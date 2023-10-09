Три дня в Карелии
В данном туре Вы побываете в столице Карелии и узнаете историю города со времен правления Петра I и до наших дней, подружитесь с очаровательной породой собак хаски, а также попробуете карельскую кухню и приготовите своими руками традиционное блюдо.
Вы посетите самый старый российский курорт и продегустируете воду из трех целебных источников, а после полюбуетесь завораживающими водопадами и красотой природы старейшего карельского заповедника.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Петрозаводск, деревня Киндасово
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Встреча на вокзале до 10:00, но рекомендуем прибыть до 8:00, чтобы успеть на программу с самого начала. Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, где Вас встречает гид.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим Вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00-09:00 Завтрак в ресторане.
09:00-10:30 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
11:30-13:00 Интерактивная развлекательная программа в карельской деревне Киндасово. Здесь вы впервые услышите, как звучит красивый карельский язык и музыка на сказочном карельском инструменте - кантеле. Увидите настоящую водяную мельницу и узнаете секреты мельничного дела.
Вас позабавят местные традиции, байки и игры, а ароматный чай с местной выпечкой красиво и вкусно завершат это необычное погружение в карельский колорит.
14:30 Возвращение в Петрозаводск и размещение в отеле 3*.
Карьяла парк: лес, река, калитки, хаски
Завтрак.
11:00 Выезд в туристический комплекс «Карьяла парк».
11:30 Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки. Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.
Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки. А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.
12:30 Экскурсия в питомник хаски. Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии. Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.
Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о каждом обитателе питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.
13:30 Обед с элементами карельской кухни в этническом чуме.
15:30 Возвращение в Петрозаводск.
По желанию за доп. плату: катание на квадроциклах или снегоходах (по сезону и техническим возможностям) по лесной трассе вдоль реки Шуя. Стоимость от 1700 руб. / с чел., подробности уточняйте при бронировании.
Марциальные воды, Кивач, Центр шунгита
07:00-09:00 После завтрака освобождение номеров. Вас ждет насыщенный день на природе.
09:00-11:00 Небольшой переезд на север и первая остановка - курорт «Марциальные воды». Это первый российский курорт, который был основан Петром Великим на базе железистых минеральных источников.
В середине прошлого века был открыт музей, посвященный истории курорта. Вы посетите старинную церковь апостола Петра, дом смотрителя с уникальной исторической экспозицией и продегустируете воду из трех целебных источников.
11:00-13:00 Поездка в природный заповедник «Кивач». Волшебное природное слияние воды и камня производит впечатление на каждого, кто приезжает сюда прикоснуться к стихии.
У Вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.
Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы узнаете об историческом прошлом водопада, рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.
В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев Вы увидите знаменитую карельскую березу. А еще у Вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха
13:30-14:30 Обед в кафе.
15:30-16:30 На обратном пути в Петрозаводск заедем в «Центр шунгита». Шунгит - это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Вы узнаете о его свойствах, увидите процесс обработки камня, а после чаепития сможете приобрести сувениры на память.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал, окончание программы.
Проживание
Проживание в Петрозаводске в отелях 3* в номерах выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Размещение в двухместном номере
|29 000
|Размещение в одноместном номере
|33 000
|Размещение на дополнительном месте
|26 800
Варианты проживания
Гостиница «Петрозаводск»
В гостинице “Петрозаводск” путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на просторной парковке. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.
Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое, для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.
Для самостоятельного приготовления пищи предусмотрена общая кухня с холодильником, микроволновой печью и электрочайником.
В шаговой доступности находятся несколько музеев, магазины, кафе и бары, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей.
Отель «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера.
К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах. Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.
В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.
Гости могут поплавать в крытом бассейне или отдохнуть в сауне за дополнительную плату.
Отель «Ладога»
Отель «Ладога» расположен в Петрозаводске.
В числе удобств сауна, гидромассажная ванна, хаммам и крытый бассейн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.
В номерах есть место для работы, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации
Отель «Илма»
Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. Кроме того, в каждом номере есть собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы от отеля работают разнообразные кафе и рестораны.
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.
В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната.
В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.
В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.
Отель «Белые ночи»
Гостиница «Белые ночи» находится в Петрозаводске на улице Халтурина. Гости, которые приехали на автомобиле могут оставить его на парковке, а для остальных жильцов существует услуга вызов такси.
Номерной фонд представлен 45 номерами, которые делятся на категории. Все они различаются по вместительности и комфортности, но несмотря на это, в каждой находятся необходимая техника и качественная мебель, которые подойдут даже для длительного проживания и отдыха. Собственная ванная комната есть у каждого номера. Укомплектована она душевой кабиной и санузлом.
По утрам в ресторане накрывают сытные и вкусные завтраки, а обед и ужин заказываются за дополнительную плату. Также покушать можно в близлежащих местах общественного питания разного класса.
Отель «Лахти»
Отель «Лахти» находится в центре Петрозаводска.
Отель расположен в тихом месте рядом с городским Якорным парком в отдельном историческом здании "Конторы Порта" с собственной территорией.
Отель отделан в морском стиле и предполагает множество связанных с этой тематикой стилизованных интерьерных атрибутов (лодки, весла, якоря, тематические плакаты и постеры) и учитывает атмосферную историю территории Петрозаводского грузового порта и саму историю здания.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории в отеле 3* (2 ночи)
- Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- Интерактивная программа в деревне Киндасово
- Экскурсия в питомнике хаски
- Кулинарный мастер-класс по калиткам
- Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- Посещение курорта «Марциальные воды»
- Посещение «Центра шунгита»
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- Госстрахование здоровья и жизни туриста
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 16 лет - 2000 рублей, предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.
- Есть ли возможность раннего размещения и трансфер для тех, кто приехал заранее?
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
- Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
- Возможно ли в рамках программы посещение горного парка «Рускеала»?
По желанию вы сможете продлить тур на 1 день с включением экскурсии в горный парк «Рускеала».
Стоимость тура 4 дня/3 ночи на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Вариант размещения Стоимость Размещение в двухместном номере 38 400 Размещение в одноместном номере 44 500 Размещение на дополнительном месте 35 100
Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб.
Включено дополнительно: 1 ночь в отеле, входные платы в горный парк «Рускеала», экскурсия «Мраморный каньон», трансфер, сопровождение гида.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.