Три дня в Карелии. Тур выходного дня

Три дня в Карелии

5
2 отзыва
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В этом путешествии Вас ждет отдых и знакомство с удивительным северным краем! Вы погрузитесь в завораживающую карельскую природу, культуру и историю в лёгком и приятном формате мини-группы.

В данном туре Вы побываете в столице Карелии и узнаете историю города со времен правления Петра I и до наших дней, подружитесь с очаровательной породой собак хаски, а также попробуете карельскую кухню и приготовите своими руками традиционное блюдо.

Вы посетите самый старый российский курорт и продегустируете воду из трех целебных источников, а после полюбуетесь завораживающими водопадами и красотой природы старейшего карельского заповедника.
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
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Что вас ожидает:

Карельские напевы и быт
Карельские напевы и быт
Услышите вживую народную музыку и узнаете особенности жизни и быта коренного народа
Красоты заповедника Кивач
Красоты заповедника Кивач
Полюбуетесь знаменитым водопадом и сделаете отличные фото со смотровых площадок
Знакомство с минералом
Знакомство с минералом
Посмотрите и потрогаете уникальный карельский минерал - шунгит, а также посетите целительную пещеру из него
Дегустация минеральных вод
Дегустация минеральных вод
На старейшем курорте Вы попробуете минеральные воды с высокой концентрацией активного железа
Общение с дружелюбными хаски
Общение с дружелюбными хаски
На территории Карьяла Парка вас встретят удивительно доверчивые и дружелюбные собаки хаски с радостными мордочками и разноцветными глазами
Мастер-класс по калиткам
Мастер-класс по калиткам
Под руководством шеф-повара научитесь готовить калитки - небольшие открытые пирожки из ржаного теста

Программа тура по дням

1 день

Город Петрозаводск, деревня Киндасово

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Встреча на вокзале до 10:00, но рекомендуем прибыть до 8:00, чтобы успеть на программу с самого начала. Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, где Вас встречает гид.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим Вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00-09:00 Завтрак в ресторане.

09:00-10:30 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:30-13:00 Интерактивная развлекательная программа в карельской деревне Киндасово. Здесь вы впервые услышите, как звучит красивый карельский язык и музыка на сказочном карельском инструменте - кантеле. Увидите настоящую водяную мельницу и узнаете секреты мельничного дела.

Вас позабавят местные традиции, байки и игры, а ароматный чай с местной выпечкой красиво и вкусно завершат это необычное погружение в карельский колорит.

14:30 Возвращение в Петрозаводск и размещение в отеле 3*.

Город Петрозаводск, деревня КиндасовоГород Петрозаводск, деревня КиндасовоГород Петрозаводск, деревня КиндасовоГород Петрозаводск, деревня Киндасово
2 день

Карьяла парк: лес, река, калитки, хаски

Завтрак.

11:00 Выезд в туристический комплекс «Карьяла парк».

11:30 Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки. Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.

Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки. А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.

12:30 Экскурсия в питомник хаски. Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии. Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.

Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о каждом обитателе питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.

13:30 Обед с элементами карельской кухни в этническом чуме.

15:30 Возвращение в Петрозаводск.

По желанию за доп. плату: катание на квадроциклах или снегоходах (по сезону и техническим возможностям) по лесной трассе вдоль реки Шуя. Стоимость от 1700 руб. / с чел., подробности уточняйте при бронировании.

Карьяла парк: лес, река, калитки, хаскиКарьяла парк: лес, река, калитки, хаскиКарьяла парк: лес, река, калитки, хаски
3 день

Марциальные воды, Кивач, Центр шунгита

07:00-09:00 После завтрака освобождение номеров. Вас ждет насыщенный день на природе.

09:00-11:00 Небольшой переезд на север и первая остановка - курорт «Марциальные воды». Это первый российский курорт, который был основан Петром Великим на базе железистых минеральных источников.

В середине прошлого века был открыт музей, посвященный истории курорта. Вы посетите старинную церковь апостола Петра, дом смотрителя с уникальной исторической экспозицией и продегустируете воду из трех целебных источников.

11:00-13:00 Поездка в природный заповедник «Кивач». Волшебное природное слияние воды и камня производит впечатление на каждого, кто приезжает сюда прикоснуться к стихии.

У Вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.

Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы узнаете об историческом прошлом водопада, рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.

В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев Вы увидите знаменитую карельскую березу. А еще у Вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха

13:30-14:30 Обед в кафе.

