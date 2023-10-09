1 день

Город Петрозаводск, деревня Киндасово

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Встреча на вокзале до 10:00, но рекомендуем прибыть до 8:00, чтобы успеть на программу с самого начала. Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, где Вас встречает гид.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим Вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00-09:00 Завтрак в ресторане.

09:00-10:30 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:30-13:00 Интерактивная развлекательная программа в карельской деревне Киндасово. Здесь вы впервые услышите, как звучит красивый карельский язык и музыка на сказочном карельском инструменте - кантеле. Увидите настоящую водяную мельницу и узнаете секреты мельничного дела.

Вас позабавят местные традиции, байки и игры, а ароматный чай с местной выпечкой красиво и вкусно завершат это необычное погружение в карельский колорит.

14:30 Возвращение в Петрозаводск и размещение в отеле 3*.