться туда на ретропоезде!
«Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала.
Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.
Важно! Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:00 по маршруту Соратвала-Рускеала.
Кто не хочет ехать на ретропоезде — едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.
10:45 Прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа).
Всего 40 минут и вот он — уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек.
Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор.
Кто бы мог подумать, что спустя годы сюда будут стремиться тысячи туристов. Здесь действительно есть на что посмотреть.
Мраморный каньон Рускеала — карельский бренд нового времени.
Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект.
Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце.
Вы сможете также посмотреть на залежи «итальянского» карьера.
Свободное время.
14:15 Посещение тохминских водопадов.
Пора ехать в сторону Петрозаводска.
По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память — место очень живописное.
Для желающих — недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
18:45 Прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу, отдых.
Петрозаводск и остров Кижи
С добрым утром! Завтракаем в гостинице.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск.
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.
Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец».
Недаром и в названии города есть слово завод.
Но столица Карелии — это еще и место красоты и необузданной природы — то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.
На речном вокзале Петрозаводска наш экскурсовод посадит вас в комету — быстроходное судно, которое сопроводит нас на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества.
Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.
09:30-17:00 Экскурсия на остров Кижи.
Путь до острова Кижи занимает 1,5 часа.
По прибытию на остров Кижи, вас встретит экскурсовод-сотрудник музея Кижи.
Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Во время нее вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа.
При этом у уважаемых гостей остается время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.
Нагулявшись по острову, приглашаем на посадку к комете, для возвращения в Петрозаводск.
Полтора часа в пути и мы прибываем в Петрозаводск.
17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.
Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.
Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.
Приятного вечера!
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач. Вечерний переезд в Кемь
Доброе утро, дорогие путешественники.
Сегодня мы посетим пять крупнейших достопримечательностей вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на экскурсию.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.
На её склонах проложены пешеходные тропы с указателями и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте оборудована смотровая площадка, с которой открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.
Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом.
Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над местом добычи руды и бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
После вулкана Гирвас — остановка на обед в кафе для самостоятельного питания.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами.
Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный — Кивач.
Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.
Сегодня Кивач — часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году.
Мы посетим с вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — кафе и сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.
16:00 Отправление в Кемь.
По пути — технические остановки. Общее расстояние — 409 километров. Время в пути — 5-6 часов. Переезд без экскурсионного обслуживания.
21:00 Прибытие в Кемь, ужин, заселение.
Соловецкий Кремль и большая экскурсия: Секирная гора - скит Савватьево - аллея Юнг - дамба Красного озера - скит Исаково
Белое море, здравствуй! Вот и мы. Отправляемся на Соловки.
06:45 Завтрак.
07:30 Посадка на теплоход.
08:00 Отправление на Соловки. Время в пути — 2 часа.
10:00 Прибытие на Соловки, экскурсионная программа
Встречает группу местный житель и ваш гид на ближайшие два дня.
На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод.
Уникальные и многогранные Соловки должен раскрывать местный житель, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.
Именно таким человеком и является Юрий и вы обязательно поймете в течении двух дней, насколько важно — чтобы вашим гидом на Соловках был местный житель, а не приезжий с «материка» экскурсовод.
Специально для нас обзорная экскурсия по поселку Соловецкий, знакомство с его историей и архитектурой, рассказ про Соловецкий Кремль и самостоятельное посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера — один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.
Заселяемся в гостиницу и обедаем.
После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.
Секирная гора — самое высокое место на Соловках.
С горы открываются потрясающие виды на Белое море и природу Соловецкого архипелага.
В лагерное время это было одно из самых жутких мест и многие, попав сюда — так и не смогли уже никогда выбраться с «Секирки». У подножья горы мы увидим братские могилы и еще раз вспомним об этой части огромной истории Соловков.
Впереди нас ждет Савватьевский Скит — одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость.
Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.
Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг.
Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.
После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, и в 1940–1957 годах хозяином Соловков стал Учебный отряд Северного флота.
А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы — Красное озеро.
Монахи, своими руками сделавшие систему дамб, за чистоту воды озеру дали название «Белое».
Но, как мы знаем, большевики ничего белого не любили и озеро переименовали в «Красное».
Бело-Красное озеро — крупнейшее озеро Соловков, и, видимо, озеро рукотворное.
Объединившись, воды потекли на юг, в сторону монастыря.
Если повезет с погодой, а также у вас будет настроение — обязательно искупаемся, по всем Соловецким традициям!
В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.
Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера.
В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры.
О многих из них, даже при их жизни, в самой обители слышали только по рассказам.
Обычной пищей отшельников были травы, питием — чистая озёрная вода, кровом — землянки и пещеры.
Позднее тут возникла небольшая Исакиевская пустынь, получившая название от стоявшей здесь деревянной часовни во имя преподобного Исакия Долматского (383 год).
С XVIII века приходили сюда монастырские сенокосцы, так как место это было богато лугами.
В настоящее время из старых построек Исакиевского скита сохранился жилой дом (1836), валунная баня на берегу озера и складской амбар (конец XIX века).
Возвращение в поселок Соловецкий.
Самое время отдохнуть — для вас предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.
Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод и способ добычи и обработки водорослей / Большая история про Соловецкое сидение
08:00 Завтрак в гостинице.
09:30 Отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров».
Большой Заяцкий остров — один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.
Небольшой остров в полтора квадратных километра может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам — языческой и христианской.
Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.
Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую.
Посещение загадочных каменных лабиринтов оставленных первыми Соловецкими людьми и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия!
Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим.
Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова, взросших на магических и абсолютно поражающих воображение лабиринтах из камней.
13:00 Обед.
13:30 А дальше — история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.
Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства.
И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8-летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы.
Участники — монахи, не принявшие церковной реформы патриарха Никона, крестьяне, посадские люди, беглые стрельцы и солдаты, а также сподвижники Степана Разина.
Мы оставили эту небольшую пешеходную экскурсию от Юрия, который несомненно полюбился вам за прошедшие 2 дня, напоследок не просто так.
Этот финальный аккорд всего лишь сообщает всем в глубине Души — Соловки, мы обязательно вернемся!
16:00 Отправление в Кемь.
18:00 Прибытие в Кемь, трансфер на ж/д вокзал.
Отправление на ближайших поездах в свои города.
Побывать здесь должен каждый и это не просто слова — это наш искренний призыв к действию.
Будем ждать вас!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека:
- Стоимость тура для взрослого — 74 400 руб.;
- Стоимость тура для ребенка (до 14 лет включительно) — 68 350 руб.
Доплата за одноместное размещение — 10 000 руб.
Пенсионеры, ветераны БД, инвалиды — скидка 800 рублей.
По желанию, можно улучшить категорию номера за доп. плату.
Информация по размещению в Петрозаводске:
Мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Сортавала»
Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам подается континентальный завтрак.
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Отель «Питер ИНН»
Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница в Кеми
Стандартные номера с удобствами.
Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.
Гостиница на Соловках
Номера эконом-класса.
Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.
Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 6 завтраков, 3 обеда (1 на Валааме, 2 на Соловках), 2 ужина (в Сортавале и в Кеми)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеоры на Кижи и Валаам
- Теплоход на Соловки
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и из г. Кемь
- Питание вне программы
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.