15:30-16:30 На обратном пути в Петрозаводск заедем в «Центр шунгита». Шунгит - это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Вы узнаете о его свойствах, увидите процесс обработки камня, а после чаепития сможете приобрести сувениры на память.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал, окончание программы.

Марциальные воды, Кивач, Центр шунгитаМарциальные воды, Кивач, Центр шунгитаМарциальные воды, Кивач, Центр шунгита

Проживание

Проживание в Петрозаводске в отелях 3* в номерах выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Размещение в двухместном номере29 000
Размещение в одноместном номере33 000
Размещение на дополнительном месте26 800
Скидка детям до 16 лет - 2000 рублей, предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.

Варианты проживания

Гостиница «Петрозаводск»

2 ночи

В гостинице “Петрозаводск” путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на просторной парковке. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.

Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое, для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.

Для самостоятельного приготовления пищи предусмотрена общая кухня с холодильником, микроволновой печью и электрочайником.

В шаговой доступности находятся несколько музеев, магазины, кафе и бары, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей.

Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»

Отель «Онежский замок»

2 ночи

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»

Отель «Прионежский»

2 ночи

Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера.

К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах. Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.

В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.

Гости могут поплавать в крытом бассейне или отдохнуть в сауне за дополнительную плату.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»

Отель «Ладога»

2 ночи

Отель «Ладога» расположен в Петрозаводске.

В числе удобств сауна, гидромассажная ванна, хаммам и крытый бассейн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

В номерах есть место для работы, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации

Отель «Ладога»Отель «Ладога»Отель «Ладога»Отель «Ладога»

Отель «Илма»

2 ночи

Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. Кроме того, в каждом номере есть собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы от отеля работают разнообразные кафе и рестораны.

Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»

Гостиница «Заречная»

2 ночи

Гостиница «Заречная» находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.

В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната.

В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.

В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»

Отель «Белые ночи»

2 ночи

Гостиница «Белые ночи» находится в Петрозаводске на улице Халтурина. Гости, которые приехали на автомобиле могут оставить его на парковке, а для остальных жильцов существует услуга вызов такси.

Номерной фонд представлен 45 номерами, которые делятся на категории. Все они различаются по вместительности и комфортности, но несмотря на это, в каждой находятся необходимая техника и качественная мебель, которые подойдут даже для длительного проживания и отдыха. Собственная ванная комната есть у каждого номера. Укомплектована она душевой кабиной и санузлом.

По утрам в ресторане накрывают сытные и вкусные завтраки, а обед и ужин заказываются за дополнительную плату. Также покушать можно в близлежащих местах общественного питания разного класса.

Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»

Отель «Лахти»

2 ночи

Отель «Лахти» находится в центре Петрозаводска.

Отель расположен в тихом месте рядом с городским Якорным парком в отдельном историческом здании "Конторы Порта" с собственной территорией.

Отель отделан в морском стиле и предполагает множество связанных с этой тематикой стилизованных интерьерных атрибутов (лодки, весла, якоря, тематические плакаты и постеры) и учитывает атмосферную историю территории Петрозаводского грузового порта и саму историю здания.

Отель «Лахти»Отель «Лахти»Отель «Лахти»Отель «Лахти»Отель «Лахти»Отель «Лахти»Отель «Лахти»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории в отеле 3* (2 ночи)
  • Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
  • Интерактивная программа в деревне Киндасово
  • Экскурсия в питомнике хаски
  • Кулинарный мастер-класс по калиткам
  • Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
  • Посещение курорта «Марциальные воды»
  • Посещение «Центра шунгита»
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
  • Госстрахование здоровья и жизни туриста
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка детям до 16 лет - 2000 рублей, предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.

Есть ли возможность раннего размещения и трансфер для тех, кто приехал заранее?

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Возможно ли в рамках программы посещение горного парка «Рускеала»?

По желанию вы сможете продлить тур на 1 день с включением экскурсии в горный парк «Рускеала».

Стоимость тура 4 дня/3 ночи на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Размещение в двухместном номере38 400
Размещение в одноместном номере44 500
Размещение на дополнительном месте35 100

Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб.

Включено дополнительно: 1 ночь в отеле, входные платы в горный парк «Рускеала», экскурсия «Мраморный каньон», трансфер, сопровождение гида.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
9 окт 2023
Организация тура была на высоте!
С
31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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